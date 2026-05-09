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Kiến tạo kỷ nguyên mới cho công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao

Thiên Phúc

Thiên Phúc

13:50 | 09/05/2026
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Hội nghị Cấp cao kết nối ngành Triển lãm, Sự kiện & Quảng cáo Việt Nam 2026 vừa diễn ra vào ngày 8/5 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) với chủ đề chiến lược “Kỷ nguyên vươn mình của Nền Công nghiệp Văn hóa & Kinh tế Thể thao”. Hội nghị hướng đến việc tái cấu trúc, chuẩn hóa cùng kiến tạo kỷ nguyên mới cho công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao.
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Với chủ đề chiến lược “Kỷ nguyên vươn mình của Nền Công nghiệp Văn hóa & Kinh tế Thể thao”, hội nghị được định vị là diễn đàn vĩ mô quan trọng nhất trong năm của ngành.

Kiến tạo kỷ nguyên mới cho công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị không chỉ là không gian đối thoại, mà là một dấu mốc lịch sử nhằm khẳng định năng lực nội tại và phác thảo lộ trình đưa Việt Nam trở thành điểm đến ưu tiên của các siêu sự kiện văn hóa và thể thao trên bản đồ quốc tế.

Cơ hội tăng trưởng kinh tế trải nghiệm

Năm 2025 đã khép lại với những dấu ấn mang tính bước ngoặt, đưa ngành công nghiệp trải nghiệm Việt Nam từ giai đoạn phục hồi sang quỹ đạo tăng trưởng bứt phá. Chỉ riêng thị trường quảng cáo trong năm 2025 đạt quy mô khoảng 3,5 tỷ USD, dự báo tăng 12%/năm giai đoạn 2025-2031. Trong khi đó, thị trường MICE khoảng 6 tỷ USD, dự báo tăng trưởng 12-15%/năm giai đoạn 2026 - 2030. Những con số này không chỉ phản ánh sự gia tăng của nhu cầu tiêu dùng, mà còn cho thấy tác động sâu rộng từ quá trình tái cấu trúc hạ tầng vĩ mô.

Kiến tạo kỷ nguyên mới cho công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao
Bà Phạm Thái Hà, Giám đốc Điều hành VEC.

Trong năm 2025, việc Chính phủ đẩy mạnh giải ngân gói đầu tư công đã trực tiếp tháo gỡ điểm nghẽn về logistics và di chuyển. Mạng lưới đường cao tốc Bắc - Nam được nối liền, cùng sự nâng cấp năng lực của các cảng hàng không quốc tế, đã tạo ra một lực đẩy chưa từng có. Thị trường chứng kiến sự gia tăng đột biến của các luồng khách khổng lồ: từ hàng triệu lượt khán giả đổ về các đại nhạc hội quốc tế, cho đến dòng vốn FDI đậm đặc quy tụ tại các triển lãm xúc tiến thương mại đa ngành.

Lĩnh vực Quảng cáo cũng ghi nhận sự thay đổi toàn diện. Số liệu thực tế cho thấy dòng tiền quảng cáo đang dịch chuyển mạnh mẽ từ các phương thức "hiển thị" thụ động sang các định dạng "trải nghiệm" có tính tương tác cao.

Kiến tạo kỷ nguyên mới cho công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) sẽ là điểm đến của các Triển lãm quốc tế và sự kiện ngoài trời đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam.

Các thương hiệu sẵn sàng chi trả ngân sách lớn cho những điểm chạm thị giác đột phá, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu hành vi. Tuy nhiên, sự thiếu hụt các không gian tổ chức đạt chuẩn quốc tế, chuỗi cung ứng dịch vụ phụ trợ còn đang phát triển, và sự vắng bóng của một bộ tiêu chuẩn vận hành toàn cầu đang là lực cản khiến Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội đăng cai các sự kiện Mega-events (siêu sự kiện).

Bà Phạm Thái Hà, Giám đốc Điều hành VEC nhấn mạnh, văn hóa thể thao đang bước ra khỏi phạm vi của những cảm xúc và trở thành một ngành kinh tế thật sự mang lại doanh thu, việc làm, cơ hội đầu tư, xuất khẩu, kích cầu và hình ảnh quốc gia. “Một triển lãm có thể mở ra cơ hội thương mại, đầu tư và xuất khẩu; một sản phẩm văn hóa có thể đi xuyên biên giới thành sức mạnh mềm của đất nước” - bà Phạm Thái Hà nhận định.

Cũng theo bà Phạm Thái Hà, hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ các sự kiện quy mô lớn tại Việt Nam đang tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng...

Kiến tạo kỷ nguyên mới cho công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao
TS. Cấn Văn Lực (Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng).

Bên cạnh các cơ sở hạ tầng như Trung tâm Hội nghị quốc gia, Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Nhà hát Lớn, các cơ sở hạ tầng chiến lược mới như Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Nhà hát Hồ Gươm, Sân vận động PVF hay Sân vận động Hùng Vương… sẽ góp phần thu hút các sự kiện toàn cầu, với mục tiêu phát triển văn hóa - thể thao. Từ đó, nâng cao chất lượng sống của người dân, đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Cần một chiến lược đồng bộ

Để giải quyết bài toán cốt lõi của ngành, thị trường cần một chiến lược đồng bộ, kết hợp giữa tầm nhìn vĩ mô của nhà nước và năng lực dẫn dắt, kiến tạo nền tảng của khu vực kinh tế tư nhân.

Kiến tạo kỷ nguyên mới cho công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, văn hóa được xác định là nguồn lực phát triển chiến lược của quốc gia với những định hướng thể chế đột phá. Bộ Chính trị đã khẳng định quan điểm xuyên suốt, văn hóa phải được đặt ngang hàng với chính trị, kinh tế, xã hội đồng thời lần đầu tiên xác định công nghiệp văn hóa là một ngành kinh tế chiến lược với mục tiêu đóng góp khoảng 7% GDP vào năm 2030 và khoảng 9% vào năm 2045.

Theo Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh, Đảng, Nhà nước xác định khu vực tư nhân là động lực quan trọng của công nghiệp văn hóa. Chính phủ đã xác định kết hợp yếu tố văn hóa sáng tạo, công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ đáp ứng yêu cầu tiêu dùng thụ hưởng văn hóa của người dân phù hợp với mục tiêu hội nhập quốc tế, phát triển bền vững đất nước.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, để những chủ trương, chính sách lớn thực sự đi vào cuộc sống, cần tập trung triển khai quyết liệt và đồng bộ trong thời gian tới, tạo được những sự kiện văn hóa, nghệ thuật, triển lãm mang tầm vóc quốc gia, bản sắc Việt Nam và có năng lực cạnh tranh quốc tế. Chủ động chuẩn bị, tăng cường thu hút và nâng cao năng lực tổ chức các sự kiện khu vực và quốc tế lớn tại Việt Nam. Doanh nghiệp cần đồng hành, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để sớm hình thành danh mục các sự kiện trọng điểm quốc gia; tập trung đầu tư, tổ chức quảng bá bài bản, chuyên nghiệp.

Kiến tạo kỷ nguyên mới cho công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao
Các diễn giả chia sẻ tại hội thảo.

Các đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, các nhà đầu tư, nhà tài trợ chủ động tăng cường kết nối với các đối tác quốc tế, các thương hiệu, sự kiện lớn trên thế giới; mạnh dạn đề xuất các sáng kiến hợp tác cùng các sự kiện có uy tín quốc tế đến Việt Nam và sẵn sàng đồng hành cùng Chính phủ trong các hoạt động đối ngoại xúc tiến và quảng bá văn hoá Quốc gia…

TS. Cấn Văn Lực (Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng) bổ sung góc nhìn khái quát về sự cần thiết phải xây dựng và hoàn thiện các chính sách thúc đẩy toàn ngành.

Theo TS. Cấn Văn Lực, sự cộng hưởng giữa định hướng phát triển của ngành văn hóa và một hành lang chính sách vĩ mô thuận lợi sẽ tạo thành bệ phóng vững chắc để nền kinh tế trải nghiệm Việt Nam bứt phá trong giai đoạn tới.

công nghiệp văn hóa Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC)

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 136,634
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 84,338
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
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Cập nhật: 28/10/2026 06:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Bài học từ chiếc máy tính Việt năm 1977 cho tham vọng chip và AI hôm nay

Bài học từ chiếc máy tính Việt năm 1977 cho tham vọng chip và AI hôm nay

JBL QuantumENGINE mới nâng cấp trải nghiệm âm thanh gaming

JBL QuantumENGINE mới nâng cấp trải nghiệm âm thanh gaming

POCO X8s, thành viên mới của gia đình POCO X Series có gì?

POCO X8s, thành viên mới của gia đình POCO X Series có gì?

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

PHP phát hành lại bốn gói Windows để vá lỗi bảo mật Brotli

PHP phát hành lại bốn gói Windows để vá lỗi bảo mật Brotli

Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

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ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

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Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

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GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

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AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

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Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

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Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

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MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026