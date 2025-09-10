Điện tử tiêu dùng
Mobile

Thấy gì từ sự kiện ra mắt iPhone 17 ‘thiếu màu sắc’ của Apple đêm qua?

Phạm Anh

Phạm Anh

07:15 | 10/09/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Những bản nâng cấp manh mún, không nhiều đột phá, thiết kế cụm camera của iPhone 17 series bị chê là quá xấu, trong khi phần mềm đang bị xem là ‘lạc hậu’ so với thế giới Android, khi mà xu hướng AI đang hiện diện ở gần như mọi phân khúc.
iPhone mới được người dùng quan tâm như thế nào? CellphoneS đặt mục tiêu tăng trưởng hơn 50% với iPhone 16 series Apple lợi nhuận tăng vọt nhờ iPhone, nhưng AI vẫn là dấu hỏi lớn

Nhiều câu cảm thán đã được đặt ra sau sự kiện đêm qua, “Táo khuyến đang làm gì với kỳ vọng của người dùng?” “iPhone, biểu tượng của đổi mới sáng tạo đâu rồi?” “Apple giờ chỉ biết đổi màu thôi sao?”

Thấy gì từ sự kiện ‘thiếu màu sắc’ của Apple đêm qua?
Cụm camera trên iPhone 17 Pro và Pro Max gây nên nỗi thất vọng lớn của người dùng

‘Ngôi sao’ mờ nhạt

Cuối cùng thì nhà Táo cũng trình làng iPhone 17 - mẫu di động mỏng nhẹ nhất từ trước đến nay. Dù có thiết kế mỏng, nhẹ vượt trội, nhưng viên pin của dòng Air thật sự là nỗi lo của người dùng, điều này cũng là dễ hiểu khi mà viên pin xưa nay vốn không là thế mạnh của iPhone.

Chưa kể, thiết kế cụm camera của dòng Pro và Pro Max thật sự gây thất vọng với rất nhiều người dùng vốn là fan trung thành của iPhone nhiều năm.

Thấy gì từ sự kiện ‘thiếu màu sắc’ của Apple đêm qua?
Vẫn là những thông số không có ấn tượng gì nhiều so với thế hệ tiền nhiệm

Màn ra mắt của nhà Táo cũng khiến không ít người nhớ lại đêm Galaxy Unpacked, diễn ra ở Brooklyn, New York, hai tháng trước, nơi những tràng pháo tay kéo dài mỗi khi CEO MX - TM Roh trình diễn thiết kế mới của Galaxy Z Flip7 và Z Fold7. Rõ ràng sau 7 thế hệ smartphone màn hình gập, Samsung đã cho thấy tầm nhìn vượt trội, sự kiên định và kiên trì theo đuổi để tạo nên một xu hướng mới cho người dùng. Điều đáng nói là Samsung không có mang đến các con số, Samsung muốn truyền đi thông điệp tinh tế rằng: siêu mỏng nhẹ không chỉ là cuộc cách mạng kỹ thuật, triết lý thiết kế lấy người dùng làm trung tâm đổi mới sáng tạo mới là đích đến cuối cùng các nhà sản xuất nên theo đuổi.

Thấy gì từ sự kiện ‘thiếu màu sắc’ của Apple đêm qua?
Apple không chia sẻ gì nhiều về AI trên thế hệ iPhone mới

Nốt trầm lệch pha mang tên Apple Intelligence

“Apple không nói gì về AI trong event hôm nay.” Admin của diễn đàn Tinh tế cảm thán. Thật sự thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển đổi cực kỳ mạnh mẽ, nơi mà AI hiện diện ở khắp mọi nơi. Vậy mà cả sự kiện đêm qua Apple không nói gì về AI. Điều này dường như khiến cho những kỳ vọng cuối cùng của người dùng về Apple Intelligence - những tính năng AI người dùng đã mong chờ nhiều năm – cũng không có được.

Ngược lại, trong thế giới Android nói chung và các dòng sản phẩm Galaxy nhà Samsung nói riêng, AI đã hiện diện ở khắp mọi phân khúc, trở thành ‘cơm ăn nước uống’ của người dùng. Thậm chí nhìn rộng hơn ở hệ sinh thái Galaxy AI mới nhất của Samsung chúng ta có thể dễ dàng nhận ra một chiến lược được đầu tư kỹ lưỡng, lâu dài, bền bỉ, và cực kỳ thực dụng, với mục tiêu lấy người dùng làm trọng tâm. Samsung cũng cho người dùng nhận thấy rõ họ xem Galaxy AI là một hệ sinh thái tích hợp: từ khả năng dịch hai chiều, hậu kỳ hình ảnh sáng tạo đến các tính năng trợ giúp hàng ngày.

Thấy gì từ sự kiện ‘thiếu màu sắc’ của Apple đêm qua?
Galaxy AI mới đã mang đến cho hàng trăm triệu người dùng những trải nghiệm tiện ích và thú vị. Ảnh: Samsung

Bloomberg cho rằng nhà Táo đang “đầu tư lớn nhưng có ít thành tựu rõ ràng”, và hãng đang kéo dài lộ trình ra mắt để tránh rủi ro. Kết quả là phải đối mặt nguy cơ tụt lại phía sau trong cuộc đua của thị trường.

Câu hỏi đặt ra là từ bao giờ, Apple trở nên thiếu màu sắc, và bảo thủ đến như vậy? Có lẽ khác biệt lớn nhất nằm ở triết lý đổi mới sáng tạo. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy với Galaxy AI mới, Samsung đã bắt tay với rất nhiều đối tác lớn như Google để nhanh chóng mang các tính năng có giá trị đến cho người dùng. Trong khi nhà Táo vẫn “kín cổng cao tường” và có vẻ như còn đang loay hoay để hoàn thiện nền tảng nội bộ, quản lý rủi ro.

Đây cũng là lý do khiến người dùng iPhone không còn mặn mà với sự kiện ra mắt sản phẩm mới, cũng như không còn hào hứng chờ đón ngày mở bán như nhiều năm về trước.

Thấy gì từ sự kiện ‘thiếu màu sắc’ của Apple đêm qua?
Dòng Galaxy Z Fold được Samsung kiên định theo đuổi đang trở thành một xu hướng mới

Lựa chọn là của cộng đồng

Rõ ràng, thế giới đã thay đổi rất nhanh và yêu cầu của người dùng không còn giới hạn hay bó hẹp vào một vấn đề hay những thông số kỹ thuật. Nếu như trước đây, người dùng có thể dễ dàng chấp nhận những sản phẩm được nhà sản xuất mang đến cho họ, nhưng ngày nay người dùng đang đặt ra các vấn đề và họ cần nhà sản xuất quan tâm, lắng nghe và đáp ứng các nhu cầu. Chưa kể với giới trẻ ngày nay, họ cần những thiết bị mang đến nhiều cảm xúc mới mẻ, với tinh thần phóng khoáng, sáng tạo và đậm chất cá tính hơn.

Nói về giới trẻ, chúng ta chỉ cần nhìn nhận từ một sự kiện concert để thấy họ đang sống và cần một thiết bị như thế nào. Không ai khoe mang iPhone đi quay chụp concert, dịch vụ cho thuê máy để đi concert cũng từ đó mà ra đời. Chỉ đơn giản thông qua sự việc này để thấy Samsung đã mang đến một thiết bị có thể thỏa mãn được nhiều điều kiện sử dụng khác nhau, đáp ứng được nhu cầu rất khác của giới trẻ ngày nay. Việc liên tục cập nhật các tính năng AI mới trên di động đã đưa Galaxy AI đến người dùng từ phổ thông đến cao cấp, hay việc đưa tiếng Việt trở thành một trong những ngôn ngữ đầu tiên trên thế giới được tích hợp trên Galaxy AI… đã cho thấy Samsung thật sự quan tâm đến người dùng Việt.

Những nỗ lực này của Samsung, cũng như các tính năng như Generative AI ngày càng hoàn thiện hơn, bên cạnh việc ‘bắt tay ‘với Google để mang đến cho người dùng thêm nhiều trải nghiệm là những cố gắng hoàn toàn là sự thật.

Có thể nói với Galaxy Z Fold7 và Z Flip7, Samsung đã cho thấy tập trung vào trải nghiệm người dùng mới là thước đo chuẩn mực của ngành di động hiện đại. Dòng Galaxy Z mới của Samsung không chỉ toàn diện về phần cứng, phần mềm mà còn mang đến cho người dùng những cảm xúc hoàn toàn mới mẻ, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo. Và cũng chính phản ứng của thị trường đã một lần nữa cho thấy Samsung đúng khi theo đuổi triết lý lấy người dùng làm trung tâm.

iPhone Apple iPhone 17 Series Samsung Galaxy AI Galaxy Z Fold7 Galaxy Z Flip7 đổi mới sáng tạo lấy người dùng làm trung tâm

Bài liên quan

Samsung bổ sung tùy chọn 8TB cho dòng ổ cứng SSD 9100 PRO

Samsung bổ sung tùy chọn 8TB cho dòng ổ cứng SSD 9100 PRO

Bàn về

Bàn về 'lá chắn pháp lý' cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

IFA 2025: Samsung Electronics giới thiệu tầm nhìn

IFA 2025: Samsung Electronics giới thiệu tầm nhìn 'AI Home: Future Living, Now'

Có thể bạn quan tâm

POCO C85, smartphone giải trí toàn diện chính thức ra mắt

POCO C85, smartphone giải trí toàn diện chính thức ra mắt

Mobile
Đáng chú ý, đây là mẫu smartphone được ra mắt đúng dịp Mega Sale 9/9 nên bên cạnh mức giá hấp dẫn thì POCO C85 còn mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn, trở thành lựa chọn cực kỳ đáng giá cho các bạn học sinh, sinh viên và những ai tìm kiếm một thiết bị bền bỉ, phong cách.
Sony Xperia 1 VII, smartphone cao cấp nhất nhà Sony chính thức ra mắt

Sony Xperia 1 VII, smartphone cao cấp nhất nhà Sony chính thức ra mắt

Điện tử tiêu dùng
Đây là mẫu smartphone cao cấp mang đến trải nghiệm công nghệ đột phá toàn diện, với khả năng quay video mượt mà, chuyên nghiệp, tính năng nghe nhạc chuẩn Walkman và màn hình sống động chuẩn Bravia.
Điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE

Điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE

Điện tử tiêu dùng
Cụ thể, Galaxy S25 FE sẽ được bán ra với 3 phiên bản bộ nhớ 128GB, 256GB và 512GB tương đương với giá bán lần lượt là 16,690,000 đồng, 18,490,000 đồng và 21,990,000 đồng. Theo Samsung, dù Galaxy S25 FE có mức giá hấp dẫn nhất trong gia đình Galaxy S25 series, nhưng được trang bị Galaxy AI tiên tiến, hệ thống camera với Provisual Engine và hiệu năng bền bỉ, Galaxy S25 FE vẫn là một trong những lựa chọn tốt nhất trong tầm giá.
‘Mảnh ghép cuối’ của Galaxy S25 Series chính thức lộ diện

‘Mảnh ghép cuối’ của Galaxy S25 Series chính thức lộ diện

Điện tử tiêu dùng
Đây là một sản phẩm thuộc dòng Galaxy S25 series, được trang bị Galaxy AI tiên tiến cùng hiệu năng mạnh mẽ, viên pin 4.900mAh và hệ thống tản nhiệt mới với khung viền Armor Aluminum cải tiến, mang đến khả năng vận hành bền bỉ.
Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung

Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung

Văn phòng
Theo đó, Galaxy Tab S11 series sẽ có 2 phiên bản, phiên bản cao cấp Galaxy Tab S11 Ultra sẽ có giá bán từ 34.990.000 đồng, và phiên bản Galaxy Tab S11 sẽ có giá từ 20.990.000 đồng.
Xem thêm

Đọc nhiều

Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Trong nước ổn định 135,4 triệu/lượng, thế giới sát 3.591 USD

Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Trong nước ổn định 135,4 triệu/lượng, thế giới sát 3.591 USD

Hoàn thiện dải sản phẩm laptop AI, ASUS tung ra 4 mẫu laptop Vivobook trước thềm năm học mới

Hoàn thiện dải sản phẩm laptop AI, ASUS tung ra 4 mẫu laptop Vivobook trước thềm năm học mới

Giá vàng hôm nay 6/9/2025: Kỷ lục trên 134 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 6/9/2025: Kỷ lục trên 134 triệu đồng/lượng

Nhìn lại khoảnh khắc Khối đứng A80 di chuyển trước Lễ Sơ duyệt 27/8

Nhìn lại khoảnh khắc Khối đứng A80 di chuyển trước Lễ Sơ duyệt 27/8

VTV hướng dẫn tiếp sóng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

VTV hướng dẫn tiếp sóng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Hà Nội

29°C

Cảm giác: 34°C
mưa nhẹ
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
30°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
27°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
27°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
31°C
Thứ bảy, 13/09/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 13/09/2025 09:00
32°C
Thứ bảy, 13/09/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 13/09/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 14/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 14/09/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 14/09/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 14/09/2025 09:00
31°C
Chủ nhật, 14/09/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 14/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 14/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 14/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 15/09/2025 00:00
26°C
TP Hồ Chí Minh

29°C

Cảm giác: 36°C
mây rải rác
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
32°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
32°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
28°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
33°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
31°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 13/09/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 13/09/2025 09:00
31°C
Thứ bảy, 13/09/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 13/09/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 14/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 14/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 14/09/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 14/09/2025 09:00
32°C
Chủ nhật, 14/09/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 14/09/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 14/09/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 14/09/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 15/09/2025 00:00
26°C
Đà Nẵng

33°C

Cảm giác: 40°C
mây đen u ám
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
28°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
28°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
28°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
27°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 13/09/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 13/09/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 13/09/2025 12:00
28°C
Thứ bảy, 13/09/2025 15:00
27°C
Thứ bảy, 13/09/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 21:00
26°C
Chủ nhật, 14/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 14/09/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 14/09/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 14/09/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 14/09/2025 12:00
28°C
Chủ nhật, 14/09/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 14/09/2025 18:00
27°C
Chủ nhật, 14/09/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 15/09/2025 00:00
26°C
Thừa Thiên Huế

34°C

Cảm giác: 41°C
mây đen u ám
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
31°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
33°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
30°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
32°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
33°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
31°C
Thứ bảy, 13/09/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 13/09/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 13/09/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 13/09/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 13/09/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 13/09/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 14/09/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 14/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 14/09/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 14/09/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 14/09/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 14/09/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 14/09/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 14/09/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 15/09/2025 00:00
24°C
Hà Giang

27°C

Cảm giác: 29°C
mây đen u ám
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
33°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 13/09/2025 09:00
31°C
Thứ bảy, 13/09/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 13/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 14/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 14/09/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 14/09/2025 06:00
27°C
Chủ nhật, 14/09/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 14/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 14/09/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 14/09/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 14/09/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 15/09/2025 00:00
24°C
Hải Phòng

30°C

Cảm giác: 37°C
mây đen u ám
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
30°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
27°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
27°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
31°C
Thứ bảy, 13/09/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 13/09/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 13/09/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 13/09/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 14/09/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 14/09/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 14/09/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 14/09/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 14/09/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 14/09/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 14/09/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 14/09/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 15/09/2025 00:00
27°C
Khánh Hòa

33°C

Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
33°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
35°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
30°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
33°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
35°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
32°C
Thứ bảy, 13/09/2025 06:00
34°C
Thứ bảy, 13/09/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 13/09/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 13/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 14/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 14/09/2025 03:00
33°C
Chủ nhật, 14/09/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 14/09/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 14/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 14/09/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 14/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 14/09/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 15/09/2025 00:00
25°C
Nghệ An

28°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 13/09/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 13/09/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 13/09/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 13/09/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 13/09/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 13/09/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 14/09/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 14/09/2025 03:00
25°C
Chủ nhật, 14/09/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 14/09/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 14/09/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 14/09/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 14/09/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 14/09/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 15/09/2025 00:00
23°C
Phan Thiết

31°C

Cảm giác: 36°C
mây rải rác
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 13/09/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 13/09/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 13/09/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 14/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 14/09/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 14/09/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 14/09/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 14/09/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 14/09/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 14/09/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 14/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 15/09/2025 00:00
26°C
Quảng Bình

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
30°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 13/09/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 13/09/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 13/09/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 13/09/2025 15:00
21°C
Thứ bảy, 13/09/2025 18:00
21°C
Thứ bảy, 13/09/2025 21:00
20°C
Chủ nhật, 14/09/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 14/09/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 14/09/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 14/09/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 14/09/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 14/09/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 14/09/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 14/09/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 15/09/2025 00:00
23°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16864 17134 17708
CAD 18500 18777 19391
CHF 32415 32798 33447
CNY 0 3470 3830
EUR 30239 30513 31541
GBP 34872 35265 36199
HKD 0 3256 3458
JPY 172 176 182
KRW 0 17 19
NZD 0 15333 15919
SGD 20015 20298 20819
THB 745 809 862
USD (1,2) 26108 0 0
USD (5,10,20) 26150 0 0
USD (50,100) 26178 26213 26482
Cập nhật: 10/09/2025 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,192 26,192 26,482
USD(1-2-5) 25,145 - -
USD(10-20) 25,145 - -
EUR 30,462 30,486 31,628
JPY 175.92 176.24 183.16
GBP 35,275 35,370 36,170
AUD 17,119 17,181 17,620
CAD 18,752 18,812 19,297
CHF 32,719 32,821 33,549
SGD 20,191 20,254 20,876
CNY - 3,661 3,750
HKD 3,332 3,342 3,434
KRW 17.58 18.33 19.73
THB 791.74 801.52 856.48
NZD 15,320 15,462 15,865
SEK - 2,766 2,854
DKK - 4,070 4,198
NOK - 2,602 2,686
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,856.1 - 6,587.32
TWD 785.44 - 948.19
SAR - 6,921.96 7,266.53
KWD - 84,180 89,251
Cập nhật: 10/09/2025 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,210 26,212 26,482
EUR 30,258 30,380 31,476
GBP 35,047 35,188 36,143
HKD 3,321 3,334 3,437
CHF 32,474 32,604 33,498
JPY 174.99 175.69 182.91
AUD 17,046 17,114 17,640
SGD 20,202 20,283 20,810
THB 808 811 846
CAD 18,708 18,783 19,282
NZD 15,389 15,879
KRW 18.23 19.97
Cập nhật: 10/09/2025 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26190 26190 26482
AUD 17032 17132 17698
CAD 18691 18791 19342
CHF 32656 32686 33572
CNY 0 3669.7 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4110 0
EUR 30507 30607 31380
GBP 35167 35217 36330
HKD 0 3385 0
JPY 175.42 176.42 182.93
KHR 0 6.347 0
KRW 0 18.6 0
LAK 0 1.161 0
MYR 0 6405 0
NOK 0 2610 0
NZD 0 15436 0
PHP 0 435 0
SEK 0 2770 0
SGD 20171 20301 21029
THB 0 774.2 0
TWD 0 860 0
XAU 13100000 13100000 13580000
XBJ 11000000 11000000 13580000
Cập nhật: 10/09/2025 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,208 26,258 26,482
USD20 26,208 26,258 26,482
USD1 26,208 26,258 26,482
AUD 17,062 17,162 18,274
EUR 30,539 30,539 31,855
CAD 18,629 18,729 20,042
SGD 20,240 20,390 20,856
JPY 175.83 177.33 181.91
GBP 35,247 35,397 36,177
XAU 13,378,000 0 0
CNY 0 3,554 0
THB 0 810 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 10/09/2025 10:00
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC HN 133,300 ▼500K 135,300 ▼500K
AVPL/SJC HCM 133,300 ▼500K 135,300 ▼500K
AVPL/SJC ĐN 133,300 ▼500K 135,300 ▼500K
Nguyên liệu 9999 - HN 11,750 ▼300K 11,850 ▼300K
Nguyên liệu 999 - HN 11,740 ▼300K 11,840 ▼300K
Cập nhật: 10/09/2025 10:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 128,000 ▼300K 131,000 ▼300K
Hà Nội - PNJ 128,000 ▼300K 131,000 ▼300K
Đà Nẵng - PNJ 128,000 ▼300K 131,000 ▼300K
Miền Tây - PNJ 128,000 ▼300K 131,000 ▼300K
Tây Nguyên - PNJ 128,000 ▼300K 131,000 ▼300K
Đông Nam Bộ - PNJ 128,000 ▼300K 131,000 ▼300K
Cập nhật: 10/09/2025 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 12,520 ▼20K 13,020 ▼20K
Trang sức 99.9 12,510 ▼20K 13,010 ▼20K
NL 99.99 11,850 ▼20K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 11,850 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 12,780 ▼20K 13,080 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 12,780 ▼20K 13,080 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 12,780 ▼20K 13,080 ▼20K
Miếng SJC Thái Bình 13,330 ▼50K 13,530 ▼50K
Miếng SJC Nghệ An 13,330 ▼50K 13,530 ▼50K
Miếng SJC Hà Nội 13,330 ▼50K 13,530 ▼50K
Cập nhật: 10/09/2025 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,333 ▼5K 1,353 ▼5K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,333 ▼5K 13,532 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,333 ▼5K 13,533 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 128 ▼1155K 1,305 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 128 ▼1155K 1,306 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,265 ▼3K 129 ▼1164K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 122,723 ▲110421K 127,723 ▲114921K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 8,941 ▼80694K 9,691 ▼87444K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 80,379 ▼204K 87,879 ▼204K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 71,348 ▼183K 78,848 ▼183K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 67,865 ▼174K 75,365 ▼174K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 46,448 ▼125K 53,948 ▼125K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,333 ▼5K 1,353 ▼5K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,333 ▼5K 1,353 ▼5K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,333 ▼5K 1,353 ▼5K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,333 ▼5K 1,353 ▼5K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,333 ▼5K 1,353 ▼5K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,333 ▼5K 1,353 ▼5K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,333 ▼5K 1,353 ▼5K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,333 ▼5K 1,353 ▼5K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,333 ▼5K 1,353 ▼5K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,333 ▼5K 1,353 ▼5K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,333 ▼5K 1,353 ▼5K
Cập nhật: 10/09/2025 10:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
GS.TS. Lê Văn Lợi thăm gian triển lãm của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tại sự kiện

GS.TS. Lê Văn Lợi thăm gian triển lãm của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tại sự kiện '80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'

Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân

Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân 'bịa đặt thông tin về tập đoàn'

Vì sao cần giáo dục song hành giữa tài chính và an ninh mạng cho trẻ?

Vì sao cần giáo dục song hành giữa tài chính và an ninh mạng cho trẻ?

Hội nghị Hữu cơ Châu Á lần thứ VIII sẽ diễn ra tại Ninh Bình vào tháng 9/2025

Hội nghị Hữu cơ Châu Á lần thứ VIII sẽ diễn ra tại Ninh Bình vào tháng 9/2025

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Tượng Satoshi thứ 5 trên thế giới chính thức về Việt Nam

Tượng Satoshi thứ 5 trên thế giới chính thức về Việt Nam

Google AI Mode thêm mới 5 ngôn ngữ

Google AI Mode thêm mới 5 ngôn ngữ

Vì sao cần giáo dục song hành giữa tài chính và an ninh mạng cho trẻ?

Vì sao cần giáo dục song hành giữa tài chính và an ninh mạng cho trẻ?

'Công nghệ sẽ thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam, và AI sẽ là kim chỉ nam'

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Chuyển đổi số - khát vọng bứt hát cho một “E-Vietnam”

Chuyển đổi số - khát vọng bứt hát cho một “E-Vietnam”

Đại học Fulbright Việt Nam nâng tầm trải nghiệm cho sinh viên

Đại học Fulbright Việt Nam nâng tầm trải nghiệm cho sinh viên

Trường Đại học Điện lực khai giảng năm học mới, khẳng định uy tín đào tạo với 7 chương trình được kiểm định

Trường Đại học Điện lực khai giảng năm học mới, khẳng định uy tín đào tạo với 7 chương trình được kiểm định

Samsung Innovation Campus: Hành trình từ giảng đường đến doanh nghiệp công nghệ lớn

Samsung Innovation Campus: Hành trình từ giảng đường đến doanh nghiệp công nghệ lớn

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Giá vàng miếng SJC bất ngờ tăng trở lại đạt 135,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC bất ngờ tăng trở lại đạt 135,8 triệu đồng/lượng

Giá bạc hôm nay 9/9/2025: Trong nước tăng nhẹ, thế giới lập đỉnh 44,22 USD/ounce

Giá bạc hôm nay 9/9/2025: Trong nước tăng nhẹ, thế giới lập đỉnh 44,22 USD/ounce

Giá vàng hôm nay 9/9/2025: Trong nước

Giá vàng hôm nay 9/9/2025: Trong nước 'hạ nhiệt' sau cơn sốt, thế giới lập đỉnh mới 3.630,72 USD/ounce

Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Trong nước ổn định 135,4 triệu/lượng, thế giới sát 3.591 USD

Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Trong nước ổn định 135,4 triệu/lượng, thế giới sát 3.591 USD

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Các tập đoàn đầu tư tư nhân tăng tốc tuyển dụng: Cuộc chiến giành nhân tài ngày càng nóng

Các tập đoàn đầu tư tư nhân tăng tốc tuyển dụng: Cuộc chiến giành nhân tài ngày càng nóng

Đại học Fulbright Việt Nam nâng tầm trải nghiệm cho sinh viên

Đại học Fulbright Việt Nam nâng tầm trải nghiệm cho sinh viên

Thùy Minh Technology và Dahua ký kết hợp tác chiến lược

Thùy Minh Technology và Dahua ký kết hợp tác chiến lược

Tập đoàn VNPT đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động

Tập đoàn VNPT đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Xpeng ra mắt toàn cầu thương hiệu xe điện bình dân Mona vào năm 2026

Xpeng ra mắt toàn cầu thương hiệu xe điện bình dân Mona vào năm 2026

BMW iX3 2026 đối đầu Mercedes GLC EV: Cuộc chiến SUV điện cao cấp Đức

BMW iX3 2026 đối đầu Mercedes GLC EV: Cuộc chiến SUV điện cao cấp Đức

Các cấp độ của trạm sạc xe điện từ gia dụng đến thương mại

Các cấp độ của trạm sạc xe điện từ gia dụng đến thương mại

Skoda Epiq 2026: SUV điện

Skoda Epiq 2026: SUV điện 'giá sốc' thách thức thị trường Việt Nam