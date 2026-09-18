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Di Động Việt mở bán iPhone 18 Pro Series, ưu đãi đến 9,5 triệu đồng

Hồng Anh

Hồng Anh

13:08 | 18/09/2026
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Riêng tại cửa hàng Di Động Việt 77 Trần Quang Khải, P. Tân Định, TP. HCM đã thu hút hàng trăm khách hàng, nghệ sĩ, KOL và người yêu công nghệ đến trải nghiệm, đồng thời nhận máy ngay trong ngày đầu mở bán.
Thị trường máy cũ sôi động trước thềm iPhone mới ra mắt Tâm lý đón nhận cái mới và sự dịch chuyển của thị trường di động Di Động Việt ưu đãi đến 10 triệu đồng cho khách đặt sớm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max
Di Động Việt mở bán iPhone 18 Pro Series, ưu đãi đến 9,5 triệu đồng
Ông Nguyễn Ngọc Đạt - Founder & CEO Di Động Việt

“Trong tổng số đơn đặt trước, hệ thống ghi nhận hơn một nửa khách đặt cọc có nhu cầu đổi máy đang sử dụng để lên đời iPhone mới. Để đáp ứng nhu cầu nâng cấp thiết bị, bên cạnh chính sách thu cũ với giá cạnh tranh, Di Động Việt cũng triển khai chương trình trợ giá lên đời, đồng thời ứng dụng công nghệ Trade-in AI vào khâu định giá, giúp rút ngắn thời gian xử lý máy cũ và hỗ trợ khách hàng lên đời nhanh, thuận tiện hơn.” Đại diện hệ thống Di Động Việt cho biết.

Di Động Việt mở bán iPhone 18 Pro Series, ưu đãi đến 9,5 triệu đồng

Rất đông khách hàng đặt trước đã có mặt tại Di Động Việt để làm thủ tục nhận iPhone 18 Pro Series

Và trong ngày đầu tiên mở bán, hệ thống dự kiến sẽ giao khoảng 8-10% tổng số đơn đặt trước trên toàn hệ thống. Khách hàng có thể nhận máy trực tiếp tại các cửa hàng Di Động Việt trên toàn quốc hoặc lựa chọn giao hàng tận nhà miễn phí.

Đáng chú ý, khách hàng sắm iPhone 18 Pro Series tại hệ thống sẽ nhận ưu đãi đến 9,5 triệu đồng, bao gồm cả trợ giá 5,5 triệu đồng khi tham gia chương trình “Thu cũ - Đổi mới”.

Di Động Việt mở bán iPhone 18 Pro Series, ưu đãi đến 9,5 triệu đồng
Từ ngày 18/9/2026, Di Động Việt chính chức mở bán iPhone 18 Pro Series với nhiều nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Ngoài ra hệ thống còn thiết kế nhiều chương trình linh hoạt, phù hợp vơi từng nhu cầu của khách hàng, khách hàng không chỉ chủ động định giá thiết bị trước và giữ mức giá đã định trong vòng 7 ngày nếu tình trạng máy không thay đổi.

Đặc biệt nhờ tích hợp công nghệ AI cùng đội ngũ kỹ thuật viên chuyên môn, quá trình kiểm tra, thẩm định và định giá chỉ từ 5-10 phút. Cam kết không tháo máy, cạy mở linh kiện hoặc can thiệp vào phần cứng trước khi hoàn tất giao dịch.

Ngoài ra, khách hàng còn được giảm thêm đến 4 triệu đồng, ưu đãi D.Member đến 1% tùy theo phương thức thanh toán và điều kiện của từng chương trình.

Khách hàng cũng có thể chọn chương trình Trả góp 30: 0% lãi suất, 0 phí, 0 đồng trả trước; Gói D.TradePlus cam kết giữ giá thu lại iPhone 18 Pro tối thiểu 65% giá trị máy ban đầu trong vòng 18 tháng theo điều kiện áp dụng.

Di Động Việt mở bán iPhone 18 Pro Series, ưu đãi đến 9,5 triệu đồng
Bảng giá iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại Di Động Việt

Hiện, Di Động Việt cũng đồng thời triển khai ưu đãi đến 8 triệu đồng dành cho khách hàng mua kèm sản phẩm thuộc hệ sinh thái Apple, khách hàng mua kèm AirPods 5 cũng được giảm ngay 300.000 đồng, một số sản phẩm phụ kiện được giảm đến 39% và có thể nhận SIM Wintel Data 60GB theo điều kiện chương trình.

Thông tin cho bạn:

Giá bán iPhone 18 Pro Series tại hệ thống Di Động Việt sẽ có giá từ 34.600.000 đồng. Cụ thể với iPhone 18 Pro, mức giá lần lượt là 34.600.000 đồng cho bản 256GB, 41.035.000 đồng cho bản 512GB, 53.905.000 đồng cho bản 1TB và 77.210.000 triệu đồng cho bản 2TB.

Giá bán iPhone 18 Pro Max có giá từ 37.570.000 đồng cho bản 256GB, 44.005.000 đồng cho bản 512GB, 56.875.000 triệu đồng cho bản 1TB và 76.180.000 đồng cho bản 2TB.

Đại diện hệ thống chia sẻ thêm rằng, tại hệ thống ghi nhận lượng khách hàng lựa chọn iPhone 18 Pro Max, phiên bản 256GB chiếm đến 76% tổng lượng đơn. Và màu Burgundy (đỏ rượu vang) dẫn đầu với 67% lựa chọn, tiếp đến là Băng Thanh với khoảng 24%, còn lại là các phiên bản Đen và Bạc.

Từ ngày mai 19/9 đến hết 21/9, hệ thống cũng triển khai chương trình trải nghiệm iPhone 18 Pro Series tại TTTM Gigamall, Thủ Đức, TP.HCM. Tại đây, khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm các phiên bản iPhone mới, nhận tư vấn về sản phẩm, phiên bản, dung lượng phù hợp với nhu cầu. Khu vực trải nghiệm cũng kết hợp hoạt động định giá máy cũ miễn phí, khách hàng có thể tham khảo giá trị thiết bị đang sử dụng và chủ động hơn trong kế hoạch nâng cấp lên iPhone mới.

Khách hàng có nhu cầu trải nghiệm và sở hữu điện thoại iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max hoặc tìm hiểu các chương trình ưu đãi mới nhất có thể truy cập website didongviet.vn, hoặc đến hệ thống cửa hàng Di Động Việt trên toàn quốc, liên hệ tổng đài miễn phí 1800 6018 để biết thêm chi tiết.

Apple Di Động Việt Mở bán iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max

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Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
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Thứ ba, 22/09/2026 00:00
26°C
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31°C
Khánh Hòa

31°C

Cảm giác: 38°C
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27°C
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32°C
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30°C
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26°C
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25°C
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24°C
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
27°C
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34°C
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32°C
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24°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
24°C
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Nghệ An

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22°C
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22°C
Thứ bảy, 19/09/2026 18:00
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22°C
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Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
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Thứ hai, 21/09/2026 06:00
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32°C
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29°C
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Thứ ba, 22/09/2026 15:00
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29°C
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Phan Thiết

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Hà Nội - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Đà Nẵng - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Miền Tây - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Tây Nguyên - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Đông Nam Bộ - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Cập nhật: 18/09/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,460 ▲180K 14,760 ▲180K
Miếng SJC Nghệ An 14,460 ▲180K 14,760 ▲180K
Miếng SJC Thái Bình 14,460 ▲180K 14,760 ▲180K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,410 ▲130K 14,760 ▲130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,410 ▲130K 14,760 ▲130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,410 ▲130K 14,760 ▲130K
NL 99.99 13,600 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500 ▲50K
Trang sức 99.9 14,070 ▲130K 14,670 ▲130K
Trang sức 99.99 14,080 ▲130K 14,680 ▲130K
Cập nhật: 18/09/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,446 ▲18K 14,762 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,446 ▲18K 14,763 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,441 ▲18K 1,471 ▲18K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,441 ▲18K 1,472 ▲18K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,416 ▲18K 1,461 ▲18K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,653 ▲1782K 144,653 ▲1782K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,936 ▲1350K 109,736 ▲1350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,708 ▲1224K 99,508 ▲1224K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,948 ▼70434K 8,928 ▼79254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,535 ▲1050K 85,335 ▲1050K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 5,128 ▼45401K 6,108 ▼54221K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Cập nhật: 18/09/2026 15:00
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AUD 17989 18264 18846
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Cập nhật: 18/09/2026 15:00
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Cập nhật: 18/09/2026 15:00
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Cập nhật: 18/09/2026 15:00

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