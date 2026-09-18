Di Động Việt mở bán iPhone 18 Pro Series, ưu đãi đến 9,5 triệu đồng

Ông Nguyễn Ngọc Đạt - Founder & CEO Di Động Việt

“Trong tổng số đơn đặt trước, hệ thống ghi nhận hơn một nửa khách đặt cọc có nhu cầu đổi máy đang sử dụng để lên đời iPhone mới. Để đáp ứng nhu cầu nâng cấp thiết bị, bên cạnh chính sách thu cũ với giá cạnh tranh, Di Động Việt cũng triển khai chương trình trợ giá lên đời, đồng thời ứng dụng công nghệ Trade-in AI vào khâu định giá, giúp rút ngắn thời gian xử lý máy cũ và hỗ trợ khách hàng lên đời nhanh, thuận tiện hơn.” Đại diện hệ thống Di Động Việt cho biết.

Rất đông khách hàng đặt trước đã có mặt tại Di Động Việt để làm thủ tục nhận iPhone 18 Pro Series

Và trong ngày đầu tiên mở bán, hệ thống dự kiến sẽ giao khoảng 8-10% tổng số đơn đặt trước trên toàn hệ thống. Khách hàng có thể nhận máy trực tiếp tại các cửa hàng Di Động Việt trên toàn quốc hoặc lựa chọn giao hàng tận nhà miễn phí.

Đáng chú ý, khách hàng sắm iPhone 18 Pro Series tại hệ thống sẽ nhận ưu đãi đến 9,5 triệu đồng, bao gồm cả trợ giá 5,5 triệu đồng khi tham gia chương trình “Thu cũ - Đổi mới”.

Từ ngày 18/9/2026, Di Động Việt chính chức mở bán iPhone 18 Pro Series với nhiều nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Ngoài ra hệ thống còn thiết kế nhiều chương trình linh hoạt, phù hợp vơi từng nhu cầu của khách hàng, khách hàng không chỉ chủ động định giá thiết bị trước và giữ mức giá đã định trong vòng 7 ngày nếu tình trạng máy không thay đổi.

Đặc biệt nhờ tích hợp công nghệ AI cùng đội ngũ kỹ thuật viên chuyên môn, quá trình kiểm tra, thẩm định và định giá chỉ từ 5-10 phút. Cam kết không tháo máy, cạy mở linh kiện hoặc can thiệp vào phần cứng trước khi hoàn tất giao dịch.

Ngoài ra, khách hàng còn được giảm thêm đến 4 triệu đồng, ưu đãi D.Member đến 1% tùy theo phương thức thanh toán và điều kiện của từng chương trình.

Khách hàng cũng có thể chọn chương trình Trả góp 30: 0% lãi suất, 0 phí, 0 đồng trả trước; Gói D.TradePlus cam kết giữ giá thu lại iPhone 18 Pro tối thiểu 65% giá trị máy ban đầu trong vòng 18 tháng theo điều kiện áp dụng.

Bảng giá iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại Di Động Việt

Hiện, Di Động Việt cũng đồng thời triển khai ưu đãi đến 8 triệu đồng dành cho khách hàng mua kèm sản phẩm thuộc hệ sinh thái Apple, khách hàng mua kèm AirPods 5 cũng được giảm ngay 300.000 đồng, một số sản phẩm phụ kiện được giảm đến 39% và có thể nhận SIM Wintel Data 60GB theo điều kiện chương trình.

Thông tin cho bạn: Giá bán iPhone 18 Pro Series tại hệ thống Di Động Việt sẽ có giá từ 34.600.000 đồng. Cụ thể với iPhone 18 Pro, mức giá lần lượt là 34.600.000 đồng cho bản 256GB, 41.035.000 đồng cho bản 512GB, 53.905.000 đồng cho bản 1TB và 77.210.000 triệu đồng cho bản 2TB. Giá bán iPhone 18 Pro Max có giá từ 37.570.000 đồng cho bản 256GB, 44.005.000 đồng cho bản 512GB, 56.875.000 triệu đồng cho bản 1TB và 76.180.000 đồng cho bản 2TB.

Đại diện hệ thống chia sẻ thêm rằng, tại hệ thống ghi nhận lượng khách hàng lựa chọn iPhone 18 Pro Max, phiên bản 256GB chiếm đến 76% tổng lượng đơn. Và màu Burgundy (đỏ rượu vang) dẫn đầu với 67% lựa chọn, tiếp đến là Băng Thanh với khoảng 24%, còn lại là các phiên bản Đen và Bạc.

Từ ngày mai 19/9 đến hết 21/9, hệ thống cũng triển khai chương trình trải nghiệm iPhone 18 Pro Series tại TTTM Gigamall, Thủ Đức, TP.HCM. Tại đây, khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm các phiên bản iPhone mới, nhận tư vấn về sản phẩm, phiên bản, dung lượng phù hợp với nhu cầu. Khu vực trải nghiệm cũng kết hợp hoạt động định giá máy cũ miễn phí, khách hàng có thể tham khảo giá trị thiết bị đang sử dụng và chủ động hơn trong kế hoạch nâng cấp lên iPhone mới.

Khách hàng có nhu cầu trải nghiệm và sở hữu điện thoại iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max hoặc tìm hiểu các chương trình ưu đãi mới nhất có thể truy cập website didongviet.vn, hoặc đến hệ thống cửa hàng Di Động Việt trên toàn quốc, liên hệ tổng đài miễn phí 1800 6018 để biết thêm chi tiết.