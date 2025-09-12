'Đồng nhịp thế giới' - Minh Tuấn Mobile chính thức mở đặt cọc iPhone 17

Điểm mới của mùa Táo năm nay là Apple đã thực hiện những thay đổi lớn trong lịch trình mở bán iPhone toàn cầu và đặc biệt Việt Nam không chỉ được ưu tiên mà còn "đồng nhịp thế giới" khi nằm trong những thị trường đầu tiên mở bán thế hệ iPhone 17 và iPhone Air.

"Trong lịch sử 17 năm phát triển của dòng sản phẩm iPhone, đây là lần đầu điên Việt Nam được "đồng nhịp thế giới" khi lọt vào danh sách các quốc gia bán sớm iPhone thế hệ mới. Động thái này phản ánh mối quan tâm đặc biệt của Apple dành cho người dùng, cũng như tiềm năng tăng trưởng dài hạn của thị trường công nghệ tại Việt Nam". Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc điều hành hệ thống Minh Tuấn Mobile, Đại lý ủy quyền chính thức của Apple - cho biết.

Minh Tuấn Mobile chính thức mở đặt cọc iPhone 17 từ 19h ngày 12/9

Trên tinh thần “đồng nhịp thế giới”, Minh Tuấn Mobile chính thức công bố chương trình đặt cọc sớm thế hệ iPhone 17 và iPhone Air chính hãng từ 19 giờ ngày 12/09. Thời gian đặt hàng sẽ kéo dài 01 tuần (đến ngày 19/09); và hệ thống sẽ chính thức mở bán – giao máy iPhone 17 và iPhone Air đến tay người dùng trên toàn quốc từ 8 giờ sáng ngày 19/09 sắp tới.

Khi đặt mua sớm iPhone 17 và iPhone Air tại Minh Tuấn Mobile, người dùng sẽ nhận được gói ưu đãi có tổng giá trị 4 triệu đồng, bao gồm:

Ưu đãi thanh toán lên tới 1 triệu đồng,

Bộ phiếu giảm giá lên tới 300.000 đồng khi mua kèm Apple Watch - MacBook - AirPods - iPad;

Tặng bộ quà lưu niệm Minh Tuấn Mobile trị giá 500.000 đồng;

Phiếu giảm giá lên tới 500.000 đồng khi mua sản phẩm loa và nhiều mức giảm giá khác cho hàng loạt phụ kiện iPhone 17 và iPhone Air.

Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể tham gia chương trình Trả Góp "3 Không" (Không lãi suất - Không phí phát sinh - Không cần trả trước) của Minh Tuấn Mobile để sở hữu iPhone 17 và iPhone Air chính hãng dễ dàng hơn.

Song song với đó, Minh Tuấn Mobile tiếp tục triển khai chương trình Thu cũ - Đổi mới cho khách hàng có nhu cầu "lên đời" thế hệ iPhone 17 và iPhone Air, với mức thu lại máy cũ giá cao.

Theo đó, Minh Tuấn Mobile sẽ tiến hành thẩm định chất lượng iPhone cũ trực tiếp dưới sự chứng kiến của khách hàng và đưa ra phương án trợ giá phù hợp với nhu cầu. Ngoài ra, mức trợ giá chi tiết cũng được hệ thống công bố trên website chính thức, nhằm giúp khách hàng tham khảo và đưa ra lựa chọn chính xác.

Bảng giá iPhone 17 và iPhone Air dự kiến tại Minh Tuấn Mobile

Theo công bố, iPhone 17 có giá bán từ 24,99 triệu đồng, iPhone Air có giá bán từ 31,99 triệu đồng, iPhone 17 Pro có giá bán từ 34,99 triệu đồng và iPhone 17 Pro Max có giá bán từ 37,99 triệu đồng.

Mức giá bán này chưa bao gồm các ưu đãi kể trên của Minh Tuấn Mobile.

Người tiêu dùng quan tâm có thể tham gia đặt hàng sớm và tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm tại: https://minhtuanmobile.com/deals-iphone-17-series/