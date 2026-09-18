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Dự kiến không còn điểm cộng IELTS, giải học sinh giỏi khi xét tuyển đại học

Quỳnh Anh

Quỳnh Anh

17:13 | 18/09/2026
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Từ năm 2027, thí sinh dự kiến không còn được cộng điểm xét tuyển từ chứng chỉ IELTS, giải học sinh giỏi hay các thành tích, năng khiếu do trường đại học tự quy định. Thay đổi được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất nhằm hạn chế chênh lệch cơ hội và đưa việc đánh giá năng lực về đúng vai trò trong tuyển sinh.
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Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển sinh và đào tạo đại học vào chiều 17/9. Một trong những nội dung đáng chú ý là dự kiến thay đổi cách tính điểm cộng trong xét tuyển đại học từ năm 2027.

Theo dự thảo, thí sinh chỉ còn được hưởng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng chính sách. Các trường đại học không được tự quy định thêm điểm cộng cho thành tích, chứng chỉ hoặc các tiêu chí bổ sung.

Thay đổi dự kiến được đưa ra trong bối cảnh mỗi cơ sở đào tạo hiện có thể xây dựng những chính sách điểm cộng khác nhau, tạo ra sự khác biệt trong cách tính điểm xét tuyển giữa các trường.

Điểm cộng tạo khoảng cách ở nhóm điểm cao

Trong mùa tuyển sinh hiện nay, ngoài điểm ưu tiên khu vực và đối tượng, thí sinh có thể nhận thêm các loại điểm cộng do từng trường quy định. Với giải học sinh giỏi quốc gia nhưng không sử dụng quyền xét tuyển thẳng, mức điểm thưởng có thể lên tới 3 điểm. Một số nhóm thí sinh có thành tích hoặc năng khiếu đặc biệt được xét thưởng tối đa 1,5 điểm. Thí sinh sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ quốc tế có thể được cộng điểm khuyến khích tối đa 1,5 điểm, tùy theo quy định của từng trường. Tổng mức điểm cộng tối đa với một thí sinh trong năm nay là 3 điểm trên thang điểm 30.

Điều này khiến điểm xét tuyển của một số thí sinh có thể vượt đáng kể điểm thi thực tế. Trong khi cả nước chỉ có 5 thủ khoa đạt 30/30 điểm tổ hợp ba môn thi tốt nghiệp THPT, các trường vẫn ghi nhận hàng trăm thí sinh có điểm xét tuyển đạt mức tuyệt đối, thậm chí cao hơn nhờ các khoản điểm cộng.

Theo GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Giáo dục đại học, thực tế tuyển sinh cho thấy điểm cộng có thể tạo ra sự bất bình đẳng về cơ hội. Cơ hội tiếp cận chứng chỉ, kỳ thi hoặc các hoạt động được cộng điểm không giống nhau giữa thí sinh, phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, địa bàn và khả năng chi trả. Trong khi đó, cùng một loại chứng chỉ, mức quy đổi, mức điểm cộng và tổ hợp xét tuyển có thể khác nhau giữa các trường.

Một vấn đề khác được Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra là nguy cơ một năng lực được ghi nhận hai lần. Chẳng hạn, năng lực ngoại ngữ vừa được sử dụng như một thành phần trong điểm xét tuyển, vừa được quy đổi thành điểm cộng. Cách tính này có thể làm thay đổi thứ tự của thí sinh trong quá trình xét tuyển. Tác động rõ hơn ở nhóm điểm cao, nơi chỉ một mức điểm cộng nhỏ cũng có thể quyết định kết quả trúng tuyển. Theo GS Nguyễn Tiến Thảo, chưa có cơ sở cho thấy phần điểm bổ sung đó phản ánh chính xác hơn khả năng học tập của thí sinh.

Không còn điểm cộng IELTS, giải học sinh giỏi khi xét tuyển đại học?
Ảnh minh hoạ.

Chứng chỉ ngoại ngữ vẫn giữ vai trò trong tuyển sinh

Dự kiến bỏ điểm cộng không đồng nghĩa với việc chứng chỉ năng lực ngoại ngữ mất giá trị trong tuyển sinh đại học. Theo dự thảo, thí sinh có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ vẫn có thể sử dụng chứng chỉ để quy đổi thành môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển hoặc chứng minh yêu cầu đầu vào đối với các chương trình đào tạo bằng ngoại ngữ.

Điểm khác biệt nằm ở cách thức sử dụng. Chứng chỉ được đặt vào vai trò minh chứng cho một năng lực cụ thể có liên quan trực tiếp đến yêu cầu của ngành hoặc chương trình đào tạo, thay vì trở thành một khoản điểm cộng ngoài thang đo. “Cách xử lý phù hợp hơn là đánh giá đúng năng lực, đúng chỗ”, GS Nguyễn Tiến Thảo nhận định. Nếu được thông qua, quy định dự kiến áp dụng từ năm 2027 sẽ làm thay đổi cách các trường xây dựng tiêu chí xét tuyển. Những thành tích, chứng chỉ hoặc năng khiếu do trường tự quy định sẽ không còn được sử dụng để cộng thêm điểm, trong khi các năng lực có liên quan trực tiếp đến yêu cầu đào tạo vẫn có thể được sử dụng làm căn cứ đánh giá.

Ở góc độ rộng hơn, thay đổi đặt ra yêu cầu các phương thức tuyển sinh phải phân biệt rõ giữa điểm số để xếp thứ tự xét tuyển và minh chứng để xác nhận năng lực phù hợp với ngành học. Khi một năng lực được đánh giá đúng vị trí, kết quả xét tuyển có thêm cơ sở để phản ánh thực chất hơn khả năng đáp ứng yêu cầu đào tạo của thí sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư. Thời hạn góp ý đến ngày 23/9.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Hà Nội - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Đà Nẵng - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Miền Tây - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Tây Nguyên - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Đông Nam Bộ - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Cập nhật: 18/09/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,460 ▲180K 14,760 ▲180K
Miếng SJC Nghệ An 14,460 ▲180K 14,760 ▲180K
Miếng SJC Thái Bình 14,460 ▲180K 14,760 ▲180K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,410 ▲130K 14,760 ▲130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,410 ▲130K 14,760 ▲130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,410 ▲130K 14,760 ▲130K
NL 99.99 13,600 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500 ▲50K
Trang sức 99.9 14,070 ▲130K 14,670 ▲130K
Trang sức 99.99 14,080 ▲130K 14,680 ▲130K
Cập nhật: 18/09/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,446 ▲18K 14,762 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,446 ▲18K 14,763 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,441 ▲18K 1,471 ▲18K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,441 ▲18K 1,472 ▲18K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,416 ▲18K 1,461 ▲18K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,653 ▲1782K 144,653 ▲1782K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,936 ▲1350K 109,736 ▲1350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,708 ▲1224K 99,508 ▲1224K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,948 ▼70434K 8,928 ▼79254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,535 ▲1050K 85,335 ▲1050K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 5,128 ▼45401K 6,108 ▼54221K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Cập nhật: 18/09/2026 18:00
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JPY 162.53 163.18 171.16
AUD 18,165 18,238 18,831
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Cập nhật: 18/09/2026 18:00

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