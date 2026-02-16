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Đương kim vô địch thế giới gục ngã: T1 thua sốc trước BNK FearX

Hoàng Anh

Hoàng Anh

10:30 | 16/02/2026
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Một trong những cú sốc lớn nhất tại LCK Cup 2026 đã xảy ra tối 15/2 tại LoL Park (Jongno, Hàn Quốc), khi BNK FearX (BFX) đánh bại T1 với tỷ số 3-1 ở vòng 2 Playoffs.
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T1 đối đầu với BFX tại vòng 2 Playoffs LCK Cup 2026. Nguồn ảnh: LCK Việt Nam
T1 đối đầu với BFX tại vòng 2 Playoffs LCK Cup 2026. Nguồn ảnh: LCK Việt Nam

Thất bại này khiến T1 đương kim vô địch thế giới với thành tích là đội tuyển bất bại ở vòng bảng rơi xuống nhánh thua, trong khi BFX tiếp tục hành trình thăng hoa và giành vé tiến sâu tại giải đấu sẽ được tổ chức ở Hồng Kông.

Ngay từ ván đấu mở màn, BFX đã cho thấy một sự nhập cuộc đầy tự tin, khi sẵn sàng đôi công với T1. Thế trận giằng co được duy trì trong phần lớn thời gian, với những pha giao tranh liên tục quanh các mục tiêu lớn. Người đi rừng bên phía BFX là “Raptor” với vị tướng Pantheon trở thành điểm nhấn với khả năng tạo áp lực và mở giao tranh hiệu quả. Dù T1 có thời điểm vượt lên nhờ khả năng giữ vị trí và gây sát thương ổn định của xạ thủ “Peyz”, nhưng BFX vẫn cho thấy được sự tỉnh táo trong cách vận hành lối chơi. Họ kiểm soát tốt Baron Nashor, tổ chức giao tranh chuẩn xác, bắt lẻ chủ lực đối phương và tận dụng tốt bộ kỹ năng của hai vị tướng Pantheon và Orianna để giành lợi thế quyết định, qua đó khép lại ván một.

Bước sang ván hai, T1 nhanh chóng đáp trả. Đội tuyển này khai thác tốt những sai lầm trong khâu kiểm soát tầm nhìn và xâm lăng rừng của BFX. Lợi thế được tích lũy từ sớm giúp T1 làm chủ các mục tiêu lớn, đặc biệt là tình huống giao tranh then chốt trước Linh hồn Rồng. Với bùa lợi Baron trong tay, T1 cân bằng tỷ số 1-1, đưa loạt trận trở lại vạch xuất phát.

Tuy nhiên, từ ván ba, cục diện bắt đầu nghiêng hẳn về phía BFX. “Raptor” chuyển sang lựa chọn Maokai để gia tăng khả năng kiểm soát giao tranh, trong khi đó người chơi đường giữa bên phía BFX là “VicLa” với vị tướng Yone liên tục tạo đột biến ở giai đoạn giữa trận. Dù T1 có pha ăn Baron táo bạo trong thế bị dẫn trước, BFX vẫn duy trì nhịp độ tấn công và kiểm soát thế trận chặt chẽ hơn, qua đó vươn lên dẫn trước một lần nữa trong loạt trận BO5 này.

Ván bốn chứng kiến màn trình diễn thuyết phục nhất của BFX. Họ chiếm ưu thế rõ rệt ở đường dưới, kiểm soát bản đồ tốt và tận dụng khả năng di chuyển toàn bản đồ của Twisted Fate để tạo áp lực đa tuyến. Những pha giao tranh 5v5 trước Rồng thứ ba cho thấy sự chênh lệch về khả năng phối hợp và lượng sát thương. Dù T1 nỗ lực tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế, BFX vẫn kiểm soát Baron thành công và khép lại loạt trận với chiến thắng 3-1 đầy thuyết phục.

T1 nhận thất bại đầy cay đắng trước BFX. Nguồn ảnh: T1 League of Legends/T1
T1 nhận thất bại đầy cay đắng trước BFX. Nguồn ảnh: T1 League of Legends/T1

Kết quả này không chỉ gây chấn động cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại mà còn làm thay đổi cục diện Playoffs. BFX sẽ ở chung kết nhánh thắng, trong khi T1 buộc phải bước vào hành trình khó khăn tại nhánh thua nếu muốn nuôi hy vọng vô địch. Có thể nói LCK Cup 2026 đang là một trong những mùa giải kịch tính nhất những năm gần đây. Sự cạnh tranh khốc liệt cũng như chất lượng của các đội tuyển tại LCK năm nay này khiến mỗi loạt Bo5 đều mang màu sắc của một trận chung kết sớm. Nếu giữ được nhịp độ này, LCK Cup 2026 hoàn toàn có thể trở thành một trong những giải đấu đáng nhớ nhất của LMHT Hàn Quốc.

BFX là đội tiếp theo sau Gen.G dành tấm vé đến Hong Kong
BFX là đội tiếp theo sau Gen.G dành tấm vé đến Hồng Kông. Nguồn ảnh: bnk_fearx
T1 liên minh huyền thoại LCK Cup 2026 playoffs LCK Cup BFX Hồng Kông

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
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RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

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VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng đơn giản hơn nhờ dữ liệu số liên thông

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Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

Trung Quốc thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, đạt 70% trong hơn 3 phút

Trung Quốc thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, đạt 70% trong hơn 3 phút

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Cục CSGT đề xuất 'làn vượt xe' trên đường cao tốc

Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

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Gumayusi chia sẻ về meta hiện tại của Liên Minh Huyền Thoại

Gumayusi chia sẻ về meta hiện tại của Liên Minh Huyền Thoại

Ubisoft: Game remake mang lại lợi nhuận cao hơn dự án IP mới

Ubisoft: Game remake mang lại lợi nhuận cao hơn dự án IP mới

Chủ tịch SEGA: Đĩa game vẫn còn chỗ đứng trong kỷ nguyên game số

Chủ tịch SEGA: Đĩa game vẫn còn chỗ đứng trong kỷ nguyên game số

Lenovo hé lộ Legion C700, tay cầm chơi game đám mây với độ trễ 10 mili giây

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