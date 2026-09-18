Minh Tuấn Mobile mở bán bộ đôi iPhone 18 Pro và Pro Max với cam kết “Hẹn sao - Giao vậy”

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc hệ thống Minh Tuấn Mobile, đón tiếp các cầu thủ bóng đá đến nhận máy tại cửa hàng Minh Tuấn 63 Trần Quang Khải, Tp HCM

“Sự xuất hiện của thế hệ iPhone mới năm nay đã tạo nên một làn sóng quan tâm vô cùng lớn từ cộng đồng người yêu công nghệ tại Việt Nam. Và để đồng hành cùng sự kiện công nghệ được chờ đón nhất trong năm, Minh Tuấn Mobile tiếp tục duy trì và nâng cao tiêu chuẩn phục vụ thông qua thông điệp hành động "Hẹn sao. Giao vậy". Đây được xem là lời cam kết nhất quán của Minh Tuấn Mobile trong việc đảm bảo giao máy đúng hẹn, trả đúng giá niêm yết và tuyệt đối không phát sinh bất kỳ điều kiện hay chi phí ẩn nào đối với người tiêu dùng”. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc hệ thống Minh Tuấn Mobile, chia sẻ.

Tính đến hết ngày 17/9 hệ thống đã ghi nhận tổng lượt đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vượt 13.000 đơn hàng

Đại diện Minh Tuấn Mobile cũng dồng thời cho biết, tính đến hết ngày 17/09/2026, hệ thống đã ghi nhận tổng lượt đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vượt 13.000 đơn hàng. Có thể nóii trong bức tranh chung của thị trường smartphone hiện nay thì sức hút của phiên bản iPhone 18 Pro Max vẫn tiếp tục thể hiện vị thế chủ lực khi chiếm đến gần 70% tổng lượng đơn đặt mua.

Về mặt thị hiếu thẩm mỹ, người tiêu dùng năm nay thể hiện sự ủng hộ đặc biệt dành cho hai tông màu mới là Đỏ Burgundy trầm ấm sang trọng và Băng Thanh tinh tế. Đồng thời đúng như dự đoán phiên bản bộ nhớ 256GB trở thành sự lựa chọn phổ biến nhất nhờ khả năng đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sử dụng thực tế cùng mức chi phí đầu tư hợp lý.

Ngay trong ngày đầu tiên mở bán, Minh Tuấn Mobile dự kiến sẽ hoàn tất việc trao khoảng 500 chiếc iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đến tay khách hàng

Ngay trong ngày đầu tiên mở bán, Minh Tuấn Mobile dự kiến sẽ hoàn tất việc trao khoảng 500 chiếc iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đến tay những khách hàng đã tham gia chương trình đặt trước. Để phục vụ tốt nhất cho nhóm khách hàng này, riêng trụ sở Minh Tuấn Mobile tại số 63 Trần Quang Khải (Phường Tân Định, Tp. Hồ Chí Minh) đã chuẩn bị nguồn lực để bàn giao khoảng 200 thiết bị ngay trong ngày 18/09.

Mặc dù số lượng hàng hóa trong đợt đầu cập bến Việt Nam vẫn còn giới hạn so với sức mua bùng nổ từ thị trường, nhưng Minh Tuấn Mobile đã và đang phối hợp chặt chẽ với đối tác cung ứng để đảm bảo các chuyến hàng tiếp theo được đưa về liên tục.

Đồng thời hệ thống cũng chủ động triển khai quy trình chăm sóc khách hàng chuyên sâu, thường xuyên cập nhật tiến độ giao máy chính xác đến từng người mua nhằm mang lại sự chủ động và an tâm tuyệt đối.

Không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo nguồn cung và chất lượng phục vụ, Minh Tuấn Mobile còn nỗ lực mang đến các giải pháp hỗ trợ mua sắm toàn diện nhằm giảm bớt rào cản tài chính cho người tiêu dùng. Cụ thể, hệ thống mang đến gói quà tặng ưu đãi đặt trước với tổng giá trị lên tới 3,85 triệu đồng. Thông qua mạng lưới đối tác ngân hàng liên kết rộng lớn bao gồm Vietcombank, Techcombank, MB Bank, VPBank cùng nhiều tổ chức tín dụng uy tín khác, khách hàng thực hiện thanh toán sẽ được nhận ngay mức giảm giá trực tiếp lên đến 2 triệu đồng.

Minh Tuấn Mobile khẳng định giữ mức giá cạnh tranh, chính sách ưu đãi thiết thực cùng lời hứa "Hẹn sao. Giao vậy"

Ngoài ra, để giúp người dùng dễ dàng sở hữu sản phẩm cao cấp mà không cần bận tâm về dòng tiền, hệ thống áp dụng chương trình trả góp với tiêu chuẩn "3 KHÔNG" toàn diện, bao gồm không lãi suất, không phí phát sinh và không yêu cầu trả trước. Đi kèm với đó là dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tận tình tại chỗ, hỗ trợ chuyển đổi eSIM nhanh chóng cho người dùng thuộc các nhà mạng lớn như Viettel, VinaPhone và MobiFone.

Đặc biệt, để đồng hành cùng xu hướng tiêu dùng thông minh và tiết kiệm, chương trình Thu cũ - Đổi mới tại Minh Tuấn Mobile tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ với mức trợ giá thu đổi lên tới 88% giá trị thiết bị hiện tại của khách hàng. Toàn bộ quy trình thẩm định tình trạng máy cũ được thực hiện hoàn toàn công khai, minh bạch ngay tại cửa hàng dưới sự chứng kiến của người mua, đảm bảo mức định giá chính xác và có lợi nhất.

Tất cả khách hàng tham gia nâng cấp máy thông qua chương trình Thu cũ - Đổi mới trong dịp này đều nhận được một phần quà lưu niệm ý nghĩa trị giá 500.000 đồng, cùng hệ thống voucher giảm giá phụ kiện đi kèm để hoàn thiện trải nghiệm sử dụng thiết bị mới.

Giá niêm yết chính thức tại hệ thống Minh Tuấn Mobile dành cho iPhone 18 Pro có giá khởi điểm từ 38,99 triệu đồng, đi kèm phương án tài chính trả góp linh hoạt chỉ từ 3.715.929 đồng/tháng. Và giá của iPhone 18 Pro Max sẽ có mức giá khởi điểm từ 41,99 triệu đồng, hỗ trợ trả góp từ 3.450.442 đồng/tháng.

Minh Tuấn Mobile cũng khẳng định giữ mức giá cạnh tranh, chính sách ưu đãi thiết thực cùng lời hứa "Hẹn sao. Giao vậy" để hệ thống tiếp tục là lựa chọn đáng tin cậy dành cho khách hàng, cũng như khẳng định uy tín Đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam trong nhiều năm qua.

Thông tin thêm về giá bán, các chương trình khuyến mại và đặt máy có tại https://minhtuanmobile.com/deals-iphone-18-series/