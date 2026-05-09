Homeground không trọn vẹn: KRX dành thất bại trước Gen.G tại LCK

Homeground không trọn vẹn: KRX dành thất bại trước Gen.G tại LCKEsports
| 'Quái vật thiên tài' Keria gia hạn với T1 đến năm 2029, mở ra tham vọng triều đại mới
T1 vừa khiến cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại toàn cầu chú ý khi chính thức thông báo gia hạn hợp đồng với Ryu Min-seok ...
| KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360: Khẳng định vị thế Esports Việt trên bản đồ quốc tế
Sự kiện KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360 diễn ra từ 08 - 10/05/2026, đánh dấu lần đầu tiên LCK tổ chức trận đấu chính ...
| Khi LCK đặt chân đến Việt Nam, LazyFeel viết tiếp giấc mơ tuyển thủ Việt tại Hàn Quốc
Lần đầu tiên trong lịch sử, các trận đấu chính thức của giải Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc (LCK) sẽ được tổ chức ngoài ...
LCK 2026 mới đây đã được diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC. Sự kiện lần này đặc biệt thu hút cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam bởi trận đấu được tổ chức tại Việt Nam, đồng thời đánh dấu màn xuất hiện đáng chú ý của LazyFeel tuyển thủ Việt Nam đang thi đấu trong màu áo KRX. Tuy nhiên, trước một Gen.G thi đấu gần như hoàn hảo, đội chủ nhà đã không thể tạo ra được quá nhiều điều bất ngờ đối với nhà đương kim vô địch của giải đấu.
|Hai đội tuyển chào hỏi nhau tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC trước thềm trận đấu. Ảnh: Tạ Thành Biên
KRX rất cố gắng, nhưng Gen.G vẫn quá mạnh
Điều đáng sợ nhất ở Gen.G không nằm ở việc họ thắng, mà là cách họ kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Cả hai ván đấu trước KRX đều diễn ra theo cùng một kịch bản khi Gen.G tăng tốc từ sớm, chiếm quyền kiểm soát bản đồ, tranh cướp các tài nguyên đối thủ và kết thúc trận đấu trước khi KRX có cơ hội phản kháng.
|Sân khấu bùng nổ khi trận đấu giữa Gen.G và KRX được trình chiếu. Ảnh: Tạ Thành Biên
Ở ván đấu đầu tiên, Gen.G triển khai một đội hình thiên về khả năng mở giao tranh và snowball cực mạnh. sử dụng Pantheon đi rừng với phong cách chủ động đúng thương hiệu, liên tục xuất hiện ở các điểm nóng để tạo áp lực. Chỉ trong hơn 10 phút đầu trận, thế trận đã nghiêng hoàn toàn về phía Gen.G.
Ở khu vực đường dưới, Ruler cùng Duro tạo ra sự chênh lệch rõ rệt về kỹ năng kiểm soát lane. Vị tướng Jhin trong tay xạ thủ Ruler liên tục gây áp lực lên hai n LazyFeel và Andil, khiến bộ đôi của KRX bị đẩy vào trạng thái phòng thủ gần như toàn bộ trận đấu. Dù đã có những lúc LazyFeel cùng các đồng đội vùng lên mạnh mẽ nhưng chừng đấy là không đủ để thay đổi cục diện của ván một. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía Gen.G.
|Gen.G thể hiện một màn trình diễn vô cùng hoàn hảo tại ván một
Ván hai tiếp tục cho thấy sự vượt trội của Gen.G, nhưng khác với thế trận bị kiểm soát hoàn toàn như ở game đầu, đã có những thời điểm KRX vùng lên chống trả vô cùng đáng khen. Đại diện KRX chủ động thay đổi chiến thuật, sử dụng những lựa chọn giàu khả năng giao tranh hơn nhằm giảm áp lực từ giai đoạn đầu trận.
LazyFeel cùng đồng đội cố gắng đẩy nhanh nhịp độ và tìm kiếm các tình huống bắt lẻ để kéo giãn thế trận, tuy nhiên Gen.G vẫn cho thấy khả năng kiểm soát vượt trội ở những thời điểm quan trọng. Tâm điểm của ván đấu tiếp tục là với lựa chọn Naafiri đi rừng đầy đột biến. Dù không phải quân bài quá phổ biến trong meta hiện tại, Canyon đã biến vị tướng này trở thành công cụ snowball cực kỳ hiệu quả. KDA 9-2-6 phản ánh rõ khả năng tạo áp lực liên tục của anh xuyên suốt ván đấu. Khiến trận đấu buộc phải kết thúc với tỷ số 2-0 đầy tiếc nuối cho đại diện Việt Nam.
|LazyFeel cùng KRX nhận thất bại 2-0 đầy tiếc nuối
Điểm khác biệt lớn nhất của hai đội nằm ở sự kỷ luật trong cách Gen.G triển khai thế trận. Họ không cần những pha xử lý quá phô trương hay highlight cá nhân liên tục để chiến thắng. Mọi bước di chuyển của người chơi đi rừng Canyon đều nhận được sự hỗ trợ hoàn hảo từ Chovy và Kiin. Từ việc kiểm soát tầm nhìn, đẩy lính cho tới cách ép góc giao tranh, Gen.G đều thực hiện gần như không có sai sót.
|Người đi rừng bên phía Gen.G là Canyon dành danh hiệu POM
Đó là hình ảnh của một đội tuyển đẳng cấp hàng đầu LCK kiểm soát bản đồ chặt chẽ, giao tranh có tổ chức và gần như không để lộ khoảng trống cho đối thủ khai thác. KRX đã nỗ lực chống trả, nhưng trước một Gen.G vận hành quá hoàn hảo, mọi cố gắng cuối cùng vẫn chưa đủ để tạo nên bất ngờ. Danh hiệu MVP với 100 điểm dành cho Canyon vì thế hoàn toàn xứng đáng sau một trận đấu đầy sự cống hiến của cả hai đội.
Khán giả Việt Nam và dấu ấn đáng nhớ tại LCK
Dù KRX thất bại, sự kiện lần này vẫn mang ý nghĩa rất lớn với cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam. Việc các đội tuyển LCK thi đấu tại Việt Nam cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường esports trong nước.
|Hình ảnh các fan Việt Nam cổ vũ cho đội tuyển Gen.G. Ảnh: Tạ Thành Biên
Khán giả Việt Nam đã tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt xuyên suốt series. Những tiếng hò reo dành cho LazyFeel hay sự phấn khích khi được tận mắt chứng kiến Chovy, Ruler và Canyon thi đấu là minh chứng rõ nhất cho tình yêu esports ngày càng phát triển mạnh mẽ. Đây không chỉ là một trận đấu thuộc khuôn khổ giải quốc nội Hàn Quốc, mà còn là cột mốc quan trọng cho sự kết nối giữa LCK và cộng đồng LMHT Việt Nam.
|Fan Việt Tiếp Lửa Cho LazyFeel Trong Trận Đấu Với Gen.G. Ảnh: Tạ Thành Biên
Về phía KRX, thất bại này là bài học lớn về khả năng xử lý áp lực và vận hành chiến thuật trước các đội top đầu. Tuy nhiên, với những tuyển thủ trẻ như LazyFeel, đây vẫn là trải nghiệm quý giá cho chặng đường phát triển phía trước. Còn với Gen.G, chiến thắng này giống như một lời tuyên bố gửi tới toàn bộ LCK rằng vẫn đang là nhà vô địch của giải đấu này.