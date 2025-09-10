Thấy gì từ sự kiện ra mắt iPhone 17 ‘thiếu màu sắc’ của Apple đêm qua?

Nhiều câu cảm thán đã được đặt ra sau sự kiện đêm qua, “Táo khuyến đang làm gì với kỳ vọng của người dùng?” “iPhone, biểu tượng của đổi mới sáng tạo đâu rồi?” “Apple giờ chỉ biết đổi màu thôi sao?”

Cụm camera trên iPhone 17 Pro và Pro Max gây nên nỗi thất vọng lớn của người dùng

‘Ngôi sao’ mờ nhạt

Cuối cùng thì nhà Táo cũng trình làng iPhone 17 - mẫu di động mỏng nhẹ nhất từ trước đến nay. Dù có thiết kế mỏng, nhẹ vượt trội, nhưng viên pin của dòng Air thật sự là nỗi lo của người dùng, điều này cũng là dễ hiểu khi mà viên pin xưa nay vốn không là thế mạnh của iPhone.

Chưa kể, thiết kế cụm camera của dòng Pro và Pro Max thật sự gây thất vọng với rất nhiều người dùng vốn là fan trung thành của iPhone nhiều năm.

Vẫn là những thông số không có ấn tượng gì nhiều so với thế hệ tiền nhiệm

Màn ra mắt của nhà Táo cũng khiến không ít người nhớ lại đêm Galaxy Unpacked, diễn ra ở Brooklyn, New York, hai tháng trước, nơi những tràng pháo tay kéo dài mỗi khi CEO MX - TM Roh trình diễn thiết kế mới của Galaxy Z Flip7 và Z Fold7. Rõ ràng sau 7 thế hệ smartphone màn hình gập, Samsung đã cho thấy tầm nhìn vượt trội, sự kiên định và kiên trì theo đuổi để tạo nên một xu hướng mới cho người dùng. Điều đáng nói là Samsung không có mang đến các con số, Samsung muốn truyền đi thông điệp tinh tế rằng: siêu mỏng nhẹ không chỉ là cuộc cách mạng kỹ thuật, triết lý thiết kế lấy người dùng làm trung tâm đổi mới sáng tạo mới là đích đến cuối cùng các nhà sản xuất nên theo đuổi.

Apple không chia sẻ gì nhiều về AI trên thế hệ iPhone mới

Nốt trầm lệch pha mang tên Apple Intelligence

“Apple không nói gì về AI trong event hôm nay.” Admin của diễn đàn Tinh tế cảm thán. Thật sự thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển đổi cực kỳ mạnh mẽ, nơi mà AI hiện diện ở khắp mọi nơi. Vậy mà cả sự kiện đêm qua Apple không nói gì về AI. Điều này dường như khiến cho những kỳ vọng cuối cùng của người dùng về Apple Intelligence - những tính năng AI người dùng đã mong chờ nhiều năm – cũng không có được.

Ngược lại, trong thế giới Android nói chung và các dòng sản phẩm Galaxy nhà Samsung nói riêng, AI đã hiện diện ở khắp mọi phân khúc, trở thành ‘cơm ăn nước uống’ của người dùng. Thậm chí nhìn rộng hơn ở hệ sinh thái Galaxy AI mới nhất của Samsung chúng ta có thể dễ dàng nhận ra một chiến lược được đầu tư kỹ lưỡng, lâu dài, bền bỉ, và cực kỳ thực dụng, với mục tiêu lấy người dùng làm trọng tâm. Samsung cũng cho người dùng nhận thấy rõ họ xem Galaxy AI là một hệ sinh thái tích hợp: từ khả năng dịch hai chiều, hậu kỳ hình ảnh sáng tạo đến các tính năng trợ giúp hàng ngày.

Galaxy AI mới đã mang đến cho hàng trăm triệu người dùng những trải nghiệm tiện ích và thú vị. Ảnh: Samsung

Bloomberg cho rằng nhà Táo đang “đầu tư lớn nhưng có ít thành tựu rõ ràng”, và hãng đang kéo dài lộ trình ra mắt để tránh rủi ro. Kết quả là phải đối mặt nguy cơ tụt lại phía sau trong cuộc đua của thị trường.

Câu hỏi đặt ra là từ bao giờ, Apple trở nên thiếu màu sắc, và bảo thủ đến như vậy? Có lẽ khác biệt lớn nhất nằm ở triết lý đổi mới sáng tạo. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy với Galaxy AI mới, Samsung đã bắt tay với rất nhiều đối tác lớn như Google để nhanh chóng mang các tính năng có giá trị đến cho người dùng. Trong khi nhà Táo vẫn “kín cổng cao tường” và có vẻ như còn đang loay hoay để hoàn thiện nền tảng nội bộ, quản lý rủi ro.

Đây cũng là lý do khiến người dùng iPhone không còn mặn mà với sự kiện ra mắt sản phẩm mới, cũng như không còn hào hứng chờ đón ngày mở bán như nhiều năm về trước.

Dòng Galaxy Z Fold được Samsung kiên định theo đuổi đang trở thành một xu hướng mới

Lựa chọn là của cộng đồng

Rõ ràng, thế giới đã thay đổi rất nhanh và yêu cầu của người dùng không còn giới hạn hay bó hẹp vào một vấn đề hay những thông số kỹ thuật. Nếu như trước đây, người dùng có thể dễ dàng chấp nhận những sản phẩm được nhà sản xuất mang đến cho họ, nhưng ngày nay người dùng đang đặt ra các vấn đề và họ cần nhà sản xuất quan tâm, lắng nghe và đáp ứng các nhu cầu. Chưa kể với giới trẻ ngày nay, họ cần những thiết bị mang đến nhiều cảm xúc mới mẻ, với tinh thần phóng khoáng, sáng tạo và đậm chất cá tính hơn.

Nói về giới trẻ, chúng ta chỉ cần nhìn nhận từ một sự kiện concert để thấy họ đang sống và cần một thiết bị như thế nào. Không ai khoe mang iPhone đi quay chụp concert, dịch vụ cho thuê máy để đi concert cũng từ đó mà ra đời. Chỉ đơn giản thông qua sự việc này để thấy Samsung đã mang đến một thiết bị có thể thỏa mãn được nhiều điều kiện sử dụng khác nhau, đáp ứng được nhu cầu rất khác của giới trẻ ngày nay. Việc liên tục cập nhật các tính năng AI mới trên di động đã đưa Galaxy AI đến người dùng từ phổ thông đến cao cấp, hay việc đưa tiếng Việt trở thành một trong những ngôn ngữ đầu tiên trên thế giới được tích hợp trên Galaxy AI… đã cho thấy Samsung thật sự quan tâm đến người dùng Việt.

Những nỗ lực này của Samsung, cũng như các tính năng như Generative AI ngày càng hoàn thiện hơn, bên cạnh việc ‘bắt tay ‘với Google để mang đến cho người dùng thêm nhiều trải nghiệm là những cố gắng hoàn toàn là sự thật.

Có thể nói với Galaxy Z Fold7 và Z Flip7, Samsung đã cho thấy tập trung vào trải nghiệm người dùng mới là thước đo chuẩn mực của ngành di động hiện đại. Dòng Galaxy Z mới của Samsung không chỉ toàn diện về phần cứng, phần mềm mà còn mang đến cho người dùng những cảm xúc hoàn toàn mới mẻ, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo. Và cũng chính phản ứng của thị trường đã một lần nữa cho thấy Samsung đúng khi theo đuổi triết lý lấy người dùng làm trung tâm.