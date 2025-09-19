'Đồng nhịp thế giới', Minh Tuấn Mobile mở bán iPhone 17 và iPhone Air

Đây là năm đầu tiên thị trường Việt Nam được mở bán iPhone thế hệ mới cùng với nhiều quốc gia lớn trên thế giới và tại chi nhánh Minh Tuấn Mobile số 43 đường Trần Quang Khải, (Phường Tân Định, TP.HCM), chỉ ngay trong buổi sáng hôm nay đa giao máy cho hơn 300 khách hàng tham dự.

Minh Tuấn Mobile chính thức mở bán iPhone 17 và iPhone Air từ 8h sáng nay 19/9

Tính đến hết 18/09, hệ thống Minh Tuấn Mobile đã nhận được 18.000 đơn đặt hàng trước iPhone 17 và iPhone Air sau 1 tuần mở đặt hàng, cao hơn gần 12% so với đơn đặt trước của thế hệ iPhone 16 Series năm ngoái. Năm nay, iPhone 17 Pro Max vẫn là tâm điểm chú ý, chiếm tỷ trọng lớn đơn hàng. Trong đó, phiên bản 256GB và màu sắc mới Cam Vũ Trụ thu hút khách nhất. Đáng chú ý, phiên bản iPhone Air ghi nhận tỷ lệ đặt hàng khá cao ở nhóm khách hàng trẻ tuổi thuộc thế hệ Gen Z.

Trước đó, từ 12/09 - 18/09, Minh Tuấn Mobile đã triển khai chương trình đặt sớm thế hệ iPhone 17 và iPhone Air với tổng giá trị ưu đãi và quà tặng lên tới 4 triệu đồng. Bên cạnh đó, Minh Tuấn Mobile còn mang tới các đặc quyền như Thu cũ - Đổi mới và Hỗ trợ trả góp "3 Không" (Không lãi suất - Không phí phát sinh - Không cần trả trước), giúp khách hàng "lên đời" iPhone 17 và iPhone Air dễ dàng và tiết kiệm chi phí hơn.

Hệ thống Minh Tuấn Mobile đã nhận được 18.000 đơn đặt hàng trước iPhone 17 và iPhone Air sau 1 tuần mở đặt hàng và màu Cam Vũ Trụ là màu khách hàng đặt mua nhiều nhất

Với đặc quyền Thu cũ - Đổi mới, Minh Tuấn Mobile tiếp tục duy trì quy trình định giá công khai và minh bạch dưới sự chứng kiến của khách hàng. Trong trường hợp máy đạt tiêu chuẩn gần như mới (99%), khách hàng sẽ được áp dụng đúng mức giá cam kết công bố trên website của hệ thống.

Ngoài ra, người dùng tham gia chương trình này vẫn có thể nhận được trọn bộ ưu đãi và quà tặng trị giá lên tới 4 triệu đồng mà hệ thống đang áp dụng cho khách hàng đặt hàng sớm iPhone 17 và iPhone Air.

Trong ngày hôm nay Minh Tuấn Mobile giao 1.000 máy đến khách đặt trước

Người dùng quan tâm đến iPhone 17 và iPhone Air có thể tham khảo thêm thông tin và đặt mua sản phẩm tại https://minhtuanmobile.com/iphone-17-series/