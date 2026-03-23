'Dòng chảy bản sắc 2026' kết nối di sản Văn Miếu với nghệ thuật đương đại

Gia Hân

14:04 | 23/03/2026
Chuỗi hoạt động nghệ thuật “Dòng chảy bản sắc - Hành trình sáng tạo 2026” diễn ra tại Hồ Văn, mang đến không gian giao thoa giữa truyền thống và sáng tạo đương đại.
Chiều 21/3/2026, tại khu vực Hồ Văn thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), chuỗi hoạt động nghệ thuật “Dòng chảy bản sắc - Hành trình sáng tạo 2026” đã chính thức khai mạc.

TS Vũ Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội phát biểu tại lễ khai mạc.

Sự kiện do Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức, nhằm tạo không gian kết nối giữa truyền thống và sáng tạo nghệ thuật đương đại.

Diễn ra trong không gian giàu giá trị lịch sử và văn hóa, chương trình mang đến nhiều hoạt động nghệ thuật đa dạng như triển lãm mỹ thuật, trải nghiệm tranh dân gian và trình diễn nhạc cụ truyền thống.

Điểm nhấn của sự kiện là triển lãm các tác phẩm và sản phẩm sáng tạo của học sinh, sinh viên Khoa Mỹ thuật ứng dụng thuộc các chuyên ngành hội họa, thiết kế đồ họa và thiết kế thời trang.

Các tác phẩm được thể hiện bằng nhiều chất liệu như sơn mài, lụa, sơn dầu, acrylic, ký họa màu nước, cùng các sản phẩm mỹ thuật ứng dụng như áo dài, khăn thêu, phụ kiện và đồ thủ công sáng tạo.

Mỗi sản phẩm không chỉ là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu mà còn thể hiện góc nhìn trẻ trung, sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ đối với bản sắc văn hóa dân tộc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc sự kiện.

Đáng chú ý, chương trình giới thiệu hai dòng tranh dân gian đặc sắc của Hà Nội là tranh Hàng Trống và tranh Kim Hoàng. Không chỉ trưng bày, sự kiện còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm vẽ tranh dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân, giúp công chúng hiểu rõ hơn về kỹ thuật tạo hình, màu sắc và giá trị thẩm mỹ của tranh dân gian.

Hoạt động này góp phần khơi dậy sự quan tâm của giới trẻ đối với các giá trị mỹ thuật truyền thống, đồng thời tạo cầu nối giữa di sản và đời sống đương đại.

Bên cạnh mỹ thuật, chương trình còn mang đến các tiết mục trình diễn nhạc cụ dân tộc như đàn Nhị, đàn Bầu, đàn Tranh do giảng viên và học sinh, sinh viên biểu diễn.

Âm thanh giàu cảm xúc của các nhạc cụ truyền thống đã góp phần tạo nên không gian nghệ thuật đặc sắc, giúp công chúng cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của âm nhạc Việt Nam.

Chuỗi hoạt động nghệ thuật “Dòng chảy bản sắc 2026” tại Hồ Văn mang đến không gian kết nối tranh dân gian, mỹ thuật đương đại và âm nhạc truyền thống.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội Vũ Tiến Dũng cho biết, thông qua chuỗi hoạt động, nhà trường mong muốn đưa sản phẩm nghệ thuật của học sinh, sinh viên đến gần hơn với công chúng, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Trong bối cảnh Hà Nội đang phát triển công nghiệp văn hóa và khẳng định vị thế “Thành phố sáng tạo”, những hoạt động như “Dòng chảy bản sắc 2026” được kỳ vọng sẽ tạo thêm không gian trải nghiệm nghệ thuật cho người dân và du khách.

Sự kiện không chỉ là hoạt động nghệ thuật đơn thuần mà còn là cầu nối giữa giáo dục nghệ thuật và đời sống văn hóa, góp phần lan tỏa tình yêu nghệ thuật và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

