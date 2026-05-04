Gemini mở 'sổ tay AI' trên di động, mở quyền cho cả người dùng miễn phí

Google vừa xác nhận triển khai notebook trong Google Gemini trên nền tảng di động sau thời gian thử nghiệm giới hạn. Động thái này nối tiếp quá trình tích hợp với NotebookLM từ năm trước, nơi hệ thống AI tận dụng tài liệu người dùng làm nguồn dữ liệu để phân tích và tổng hợp thông tin. Với phiên bản mới, “sổ tay AI” xuất hiện trực tiếp trong ứng dụng, cho phép truy cập toàn bộ notebook cá nhân mà không cần chuyển sang trình duyệt.

Khác với giai đoạn đầu chỉ dành cho người đăng ký gói cao cấp, lần mở rộng này đưa notebook tiếp cận cả nhóm người dùng miễn phí. Cách phân bổ tài nguyên vẫn giữ tính phân tầng rõ rệt. Mỗi notebook cho phép lưu tối đa 50 nguồn với tài khoản miễn phí, trong khi các gói Plus, Pro, Ultra nâng giới hạn lên lần lượt 100, 300, 600 nguồn. Cấu trúc này phản ánh định hướng quen thuộc của Google: mở rộng trải nghiệm cơ bản để thu hút người dùng, sau đó giữ lợi thế tính năng ở tầng trả phí.

Tính năng notebook từ Gemini được đưa lên di động. Ảnh: NotebookLM

Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng biến hội thoại thành dữ liệu. Người dùng có thể chuyển trực tiếp nội dung trao đổi với AI vào notebook mới hoặc bổ sung vào notebook sẵn có. Cách tiếp cận này xóa ranh giới giữa quá trình hỏi đáp và lưu trữ tri thức, tạo vòng lặp liên tục giữa khai thác và tích lũy dữ liệu cá nhân. Trong thực tế, đây không đơn thuần nâng cấp giao diện, mà tái định nghĩa cách AI tham gia vào quy trình làm việc cá nhân.

Việc đưa notebook lên di động cho thấy Google ưu tiên kịch bản sử dụng linh hoạt, nơi dữ liệu không còn phụ thuộc vào môi trường làm việc cố định. Khi người dùng có thể truy cập, chỉnh sửa, bổ sung tài liệu ngay trên điện thoại, vai trò của AI chuyển từ công cụ hỗ trợ sang trung tâm điều phối thông tin. Tuy nhiên, mức giới hạn nguồn khác nhau giữa các gói cũng đặt ra câu hỏi về khả năng mở rộng thực tế đối với nhóm miễn phí, nhất là khi nhu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu ngày càng tăng.

Google đồng thời xác nhận kế hoạch mở rộng tính năng này sang nhiều thị trường châu Âu trong thời gian tới, dù chưa đưa ra mốc triển khai cụ thể. Diễn biến này cho thấy hãng tiếp tục thử nghiệm theo từng khu vực trước khi phổ cập toàn cầu, thay vì tung ra đồng loạt.

Sự xuất hiện của notebook trên di động không chỉ bổ sung tính năng còn thiếu, mà còn phản ánh bước chuyển chiến lược của Google trong cuộc cạnh tranh AI. Khi dữ liệu cá nhân trở thành trung tâm, công cụ nào kiểm soát tốt dòng chảy thông tin sẽ nắm lợi thế dài hạn. Với bước đi mới, Google Gemini tiến thêm một bước trong mục tiêu đó, đồng thời tạo áp lực lên các nền tảng AI khác vốn chưa tích hợp sâu khả năng quản lý tri thức cá nhân trên thiết bị di động.