Google mở rộng Gemini lên ôtô, TV, đồng hồ, thay thế trợ lý cũ

Tại sự kiện trước thềm Google I/O 2025, Google công bố định hướng tái cấu trúc Android với Gemini giữ vị trí trung tâm. Hãng không chỉ nâng cấp trải nghiệm trên điện thoại, còn mở rộng sang các thiết bị gắn liền hoạt động hằng ngày. Cách tiếp cận này cho thấy Google chuyển từ mô hình trợ lý phản hồi lệnh sang hệ thống hiểu ngữ cảnh liên tục, nơi người dùng tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên thay vì câu lệnh cứng nhắc.

Trên ôtô sử dụng Android Auto, Gemini hỗ trợ tìm trạm sạc, đọc và tóm tắt tin nhắn, dịch nội dung theo thời gian thực. Khác với thế hệ trợ lý trước, hệ thống mới xử lý hội thoại dài, hiểu ý định ngay cả khi câu nói thiếu cấu trúc chuẩn. Điều này giúp giảm thao tác chạm tay, giữ tập trung khi lái xe. Tuy vậy, sự phụ thuộc vào xử lý ngôn ngữ tự nhiên cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về độ chính xác ngữ cảnh, đặc biệt trong môi trường giao thông.

Gemini thay thế Google Assistant trên tivi, đồng hồ, ô tô. Ảnh: Android Headlines

Với đồng hồ chạy Wear OS, Gemini mở rộng khả năng điều khiển rảnh tay trong các tình huống vận động như chạy bộ, đạp xe, tập gym. Người dùng có thể đặt lịch, hỏi thông tin nhanh, điều khiển thiết bị mà không cần truy cập điện thoại. Việc tích hợp sâu vào thiết bị đeo cho thấy Google nhắm tới kịch bản sử dụng liên tục, nơi AI hoạt động như một lớp giao diện nền.

Trên TV thông minh, Gemini đóng vai trò gợi ý nội dung theo ngữ cảnh gia đình. Hệ thống có thể đề xuất phim, video phù hợp trẻ em, hoặc trả lời câu hỏi trực tiếp trên màn hình lớn. Sự thay đổi này biến TV từ thiết bị phát nội dung sang điểm tương tác hai chiều, cạnh tranh trực tiếp với các nền tảng đề xuất dựa trên thuật toán truyền thống.

Song song, Google liên kết Gemini với nền tảng Android XR hợp tác cùng Samsung, hướng tới thiết bị thực tế ảo ra mắt cuối năm. Điều này cho thấy chiến lược dài hạn: AI không chỉ hỗ trợ, còn trở thành lớp điều khiển xuyên suốt nhiều dạng thiết bị.

Việc đưa Gemini thay thế Google Assistant phản ánh bước chuyển lớn trong cách Google định nghĩa tương tác người dùng. Trợ lý cũ phụ thuộc câu lệnh ngắn, trong khi Gemini xử lý hội thoại đa lớp, kết nối dữ liệu theo ngữ cảnh. Khi triển khai trên hàng tỷ thiết bị Android, sự khác biệt này không chỉ nằm ở tính năng, còn ở cách người dùng hình thành thói quen mới với công nghệ.