Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương đồng loạt giảm sau khi Trump đẩy nhanh lộ trình thuế quan

Thị trường châu Á - Thái Bình Dương hầu hết đều giảm sau khi Trump thay đổi mục tiêu về thuế quan một lần nữa. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm Chủ Nhật rằng các mức thuế công bố hồi tháng 4 sẽ có hiệu lực vào ngày 1/8 đối với những quốc gia chưa đạt được thỏa thuận thương mại với Washington. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng ngày này không nên được hiểu là "hạn chót" cứng, mà là một cơ hội mở rộng thời gian để đàm phán.

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cũng xác nhận thông tin trên trong một cuộc trao đổi riêng với báo chí. “Thuế quan có hiệu lực vào ngày 1/8. Nhưng tổng thống đang thiết lập các điều khoản thuế quan ngay từ bây giờ,” ông nói.

Tuyên bố của các quan chức cấp cao được đưa ra trong bối cảnh lệnh hành pháp ngày 9/4 vẫn chưa được cập nhật chính thức. Nhà Trắng chưa xác nhận liệu có ban hành sắc lệnh mới để phản ánh thay đổi ngày hiệu lực hay không.

Thị trường phản ứng gần như ngay lập tức. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,26% trong khi Topix mất 0,18%. Tại Hàn Quốc, Kospi giảm 0,48% còn Kosdaq - vốn nhạy cảm với rủi ro - giảm sâu hơn, 0,5%.

Tại Úc, chỉ số S&P/ASX 200 mở cửa gần như đi ngang, trong khi hợp đồng tương lai của chỉ số này cho thấy mức mở thấp hơn, ở ngưỡng 8.583 điểm so với mức đóng cửa gần nhất là 8.603.

Chỉ số tương lai Hang Seng của Hồng Kông giao dịch ở mức 23.899 điểm, thấp hơn mức đóng cửa trước đó là 23.916,06 điểm – cho thấy sự thận trọng của giới đầu tư trước diễn biến mới từ Hoa Kỳ.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cũng quay đầu giảm sau thông tin từ Nhà Trắng. Cụ thể, hợp đồng tương lai Dow Jones Industrial Average giảm 146 điểm (0,32%), trong khi S&P 500 và Nasdaq 100 lần lượt giảm 0,39% và 0,42%.

Tình hình này xảy ra chỉ vài ngày sau khi cả ba chỉ số lớn tại Mỹ đều khép lại tuần trước trong sắc xanh. S&P 500 và Dow Jones thậm chí còn lập mức cao mới nhờ kết quả kinh doanh khởi sắc từ các ngân hàng lớn trong mùa báo cáo lợi nhuận quý III.

Trong khi đó, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) bắt đầu cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày từ thứ Hai, với kỳ vọng thị trường tập trung vào khả năng giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống còn 3,60%, nhằm hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng.