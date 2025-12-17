Xe và phương tiện
Waymo đàm phán huy động 15 tỷ USD, định giá có thể vọt lên 110 tỷ USD

18:11 | 17/12/2025
Waymo, công ty xe tự lái thuộc Alphabet, đang bước vào các cuộc đàm phán để huy động tới 15 tỷ USD vốn đầu tư trong năm tới, trong bối cảnh cuộc đua thương mại hóa taxi tự lái tại Mỹ đang tăng tốc mạnh mẽ.
Waymo đàm phán huy động 15 tỷ USD, định giá có thể vọt lên 110 tỷ USD
Đồng CEO của Waymo (LR): Tekedra Mawakana và Dmitri Dolgov.

Theo các nguồn tin thân cận, Alphabet - công ty mẹ của Waymo cùng các nhà đầu tư bên ngoài đang cân nhắc mức định giá lên tới 110 tỷ USD cho vòng gọi vốn mới. Nếu thành công, đây sẽ là một trong những thương vụ huy động vốn lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực xe tự hành.

Alphabet tiếp tục “bơm vốn”, Waymo giữ vị thế dẫn đầu

Phần lớn nguồn vốn dự kiến sẽ đến từ Alphabet, cho thấy niềm tin dài hạn của tập đoàn công nghệ này vào Waymo, đơn vị này đang được đánh giá là người dẫn đầu thị trường taxi tự lái tại Mỹ.

Waymo đã chi mạnh tay để mở rộng đội xe, tăng tần suất vận hành và phủ sóng thêm nhiều khu vực mới. Hiện công ty đang vận hành, thử nghiệm hoặc lên kế hoạch triển khai dịch vụ tại 26 thị trường, không chỉ ở Mỹ mà còn tại nước ngoài.

Chia sẻ với CNBC, CEO Alphabet Sundar Pichai cho biết Waymo dự kiến sẽ đóng góp “đáng kể” vào kết quả tài chính của Alphabet ngay từ năm 2027, đánh dấu bước ngoặt trong hành trình thương mại hóa xe tự lái.

Nếu huy động đủ 15 tỷ USD, quy mô vòng vốn mới sẽ gấp gần ba lần vòng Series C trị giá 5,6 tỷ USD hoàn tất vào tháng 10/2024, khi Waymo được định giá khoảng 45 tỷ USD. Khi đó, Alphabet đã cam kết đầu tư tới 5 tỷ USD theo kế hoạch dài hạn.

Vòng Series C được dẫn dắt bởi Alphabet cùng nhiều quỹ lớn như Andreessen Horowitz, Fidelity, Silver Lake, Tiger Global và T. Rowe Price. Ban lãnh đạo Waymo khẳng định toàn bộ nguồn vốn được dùng để mở rộng dịch vụ taxi tự lái.

Cuộc đua robotaxi nóng lên

Hiện Waymo đang cung cấp dịch vụ gọi xe tự lái có thu phí tại Austin, khu vực Vịnh San Francisco, Phoenix, Atlanta và Los Angeles.

Theo CNBC, Waymo đã đạt khoảng 450.000 chuyến đi trả phí mỗi tuần. Riêng trong năm 2025, công ty cho biết đã phục vụ 14 triệu chuyến đi, nâng tổng số chuyến kể từ khi ra mắt năm 2020 lên tốc độ hơn 20 triệu chuyến.

Trong năm tới, Waymo dự kiến mở rộng sang Dallas, Denver, Detroit, Houston, Las Vegas, Miami, Washington DC và nhiều thành phố lớn khác. Đặc biệt, công ty cũng lên kế hoạch ra mắt dịch vụ tại London vào năm 2026, đánh dấu thị trường quốc tế đầu tiên.

Waymo hiện đối mặt cạnh tranh ngày càng rõ nét. Zoox - công ty con của Amazon đã bắt đầu cung cấp dịch vụ xe tự lái miễn phí tại Las Vegas và San Francisco. Trong khi đó, Tesla đã triển khai dịch vụ Robotaxi tại Austin và Vịnh San Francisco, dù các xe vẫn cần tài xế hoặc người giám sát an toàn.

Dù vậy, với quy mô vận hành, số chuyến đi thực tế và sự hậu thuẫn tài chính từ Alphabet, Waymo vẫn đang được xem là ứng viên sáng giá nhất cho mô hình taxi tự lái thương mại quy mô lớn.

