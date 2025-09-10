Điện tử tiêu dùng
Giới chuyên gia công nghệ nói gì về iPhone 17 series vừa được Apple ra mắt

Phạm Anh

Phạm Anh

15:41 | 10/09/2025
Apple vừa chính thức giới thiệu iPhone 17 series với bốn phiên bản hoàn toàn mới, trong đó iPhone Air siêu mỏng 5,6mm và iPhone 17 Pro với thiết kế unibody nhôm nguyên khối.
Giới chuyên gia công nghệ nói gì về iPhone 17 series vừa được Apple ra mắt
Từ trái qua: iPhone 17 Pro, iPhone Air và iPhone 17. Ảnh: Macrumors

Rạng sáng 10/9 theo giờ Việt Nam, tại sự kiện lớn “Awe Dropping” ở Cupertino (California, Mỹ), Apple chính thức công bố loạt sản phẩm mới với tâm điểm là iPhone 17 Series. Điều đặc biệt khiến người dùng Việt Nam phấn khích là nước ta thuộc nhóm thị trường đầu tiên được Apple lựa chọn ra mắt sản phẩm mới.

Các sản phẩm nhận được quan tâm đặc biệt không chỉ nhờ thiết kế lột xác mà còn bởi những cải tiến vượt trội về hiệu năng, màn hình và bộ camera.

Giới chuyên gia công nghệ nói gì về iPhone 17 series vừa được Apple ra mắt
iPhone 17. Ảnh: Apple

iPhone 17: Công nghệ ProMotion đến tay người dùng phổ thông

Phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn năm nay mang đến thay đổi quan trọng nhất khi tích hợp màn hình ProMotion 6,3 inch với tần số quét 120Hz. Công nghệ này trước đây chỉ xuất hiện trên các mẫu iPhone Pro, giờ đây người dùng với ngân sách hạn chế cũng có thể trải nghiệm độ mượt mà vượt trội.

Bộ vi xử lý A19 mới mang lại hiệu năng GPU nhanh hơn 20% so với chip A18 và vượt trội 90% so với A15 Bionic trên iPhone 14. Hệ thống camera kép 48MP cùng camera trước Center Stage 18MP cho phép chụp ảnh cả chiều ngang và dọc, đáp ứng nhu cầu sáng tạo nội dung ngày càng cao của giới trẻ.

Giới chuyên gia công nghệ nói gì về iPhone 17 series vừa được Apple ra mắt
Camera iPhone 17. Ảnh: Apple

Dung lượng bộ nhớ cơ bản được nâng từ 128GB lên 256GB, giải quyết bài toán lưu trữ mà nhiều người dùng gặp phải. Thời lượng xem video kéo dài đến 30 giờ, tăng 8 giờ so với iPhone 16, đảm bảo sử dụng cả ngày dài mà không lo cạn pin.

iPhone 17 bản tiêu chuẩn với các tùy chọn màu sắc tím oải hương, xanh lá xô thơm, xanh lam khói, trắng, đen. Giá bán 24,999 triệu đồng cho bản 256GB và 31,499 triệu đồng cho bản 512GB. Mức giá này thể hiện chiến lược cạnh tranh trong phân khúc smartphone cao cấp.

Giới chuyên gia công nghệ nói gì về iPhone 17 series vừa được Apple ra mắt
iPhone Air. Ảnh: Apple

iPhone Air: Đột phá về độ mỏng

Thay thế dòng iPhone Plus, iPhone Air trở thành smartphone mỏng nhất lịch sử Apple với độ dày chỉ 5,6mm. Độ mỏng này đạt được nhờ việc tích hợp phần lớn linh kiện vào dải camera ngang, để lại không gian tối đa cho pin mật độ cao.

Giới chuyên gia công nghệ nói gì về iPhone 17 series vừa được Apple ra mắt
Camera iPhone 17

Màn hình ProMotion 6,5 inch kết hợp chip A19 Pro mang đến hiệu năng mạnh mẽ trong thân máy siêu mỏng. Tuy nhiên, để đạt được thiết kế này, Apple phải hy sinh hệ thống camera kép, chỉ giữ lại một camera sau duy nhất.

iPhone Air với các tùy chọn màu sắc xanh da trời, vàng nhạt, trắng, đen. Giá bán 31,999 triệu đồng cho bản 256GB, 38,499 triệu đồng cho bản 512GB và 44,999 triệu đồng cho bản 1TB. Mức giá này phản ánh chi phí nghiên cứu phát triển công nghệ miniaturization tiên tiến.

Giới chuyên gia công nghệ nói gì về iPhone 17 series vừa được Apple ra mắt
iPhone 17 Pro. Ảnh: Apple

iPhone 17 Pro: Thiết kế unibody đột phá

Cả iPhone 17 Pro và Pro Max đều áp dụng thiết kế unibody nhôm anodized hoàn toàn mới, thay thế khung titanium của thế hệ trước. Cụm camera "plateau" kéo dài gần hết chiều ngang máy thay vì hình vuông truyền thống, tạo nên diện mạo độc đáo.

Hệ thống ba camera đều có độ phân giải 48MP, trong đó camera telephoto được nâng cấp từ zoom 5x lên 8x (tương đương tiêu cự từ 125mm lên 200mm). Chip A19 Pro với 6 lõi GPU, mỗi lõi tích hợp neural engine riêng, xử lý AI mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Giới chuyên gia công nghệ nói gì về iPhone 17 series vừa được Apple ra mắt

RAM tăng từ 8GB lên 12GB đáp ứng nhu cầu xử lý AI phức tạp. Ceramic Shield 2 mới có khả năng chống trầy xước tăng gấp ba lần, bảo vệ thiết bị tốt hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày.

iPhone 17 Pro có giá bán 34,999 triệu đồng cho bản 256GB, 41,499 triệu đồng cho bản 512GB và 47,999 triệu đồng cho bản 1TB với các tùy chọn màu sắc bạc, cam vũ trụ và xanh đậm.

iPhone 17 Pro Max với các tùy chọn màu sắc bạc, cam vũ trụ và xanh đậm. Giá 37,999 triệu đồng cho bản 256GB, 44,499 triệu đồng cho bản 512GB, 50,999 triệu đồng cho bản 1TB và 63,999 triệu đồng cho bản 2TB.

Giới chuyên gia công nghệ nói gì về iPhone 17 series vừa được Apple ra mắt

Đánh giá từ giới chuyên gia công nghệ

TechRadar nhận định iPhone 17 Pro có "thiết kế đột phá và nâng cấp toàn diện", với thiết kế unibody tạo ra sản phẩm "mềm mại hơn nhưng mạnh mẽ hơn". CNN đánh giá iPhone Air là "thay đổi lớn nhất của iPhone trong nhiều năm", thể hiện cam kết đổi mới thiết kế của Apple.

Uswitch cho rằng iPhone 17 tiêu chuẩn là "lựa chọn tốt nhất cho đa số người dùng" nhờ màn hình ProMotion với giá cả phải chăng. Tuy nhiên, Mashable lại cho rằng iPhone 17 Pro và Air "rất có thể bỏ qua được", đặc biệt chỉ trích thiết kế mới của 17 Pro là "không hấp dẫn".

Thời điểm ra mắt và tác động thị trường

Tất cả sản phẩm mới mở đặt trước từ 12/9 và chính thức mở bán từ 19/9/2025. Việc Việt Nam nằm trong nhóm thị trường đầu tiên cho thấy Apple đánh giá cao tiềm năng và sức mua của người dùng nước ta.

Sự kiện năm nay được đánh giá là bước đi táo bạo của Apple trong việc đổi mới thiết kế iPhone, đặc biệt với iPhone Air siêu mỏng và thiết kế unibody hoàn toàn mới của dòng Pro. Những thay đổi này nhằm kích thích nhu cầu nâng cấp trong bối cảnh thị trường smartphone toàn cầu đầy cạnh tranh.

Với những đột phá về thiết kế và công nghệ, iPhone 17 series hứa hẹn tạo nên làn sóng nâng cấp mới, đặc biệt tại thị trường Việt Nam nơi người dùng ngày càng am hiểu công nghệ và sẵn sàng đầu tư cho những sản phẩm có giá trị thực tiến.

Sản phẩm cùng ra mắt tại sự kiện “Awe Dropping”: Đồng hồ thông minh và tai nghe cao cấp

Apple Watch Series 11 được trang bị màn hình sáng hơn, chip mới và tính năng đo huyết áp đang chờ phê duyệt từ các cơ quan y tế. Apple Watch Ultra 3 bổ sung kết nối 5G và các tính năng sức khỏe tiên tiến. Apple Watch SE thế hệ mới có màn hình lớn hơn và chip xử lý nhanh hơn.

AirPods Pro 3 với chip H3 mới mang đến khả năng dịch trực tiếp nhiều ngôn ngữ gần như theo thời gian thực, mở ra kỷ nguyên giao tiếp không rào cản ngôn ngữ. Chất lượng âm thanh và khử tiếng ồn chủ động cũng được cải thiện đáng kể với mức giá duy trì 249 USD.
