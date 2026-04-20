Gemini có mặt trên macOS, Google đẩy mạnh trợ lý AI máy tính

Gemini trên MacOS. Ảnh: Google Blog

Khác với cách truy cập qua website trước đây, ứng dụng cho phép gọi nhanh bằng tổ hợp phím Option + Space. Một cửa sổ nổi xuất hiện ngay trên lớp hiển thị hiện tại, giúp đặt câu hỏi, tra cứu thông tin hoặc yêu cầu hỗ trợ mà không cần chuyển đổi tab. Cách thiết kế này bám sát thói quen làm việc liên tục, giữ mạch tư duy trong quá trình viết nội dung, xử lý dữ liệu hay lập trình.

Khả năng chia sẻ cửa sổ tạo khác biệt đáng kể. Sau khi cấp quyền hệ thống, Gemini có thể đọc nội dung hiển thị trên màn hình để đưa ra phản hồi theo đúng ngữ cảnh. Tính năng này hỗ trợ trực tiếp các tác vụ như tóm tắt văn bản dài, bóc tách số liệu, giải thích mã nguồn hoặc rút gọn báo cáo. Gemini vì thế không còn dừng ở vai trò công cụ hỏi đáp, mà dần chuyển sang lớp trợ lý xử lý công việc theo thời gian thực.

Google đồng thời đưa năng lực đa phương thức lên nền tảng Mac. Người dùng có thể tạo hình ảnh, dựng video ngắn thông qua Veo, phát triển ý tưởng âm nhạc bằng Lyria, đồng thời kết nối trực tiếp với Google Drive để xử lý tài liệu cá nhân. Mọi hội thoại được đồng bộ theo tài khoản, giúp duy trì dòng công việc liên tục giữa điện thoại, web và máy tính. Cách tổ chức này tạo nên một hệ sinh thái khép kín, nơi dữ liệu, công cụ và trợ lý AI liên kết chặt chẽ.

Sự xuất hiện trên macOS đặt Gemini vào thế cạnh tranh trực diện với ChatGPT của OpenAI cùng các sản phẩm từ Anthropic. Thực tế cho thấy Google chọn hướng phát triển tập trung vào phân tích ngữ cảnh và hỗ trợ nội dung, thay vì cho phép AI can thiệp sâu vào hệ thống ngay giai đoạn đầu. Cách tiếp cận này phản ánh ưu tiên về độ ổn định và kiểm soát dữ liệu, trong bối cảnh các đối thủ đã thử nghiệm những khả năng tự động hóa thao tác trực tiếp trên máy tính.

Ứng dụng yêu cầu thiết bị chạy macOS Sequoia 15.0 trở lên và được phát hành miễn phí tại các thị trường hỗ trợ. Việc mở rộng nhanh sang nền tảng desktop cho thấy trí tuệ nhân tạo đang dịch chuyển từ công cụ hỗ trợ sang lớp hạ tầng vận hành mới. Với Gemini trên macOS, Google từng bước định hình lại cách con người tương tác với máy tính, nơi mọi thao tác số gắn liền với một trợ lý thông minh hoạt động theo ngữ cảnh.