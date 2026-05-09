Kiến tạo kỷ nguyên mới cho công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao

Với chủ đề chiến lược “Kỷ nguyên vươn mình của Nền Công nghiệp Văn hóa & Kinh tế Thể thao”, hội nghị được định vị là diễn đàn vĩ mô quan trọng nhất trong năm của ngành.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị không chỉ là không gian đối thoại, mà là một dấu mốc lịch sử nhằm khẳng định năng lực nội tại và phác thảo lộ trình đưa Việt Nam trở thành điểm đến ưu tiên của các siêu sự kiện văn hóa và thể thao trên bản đồ quốc tế.

Cơ hội tăng trưởng kinh tế trải nghiệm

Năm 2025 đã khép lại với những dấu ấn mang tính bước ngoặt, đưa ngành công nghiệp trải nghiệm Việt Nam từ giai đoạn phục hồi sang quỹ đạo tăng trưởng bứt phá. Chỉ riêng thị trường quảng cáo trong năm 2025 đạt quy mô khoảng 3,5 tỷ USD, dự báo tăng 12%/năm giai đoạn 2025-2031. Trong khi đó, thị trường MICE khoảng 6 tỷ USD, dự báo tăng trưởng 12-15%/năm giai đoạn 2026 - 2030. Những con số này không chỉ phản ánh sự gia tăng của nhu cầu tiêu dùng, mà còn cho thấy tác động sâu rộng từ quá trình tái cấu trúc hạ tầng vĩ mô.

Bà Phạm Thái Hà, Giám đốc Điều hành VEC.

Trong năm 2025, việc Chính phủ đẩy mạnh giải ngân gói đầu tư công đã trực tiếp tháo gỡ điểm nghẽn về logistics và di chuyển. Mạng lưới đường cao tốc Bắc - Nam được nối liền, cùng sự nâng cấp năng lực của các cảng hàng không quốc tế, đã tạo ra một lực đẩy chưa từng có. Thị trường chứng kiến sự gia tăng đột biến của các luồng khách khổng lồ: từ hàng triệu lượt khán giả đổ về các đại nhạc hội quốc tế, cho đến dòng vốn FDI đậm đặc quy tụ tại các triển lãm xúc tiến thương mại đa ngành.

Lĩnh vực Quảng cáo cũng ghi nhận sự thay đổi toàn diện. Số liệu thực tế cho thấy dòng tiền quảng cáo đang dịch chuyển mạnh mẽ từ các phương thức "hiển thị" thụ động sang các định dạng "trải nghiệm" có tính tương tác cao.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) sẽ là điểm đến của các Triển lãm quốc tế và sự kiện ngoài trời đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam.

Các thương hiệu sẵn sàng chi trả ngân sách lớn cho những điểm chạm thị giác đột phá, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu hành vi. Tuy nhiên, sự thiếu hụt các không gian tổ chức đạt chuẩn quốc tế, chuỗi cung ứng dịch vụ phụ trợ còn đang phát triển, và sự vắng bóng của một bộ tiêu chuẩn vận hành toàn cầu đang là lực cản khiến Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội đăng cai các sự kiện Mega-events (siêu sự kiện).

Bà Phạm Thái Hà, Giám đốc Điều hành VEC nhấn mạnh, văn hóa thể thao đang bước ra khỏi phạm vi của những cảm xúc và trở thành một ngành kinh tế thật sự mang lại doanh thu, việc làm, cơ hội đầu tư, xuất khẩu, kích cầu và hình ảnh quốc gia. “Một triển lãm có thể mở ra cơ hội thương mại, đầu tư và xuất khẩu; một sản phẩm văn hóa có thể đi xuyên biên giới thành sức mạnh mềm của đất nước” - bà Phạm Thái Hà nhận định.

Cũng theo bà Phạm Thái Hà, hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ các sự kiện quy mô lớn tại Việt Nam đang tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng...

TS. Cấn Văn Lực (Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng).

Bên cạnh các cơ sở hạ tầng như Trung tâm Hội nghị quốc gia, Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Nhà hát Lớn, các cơ sở hạ tầng chiến lược mới như Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Nhà hát Hồ Gươm, Sân vận động PVF hay Sân vận động Hùng Vương… sẽ góp phần thu hút các sự kiện toàn cầu, với mục tiêu phát triển văn hóa - thể thao. Từ đó, nâng cao chất lượng sống của người dân, đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Cần một chiến lược đồng bộ

Để giải quyết bài toán cốt lõi của ngành, thị trường cần một chiến lược đồng bộ, kết hợp giữa tầm nhìn vĩ mô của nhà nước và năng lực dẫn dắt, kiến tạo nền tảng của khu vực kinh tế tư nhân.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, văn hóa được xác định là nguồn lực phát triển chiến lược của quốc gia với những định hướng thể chế đột phá. Bộ Chính trị đã khẳng định quan điểm xuyên suốt, văn hóa phải được đặt ngang hàng với chính trị, kinh tế, xã hội đồng thời lần đầu tiên xác định công nghiệp văn hóa là một ngành kinh tế chiến lược với mục tiêu đóng góp khoảng 7% GDP vào năm 2030 và khoảng 9% vào năm 2045.

Theo Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh, Đảng, Nhà nước xác định khu vực tư nhân là động lực quan trọng của công nghiệp văn hóa. Chính phủ đã xác định kết hợp yếu tố văn hóa sáng tạo, công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ đáp ứng yêu cầu tiêu dùng thụ hưởng văn hóa của người dân phù hợp với mục tiêu hội nhập quốc tế, phát triển bền vững đất nước.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, để những chủ trương, chính sách lớn thực sự đi vào cuộc sống, cần tập trung triển khai quyết liệt và đồng bộ trong thời gian tới, tạo được những sự kiện văn hóa, nghệ thuật, triển lãm mang tầm vóc quốc gia, bản sắc Việt Nam và có năng lực cạnh tranh quốc tế. Chủ động chuẩn bị, tăng cường thu hút và nâng cao năng lực tổ chức các sự kiện khu vực và quốc tế lớn tại Việt Nam. Doanh nghiệp cần đồng hành, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để sớm hình thành danh mục các sự kiện trọng điểm quốc gia; tập trung đầu tư, tổ chức quảng bá bài bản, chuyên nghiệp.

Các diễn giả chia sẻ tại hội thảo.

Các đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, các nhà đầu tư, nhà tài trợ chủ động tăng cường kết nối với các đối tác quốc tế, các thương hiệu, sự kiện lớn trên thế giới; mạnh dạn đề xuất các sáng kiến hợp tác cùng các sự kiện có uy tín quốc tế đến Việt Nam và sẵn sàng đồng hành cùng Chính phủ trong các hoạt động đối ngoại xúc tiến và quảng bá văn hoá Quốc gia…

TS. Cấn Văn Lực (Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng) bổ sung góc nhìn khái quát về sự cần thiết phải xây dựng và hoàn thiện các chính sách thúc đẩy toàn ngành.

Theo TS. Cấn Văn Lực, sự cộng hưởng giữa định hướng phát triển của ngành văn hóa và một hành lang chính sách vĩ mô thuận lợi sẽ tạo thành bệ phóng vững chắc để nền kinh tế trải nghiệm Việt Nam bứt phá trong giai đoạn tới.