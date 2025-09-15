Dịch vụ robotaxi của Zoox ra mắt tại Las Vegas

Robotaxi của Zoox. Ảnh: Zoox

Sau thời gian chạy thử nghiệm, Zoox - công ty thuộc sở hữu của Amazon, đã ra mắt dịch vụ robotaxi hoàn toàn tự động tại Las Vegas.

Theo thông tin của nhà sản xuất, chiếc xe được giới thiệu là có khả năng phát hiện mọi thứ trên đường, đồng thời phân loại chính xác các đối tượng như chướng ngại vật, phương tiện theo thời gian thực để đảm bảo an toàn trong khi di chuyển.

Công nghệ AI được ứng dụng trên nhiều tính năng ở chiếc robotaxi của Zoox. Các cảm biến được tích hợp công nghệ AI sẽ giúp xe xây dựng hệ thống bản đồ 3D thông minh khớp với thời gian thực, từ đó đưa ra phương án xây dựng lộ trình di chuyển tối ưu trong môi trường đô thị.

Robotaxi dự đoán hành động của người đi đường và phương tiện

Robotaxi của Zoox còn có khả năng mô phỏng và dự đoán hành động của con người và các phương tiện trên đường, từ đó tránh được các tình huống rủi ro.

“Ngành công nghiệp xe tự hành đã đạt được những bước tiến đáng kinh ngạc trong năm nay, đưa con người đến với tương lai giao thông an toàn và linh động hơn. Với việc ra mắt dịch vụ gọi xe robotaxi không người lái, chúng tôi vô cùng tự hào khi được góp sức vào hành trình này,” bà Aicha Evans, CEO của Zoox, chia sẻ.

“Las Vegas là thành phố nổi tiếng với những khoảnh khắc đáng nhớ, đây là địa điểm lý tưởng cho màn ra mắt của chúng tôi. Zoox hướng đến việc thay đổi hoàn toàn trải nghiệm gọi xe, biến mỗi chuyến đi trở thành một trải nghiệm thú vị”, bà Aicha Evans thông tin thêm.

Robotaxi của Zoox tại Las Vegas. Ảnh: CNBC

Dịch vụ hoàn toàn tự động

Theo Interesting Engineering, Zoox là công ty đầu tiên cung cấp dịch vụ gọi xe robotaxi hoàn toàn tự động. Các chuyến đi hiện được miễn phí và có thể đặt qua ứng dụng của Zoox.

Khác với các đối thủ sử dụng xe ô tô thông thường được cải tiến, Zoox tạo ra những chiếc xe hoàn toàn mới không có vô lăng, bàn đạp, với bốn ghế ngồi quay vào trong và khả năng di chuyển hai chiều

“Mười một năm trước, chúng tôi bắt đầu hành trình tái định nghĩa trải nghiệm tham gia giao thông. Ý tưởng của Zoox chưa bao giờ chỉ là thiết một chiếc xe tự lái, mà là tạo ra một phương thức di chuyển hoàn toàn mới”, ông Jesse Levinson, đồng sáng lập kiêm giám đốc công nghệ của Zoox, cho biết.

Người dùng chỉ cần mở ứng dụng Zoox để đặt xe xung quanh Las Vegas Strip. Trên ứng dụng, người dùng có thể chọn các điểm đến như Resorts World Las Vegas, AREA15, Topgolf cùng nhiều khu nghỉ dưỡng và điểm giải trí khác.

Ngoài ra, công ty cũng cho biết đang có kế hoạch sớm triển khai dịch vụ robotaxi tại San Francisco. Người dùng hiện có thể đăng ký danh sách chờ để được trải nghiệm dịch vụ robotaxi tại San Francisco.