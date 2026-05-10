DRX Homefront 2026: Fan meeting đáng nhớ của LCK tại Việt Nam

Không chỉ mang đến những trận đấu đỉnh cao chuẩn LCK, KRX còn tạo nên một ngày hội giao lưu giàu cảm xúc, giúp người hâm mộ Việt Nam lần đầu được tiếp cận gần hơn với các tuyển thủ hàng đầu Hàn Quốc ngay trên sân nhà.

Các tuyển thủ của đội tuyển KIWOOM DRX với chiếc nón lá truyền thống và khăn quàng đỏ của Việt Nam tại buổi giao lưu với fan

Lần đầu tiên trong lịch sử, các hoạt động chính thức thuộc hệ thống giải đấu LCK được tổ chức tại Việt Nam. Với vai trò đội chủ nhà của Roadshow năm nay, KRX đã biến Hà Nội thành “sân nhà thứ hai” bằng chuỗi hoạt động fan meeting, ký tặng, giao lưu và tương tác kéo dài xuyên suốt sự kiện.

Fan Meeting KRX: Khoảng cách giữa tuyển thủ và người hâm mộ được xóa nhòa

Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn khán giả đã có mặt tại khu vực tổ chức để tham gia các hoạt động giao lưu cùng tuyển thủ KRX. Nhiều fan mang theo lightstick, banner và áo đấu nhằm cổ vũ cho đội tuyển, tạo nên bầu không khí không khác gì một trận đấu lớn tại Hàn Quốc.

Rất đông người hâm mộ có mặt từ sáng sớm để gặp gỡ các tuyển thủ

Khoảnh khắc các thành viên KRX xuất hiện trên sân khấu đã khiến toàn bộ khán đài bùng nổ với những tiếng reo hò không ngớt. Các tuyển thủ liên tục gửi lời chào bằng tiếng Việt, tương tác trực tiếp với khán giả và tham gia nhiều mini game cùng người hâm mộ. Những màn trả lời phỏng vấn hài hước, reaction trước sự cuồng nhiệt của fan Việt hay các cử chỉ thân thiện như ký áo, chụp ảnh selfie đã khiến fan meeting trở thành một trong những hoạt động đáng nhớ nhất của sự kiện.

Tuyển thủ LazyFeel giao lưu với các fan tại sự kiện fan meeting với người hâm mộ

Đặc biệt, tuyển thủ người Việt LazyFeel nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà. Mỗi lần tên anh xuất hiện trên màn hình lớn, cả khán đài lại vang lên tiếng hô đồng thanh, cho thấy niềm tự hào của cộng đồng Esports Việt Nam khi lần đầu có tuyển thủ Việt thi đấu trong môi trường LCK chuyên nghiệp.

Không chỉ là fan meeting, mà là một “lễ hội LCK” thực thụ

Ngoài các hoạt động giao lưu với DRX, khu vực sự kiện còn được thiết kế như một lễ hội Esports thu nhỏ với hàng loạt booth trải nghiệm, khu check-in, mini game và hoạt động tương tác từ nhà tài trợ. Người hâm mộ có thể thử sức với các trò chơi, nhận merchandise độc quyền và tham gia nhiều thử thách để nhận quà lưu niệm từ đội tuyển.

Các thành viên của đội tuyển KIWOOM DRX check-in tại fan booth do người hâm hộ chuẩn bị

Không khí lễ hội tiếp tục được đẩy lên cao trong Fan Festa tối ngày 9/5 với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ nổi tiếng như TEMPEST, JustaTee, Phương Ly, Bùi Công Nam, Han Sara và CONGB. Sự kết hợp giữa Esports và âm nhạc giúp sự kiện thu hút không chỉ fan game mà còn đông đảo khán giả trẻ tại Hà Nội.

Cột Mốc Quan Trọng Của Esports Việt Nam

Việc LCK lựa chọn Việt Nam là điểm đến quốc tế cho Roadshow 2026 được xem là dấu mốc quan trọng với nền thể thao điện tử trong nước. Sự cuồng nhiệt của khán giả tại Hà Nội đã để lại ấn tượng mạnh với cộng đồng quốc tế cũng như ban tổ chức Hàn Quốc.

Các thành viên đội tuyển KIWOOM DRX tại buổi họp báo sự kiện 2026 LCK Team Roadshow - KIWOOM DRX Homefront Presented

Nhiều người hâm mộ chia sẻ rằng điều đặc biệt nhất của DRX Homefront không nằm ở kết quả thi đấu, mà ở cảm giác lần đầu được tận mắt chứng kiến không khí LCK, được trực tiếp giao lưu cùng thần tượng và cảm nhận sự kết nối giữa tuyển thủ với cộng đồng fan Việt.

Với sự đồng hành của TV360, OTOKI và VinWonders, sự kiện được đánh giá cao về công tác tổ chức, trải nghiệm khán giả và quy mô truyền thông. Thành công của fan meeting KRX cũng mở ra kỳ vọng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục trở thành điểm đến cho nhiều sự kiện esports quốc tế trong tương lai.

Thành công của sự kiện có sự đóng góp không nhỏ đến từ các nhà tài trợ như TV360, OTOKI và VinWonders

KRX DRX Homefront 2026 không đơn thuần là một buổi giao lưu hay giải đấu trình diễn. Đây là minh chứng rõ nét cho sức hút ngày càng lớn của esports tại Việt Nam, đồng thời cho thấy cộng đồng người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn đủ sức tạo nên bầu không khí không thua kém bất kỳ sân khấu LCK nào trên thế giới.