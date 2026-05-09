Homeground không trọn vẹn: KRX dành thất bại trước Gen.G tại LCK

LCK 2026 mới đây đã được diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC. Sự kiện lần này đặc biệt thu hút cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam bởi trận đấu được tổ chức tại Việt Nam, đồng thời đánh dấu màn xuất hiện đáng chú ý của LazyFeel tuyển thủ Việt Nam đang thi đấu trong màu áo KRX. Tuy nhiên, trước một Gen.G thi đấu gần như hoàn hảo, đội chủ nhà đã không thể tạo ra được quá nhiều điều bất ngờ đối với nhà đương kim vô địch của giải đấu.

Hai đội tuyển chào hỏi nhau tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC trước thềm trận đấu. Ảnh: Tạ Thành Biên

KRX rất cố gắng, nhưng Gen.G vẫn quá mạnh

Điều đáng sợ nhất ở Gen.G không nằm ở việc họ thắng, mà là cách họ kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Cả hai ván đấu trước KRX đều diễn ra theo cùng một kịch bản khi Gen.G tăng tốc từ sớm, chiếm quyền kiểm soát bản đồ, tranh cướp các tài nguyên đối thủ và kết thúc trận đấu trước khi KRX có cơ hội phản kháng.

Sân khấu bùng nổ khi trận đấu giữa Gen.G và KRX được trình chiếu. Ảnh: Tạ Thành Biên

Ở ván đấu đầu tiên, Gen.G triển khai một đội hình thiên về khả năng mở giao tranh và snowball cực mạnh. sử dụng Pantheon đi rừng với phong cách chủ động đúng thương hiệu, liên tục xuất hiện ở các điểm nóng để tạo áp lực. Chỉ trong hơn 10 phút đầu trận, thế trận đã nghiêng hoàn toàn về phía Gen.G.

Ở khu vực đường dưới, Ruler cùng Duro tạo ra sự chênh lệch rõ rệt về kỹ năng kiểm soát lane. Vị tướng Jhin trong tay xạ thủ Ruler liên tục gây áp lực lên hai n LazyFeel và Andil, khiến bộ đôi của KRX bị đẩy vào trạng thái phòng thủ gần như toàn bộ trận đấu. Dù đã có những lúc LazyFeel cùng các đồng đội vùng lên mạnh mẽ nhưng chừng đấy là không đủ để thay đổi cục diện của ván một. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía Gen.G.

Gen.G thể hiện một màn trình diễn vô cùng hoàn hảo tại ván một