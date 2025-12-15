Giá đồng đã liên tục đạt mức cao kỷ lục

Các chuyên gia trong ngành cho rằng đợt tăng giá gần đây nhất được thúc đẩy mạnh mẽ bởi những lo ngại về thuế quan. Ảnh: Getty.

Từ đầu năm đến nay, giá đồng đã tăng vọt, liên tục lập đỉnh mới khi những lo ngại về thuế quan của Mỹ kích hoạt làn sóng gom hàng quy mô lớn. Các nhà phân tích nhận định đà tăng này nhiều khả năng kéo dài sang năm 2026.

Citi dự báo giá đồng lên tới 15.000 USD mỗi tấn

Theo Citi, đồng đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng do sản lượng khai thác bị hạn chế, trong khi Mỹ tiếp tục “tích trữ” đồng thông qua các hoạt động kinh doanh chênh lệch giá.

“Chúng tôi dự đoán Mỹ sẽ hút một phần lớn lượng đồng dự trữ toàn cầu và khi giá tiếp tục tăng, nước này sẽ tiếp tục rút cạn lượng tồn kho bên ngoài lãnh thổ Mỹ”, Citi nhận định.

Ngân hàng này dự báo giá đồng có thể đạt 13.000 USD mỗi tấn vào đầu năm 2026 và thậm chí vươn lên 15.000 USD mỗi tấn trong quý II cùng năm.

Nhu cầu từ AI và chuyển đổi năng lượng là động lực dài hạn

Các chuyên gia cho rằng xu hướng điện khí hóa, mở rộng lưới điện và bùng nổ trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo đang tạo ra nhu cầu khổng lồ đối với đồng, vốn là vật liệu cốt lõi cho hệ thống dây dẫn, truyền tải điện và hạ tầng làm mát.

Giám đốc điều hành Avatar Commodities, Andrew Glass, cho rằng giá đồng sẽ còn thiết lập “những mức cao kỷ lục mới”, đặc biệt khi tình trạng tích trữ vật chất tại Mỹ tiếp tục làm suy giảm nguồn cung trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý đợt tăng giá hiện nay phản ánh một “sự méo mó rất bất thường”, chủ yếu xuất phát từ kỳ vọng về thuế quan, trong khi nhu cầu từ Trung Quốc – quốc gia tiêu thụ đồng lớn nhất thế giới – đang gây thất vọng trong thời gian gần đây.

Theo dữ liệu thị trường, giá đồng kỳ hạn ba tháng trên Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn (LME) đang quanh mức 11.515 USD mỗi tấn, trong khi hợp đồng tương lai đồng trên sàn COMEX của Mỹ giao tháng 3 đạt khoảng 11.814 USD mỗi tấn, tạo ra cơ hội kinh doanh chênh lệch giá hấp dẫn.

Lực hút này đã khiến lượng đồng tinh luyện nhập khẩu vào Mỹ tăng khoảng 650.000 tấn trong năm nay, đẩy tồn kho trong nước lên khoảng 750.000 tấn. Việc gom hàng mạnh tay của Mỹ đang làm thắt chặt nguồn cung ở các khu vực khác.

Tồn kho LME sụt giảm, rủi ro thiếu hụt gia tăng

Tồn kho đồng tại LME – thường được xem là “thị trường cứu cánh cuối cùng” đã giảm mạnh. Dữ liệu mới nhất cho thấy lượng tồn kho chỉ còn khoảng 165.000 tấn, thấp hơn gần 40% so với đầu năm, trong đó khoảng 40% đã được đánh dấu để giao hàng vật lý và thực tế không còn lưu thông trên thị trường.

Theo các chuyên gia, sự suy giảm nhanh của tồn kho LME là tín hiệu rõ ràng cho thấy mức độ khan hiếm đang gia tăng trên thị trường đồng toàn cầu.

Đà tăng giá đồng còn được củng cố bởi những gián đoạn kéo dài trong hoạt động khai thác mỏ. Deutsche Bank mô tả năm 2025 là “một năm bị gián đoạn nghiêm trọng”, khi nhiều tập đoàn khai khoáng lớn buộc phải hạ dự báo sản lượng.

Theo tổng hợp của ngân hàng này, dự báo sản lượng đồng năm 2026 đã bị cắt giảm khoảng 300.000 tấn chỉ trong thời gian ngắn. Deutsche Bank cho rằng thị trường sẽ thiếu hụt rõ rệt vào quý IV/2025 và quý I/2026, trước khi giá đạt đỉnh trong nửa đầu năm 2026.

Glencore và Rio Tinto là hai ông lớn trong ngành cũng đồng loạt hạ dự báo sản lượng năm tới, càng làm dấy lên lo ngại về một chu kỳ thiếu cung kéo dài của kim loại màu đỏ.