Chứng khoán châu Á trái chiều, giá đồng hạ nhiệt sau đe dọa thuế quan của Trump

Tính đến 9 giờ 40 sáng nay, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông đã giảm 0,83% trong khi chỉ số CSI 300 của đại lục đi ngang . Ảnh minh họa: Getty.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,33% còn Topix nhích nhẹ 0,17%. Thị trường Hàn Quốc đi ngang, với Kospi không đổi trong khi Kosdaq tăng 0,29%. Trái ngược, chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,26%.

Giá đồng giảm trở lại sau cú tăng sốc hôm thứ Ba do tác động từ tuyên bố bất ngờ của Trump về việc áp thuế 50% đối với kim loại này. Tính đến 8:45 sáng theo giờ Singapore, giá đồng giao tháng 3 trên sàn London hạ 0,35%, còn 9.829,50 USD mỗi tấn.

Các chuyên gia tại Citi Investment Research cho rằng động thái này có thể là “bước ngoặt” của thị trường, khi làm thu hẹp mức chênh lệch giá giữa thị trường Mỹ và phần còn lại của thế giới. Nhóm này dự báo giá đồng bên ngoài Mỹ có thể giảm về mức 8.800 USD/tấn trong 3 tháng tới.

Giá đồng giảm giá do mức thuế 50% sắp áp dụng của Trump. Ảnh: Getty.

Cùng lúc, thị trường đang chuẩn bị đón các dữ liệu kinh tế từ Trung Quốc, bao gồm chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 6, được dự báo giảm 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được kỳ vọng đi ngang sau mức giảm 0,1% hồi tháng 5.

Chỉ số tương lai cho thấy tâm lý thị trường thận trọng:

Nikkei 225 dự kiến mở cửa cao hơn, với hợp đồng tương lai tại Chicago ở mức 40.055 điểm.

Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông được kỳ vọng tăng nhẹ, theo dữ liệu hợp đồng tương lai ở mức 24.102 điểm.

ASX 200 của Úc mở đầu phiên thấp hơn, với hợp đồng tương lai giảm xuống 8.571 điểm.

Tại Phố Wall, hai trong ba chỉ số lớn gần như đi ngang trong đêm thứ Ba:

S&P 500 giảm 0,07%, còn 6.225,52 điểm, còn Nasdaq Composite tăng nhẹ 0,03%, trong khi đó Dow Jones mất 165,6 điểm, tương đương 0,37%.

Đáng chú ý, Donald Trump tiếp tục gây áp lực lên thương mại toàn cầu khi loại trừ khả năng gia hạn thời hạn áp thuế dự kiến có hiệu lực từ 1/8. Ngoài mức thuế 50% đối với đồng, ông còn đe dọa áp thuế 200% với dược phẩm nhập khẩu, nhưng cho biết sẽ cho doanh nghiệp “khoảng một năm rưỡi” để điều chỉnh trước khi có hiệu lực.