Kinh tế số
Thị trường

Giá đồng đã liên tục đạt mức cao kỷ lục

Thế Kiên

Thế Kiên

09:54 | 15/12/2025
Giá đồng toàn cầu đang bước vào chu kỳ tăng mạnh mới và có thể thiết lập các mức cao kỷ lục trong năm tới, trong bối cảnh Mỹ gia tăng tích trữ kim loại này, nguồn cung khai thác bị gián đoạn và nhu cầu cho chuyển đổi năng lượng cùng trí tuệ nhân tạo tiếp tục bùng nổ.
Giá đồng có thể đạt mức cao kỷ lục mới

Các chuyên gia trong ngành cho rằng đợt tăng giá gần đây nhất được thúc đẩy mạnh mẽ bởi những lo ngại về thuế quan. Ảnh: Getty.

Từ đầu năm đến nay, giá đồng đã tăng vọt, liên tục lập đỉnh mới khi những lo ngại về thuế quan của Mỹ kích hoạt làn sóng gom hàng quy mô lớn. Các nhà phân tích nhận định đà tăng này nhiều khả năng kéo dài sang năm 2026.

Citi dự báo giá đồng lên tới 15.000 USD mỗi tấn

Theo Citi, đồng đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng do sản lượng khai thác bị hạn chế, trong khi Mỹ tiếp tục “tích trữ” đồng thông qua các hoạt động kinh doanh chênh lệch giá.

“Chúng tôi dự đoán Mỹ sẽ hút một phần lớn lượng đồng dự trữ toàn cầu và khi giá tiếp tục tăng, nước này sẽ tiếp tục rút cạn lượng tồn kho bên ngoài lãnh thổ Mỹ”, Citi nhận định.

Ngân hàng này dự báo giá đồng có thể đạt 13.000 USD mỗi tấn vào đầu năm 2026 và thậm chí vươn lên 15.000 USD mỗi tấn trong quý II cùng năm.

Nhu cầu từ AI và chuyển đổi năng lượng là động lực dài hạn

Các chuyên gia cho rằng xu hướng điện khí hóa, mở rộng lưới điện và bùng nổ trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo đang tạo ra nhu cầu khổng lồ đối với đồng, vốn là vật liệu cốt lõi cho hệ thống dây dẫn, truyền tải điện và hạ tầng làm mát.

Giám đốc điều hành Avatar Commodities, Andrew Glass, cho rằng giá đồng sẽ còn thiết lập “những mức cao kỷ lục mới”, đặc biệt khi tình trạng tích trữ vật chất tại Mỹ tiếp tục làm suy giảm nguồn cung trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý đợt tăng giá hiện nay phản ánh một “sự méo mó rất bất thường”, chủ yếu xuất phát từ kỳ vọng về thuế quan, trong khi nhu cầu từ Trung Quốc – quốc gia tiêu thụ đồng lớn nhất thế giới – đang gây thất vọng trong thời gian gần đây.

Theo dữ liệu thị trường, giá đồng kỳ hạn ba tháng trên Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn (LME) đang quanh mức 11.515 USD mỗi tấn, trong khi hợp đồng tương lai đồng trên sàn COMEX của Mỹ giao tháng 3 đạt khoảng 11.814 USD mỗi tấn, tạo ra cơ hội kinh doanh chênh lệch giá hấp dẫn.

Lực hút này đã khiến lượng đồng tinh luyện nhập khẩu vào Mỹ tăng khoảng 650.000 tấn trong năm nay, đẩy tồn kho trong nước lên khoảng 750.000 tấn. Việc gom hàng mạnh tay của Mỹ đang làm thắt chặt nguồn cung ở các khu vực khác.

Tồn kho LME sụt giảm, rủi ro thiếu hụt gia tăng

Tồn kho đồng tại LME – thường được xem là “thị trường cứu cánh cuối cùng” đã giảm mạnh. Dữ liệu mới nhất cho thấy lượng tồn kho chỉ còn khoảng 165.000 tấn, thấp hơn gần 40% so với đầu năm, trong đó khoảng 40% đã được đánh dấu để giao hàng vật lý và thực tế không còn lưu thông trên thị trường.

Theo các chuyên gia, sự suy giảm nhanh của tồn kho LME là tín hiệu rõ ràng cho thấy mức độ khan hiếm đang gia tăng trên thị trường đồng toàn cầu.

Đà tăng giá đồng còn được củng cố bởi những gián đoạn kéo dài trong hoạt động khai thác mỏ. Deutsche Bank mô tả năm 2025 là “một năm bị gián đoạn nghiêm trọng”, khi nhiều tập đoàn khai khoáng lớn buộc phải hạ dự báo sản lượng.

Theo tổng hợp của ngân hàng này, dự báo sản lượng đồng năm 2026 đã bị cắt giảm khoảng 300.000 tấn chỉ trong thời gian ngắn. Deutsche Bank cho rằng thị trường sẽ thiếu hụt rõ rệt vào quý IV/2025 và quý I/2026, trước khi giá đạt đỉnh trong nửa đầu năm 2026.

Glencore và Rio Tinto là hai ông lớn trong ngành cũng đồng loạt hạ dự báo sản lượng năm tới, càng làm dấy lên lo ngại về một chu kỳ thiếu cung kéo dài của kim loại màu đỏ.

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Hà Nội

20°C

Cảm giác: 20°C
bầu trời quang đãng
TP Hồ Chí Minh

31°C

Cảm giác: 34°C
mây thưa
Đà Nẵng

24°C

Cảm giác: 25°C
mây cụm
Khánh Hòa

28°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Nghệ An

21°C

Cảm giác: 20°C
mây thưa
Phan Thiết

28°C

Cảm giác: 30°C
mây rải rác
Quảng Bình

15°C

Cảm giác: 15°C
mây đen u ám
Thừa Thiên Huế

20°C

Cảm giác: 20°C
mây cụm
Hà Giang

21°C

Cảm giác: 21°C
mây cụm
Hải Phòng

20°C

Cảm giác: 20°C
mây đen u ám
Giá vàng - Tỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 151,500 154,500
Hà Nội - PNJ 151,500 154,500
Đà Nẵng - PNJ 151,500 154,500
Miền Tây - PNJ 151,500 154,500
Tây Nguyên - PNJ 151,500 154,500
Đông Nam Bộ - PNJ 151,500 154,500
Cập nhật: 15/12/2025 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,480 ▲50K 15,680 ▲50K
Miếng SJC Nghệ An 15,480 ▲50K 15,680 ▲50K
Miếng SJC Thái Bình 15,480 ▲50K 15,680 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,220 ▲50K 15,520 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,220 ▲50K 15,520 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,220 ▲50K 15,520 ▲50K
NL 99.99 14,270 ▲50K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,270 ▲50K
Trang sức 99.9 14,810 ▲50K 15,410 ▲50K
Trang sức 99.99 14,820 ▲50K 15,420 ▲50K
Cập nhật: 15/12/2025 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,548 ▲5K 1,568 ▲5K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,548 ▲5K 15,682 ▲50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,548 ▲5K 15,683 ▲50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,512 ▲1K 154 ▼1382K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,512 ▲1K 1,541 ▲4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,492 ▲1K 1,525 ▲4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 14,569 ▼131025K 15,099 ▼135495K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 106,236 114,536 ▲300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 9,556 ▼86032K 10,386 ▼93202K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 84,884 ▲76390K 93,184 ▲83890K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 80,766 ▼67K 89,066 ▲233K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 55,449 ▼133K 63,749 ▲167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,548 ▲5K 1,568 ▲5K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,548 ▲5K 1,568 ▲5K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,548 ▲5K 1,568 ▲5K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,548 ▲5K 1,568 ▲5K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,548 ▲5K 1,568 ▲5K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,548 ▲5K 1,568 ▲5K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,548 ▲5K 1,568 ▲5K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,548 ▲5K 1,568 ▲5K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,548 ▲5K 1,568 ▲5K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,548 ▲5K 1,568 ▲5K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,548 ▲5K 1,568 ▲5K
Cập nhật: 15/12/2025 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16956 17226 17800
CAD 18575 18852 19468
CHF 32403 32786 33431
CNY 0 3470 3830
EUR 30249 30523 31546
GBP 34356 34747 35681
HKD 0 3248 3450
JPY 162 166 172
KRW 0 16 18
NZD 0 14896 15479
SGD 19828 20110 20626
THB 749 813 866
USD (1,2) 26036 0 0
USD (5,10,20) 26077 0 0
USD (50,100) 26106 26125 26401
Cập nhật: 15/12/2025 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,121 26,121 26,401
USD(1-2-5) 25,077 - -
USD(10-20) 25,077 - -
EUR 30,418 30,442 31,669
JPY 165.57 165.87 173.18
GBP 34,704 34,798 35,699
AUD 17,209 17,271 17,760
CAD 18,779 18,839 19,420
CHF 32,686 32,788 33,543
SGD 19,959 20,021 20,689
CNY - 3,677 3,783
HKD 3,325 3,335 3,425
KRW 16.47 17.18 18.48
THB 796.45 806.29 859.93
NZD 14,953 15,092 15,480
SEK - 2,793 2,881
DKK - 4,068 4,195
NOK - 2,557 2,638
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,995.42 - 6,760.03
TWD 758.68 - 915.77
SAR - 6,903.02 7,242.59
KWD - 83,936 88,962
Cập nhật: 15/12/2025 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,120 26,121 26,401
EUR 30,292 30,414 31,559
GBP 34,538 34,677 35,656
HKD 3,312 3,325 3,437
CHF 32,460 32,590 33,512
JPY 164.89 165.55 172.75
AUD 17,150 17,219 17,782
SGD 20,018 20,098 20,666
THB 811 814 852
CAD 18,765 18,840 19,419
NZD 15,026 15,547
KRW 17.11 18.70
Cập nhật: 15/12/2025 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26080 26080 26401
AUD 17132 17232 18157
CAD 18756 18856 19872
CHF 32653 32683 34269
CNY 0 3694.2 0
CZK 0 1206 0
DKK 0 4095 0
EUR 30434 30464 32189
GBP 34660 34710 36474
HKD 0 3390 0
JPY 165.75 166.25 176.76
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.3 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6575 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 15009 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2810 0
SGD 19982 20112 20839
THB 0 778.6 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15480000 15480000 15680000
SBJ 13000000 13000000 15680000
Cập nhật: 15/12/2025 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,120 26,170 26,401
USD20 26,110 26,170 26,405
USD1 23,887 26,170 26,401
AUD 17,167 17,267 18,399
EUR 30,541 30,541 31,975
CAD 18,692 18,792 20,116
SGD 20,048 20,198 20,769
JPY 165.68 167.18 171.85
GBP 34,721 34,871 35,670
XAU 15,428,000 0 15,632,000
CNY 0 3,576 0
THB 0 814 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 15/12/2025 11:00

