Apple lợi nhuận tăng vọt nhờ iPhone, nhưng AI vẫn là dấu hỏi lớn

Doanh số bán iPhone tăng 13% so với cùng kỳ năm trước và tổng doanh thu tăng 10% — mức tăng trưởng doanh thu theo quý lớn nhất của Apple kể từ tháng 12 năm 2021. Ảnh: Getty.

Báo cáo tài chính quý III/2025 (kết thúc ngày 28/6) của Apple cho thấy công ty đang quay lại đà tăng trưởng mạnh mẽ sau thời gian dài chững lại. Tổng doanh thu đạt 94,04 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, đây cũng là mức tăng trưởng theo quý cao nhất kể từ cuối năm 2021. Lợi nhuận ròng đạt 24,43 tỷ USD, tương đương thu nhập 1,57 USD/cổ phiếu, vượt xa mức dự báo 1,43 USD.

Cổ phiếu Apple lập tức tăng giá trong phiên giao dịch sau giờ, cho thấy sự kỳ vọng cao của nhà đầu tư vào kết quả kinh doanh.

iPhone 16 dẫn đầu tăng trưởng

Sản phẩm chủ lực iPhone tiếp tục là trụ cột tăng trưởng, với doanh thu đạt 44,58 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo CEO Tim Cook, iPhone 16 đang bán chạy hơn đáng kể so với thế hệ iPhone 15 cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, lượng người dùng iPhone cũ nâng cấp lên phiên bản mới chiếm tỷ lệ cao.

Mảng máy Mac cũng ghi nhận mức tăng trưởng gần 15%, đạt 8,05 tỷ USD nhờ sức hút từ dòng MacBook Air mới. Trong khi đó, doanh thu dịch vụ – bao gồm App Store, iCloud, bảo hành và hợp tác nội dung – đạt 27,42 tỷ USD, tăng 13%.

Thiết bị đeo và iPad giảm doanh số

Ngược lại, hai mảng kinh doanh là iPad và thiết bị đeo (Apple Watch, AirPods...) ghi nhận sự sụt giảm doanh thu. iPad giảm 8% xuống còn 6,58 tỷ USD, trong khi thiết bị đeo giảm gần 9% xuống còn 7,4 tỷ USD. Điều này xảy ra dù Apple đã ra mắt iPad giá rẻ hồi tháng 3.

Tại thị trường Trung Quốc – nơi Apple gặp khó trong các quý trước – doanh thu đã tăng trở lại 4%, đạt 15,37 tỷ USD. Cook cho biết các chính sách trợ giá của Trung Quốc là yếu tố hỗ trợ quan trọng.

Nhà đầu tư vẫn đợi chiến lược AI rõ ràng

Dù có kết quả tài chính khả quan, Apple vẫn chưa đưa ra một tầm nhìn cụ thể về trí tuệ nhân tạo – yếu tố đang dẫn dắt làn sóng đầu tư công nghệ toàn cầu.

Tại cuộc họp nhà đầu tư, CEO Tim Cook gọi AI là “một trong những công nghệ sâu sắc nhất của thời đại”, đồng thời khẳng định Apple đang “đẩy mạnh đầu tư đáng kể” vào lĩnh vực này. Công ty cũng đã mua lại khoảng 7 công ty AI trong năm nay, nhưng đều là các thương vụ quy mô nhỏ.

“Chúng tôi đang tích hợp AI trên khắp các nền tảng và thiết bị”, ông Cook nói, song không tiết lộ thời điểm ra mắt sản phẩm AI cụ thể nào.

Điều này khiến nhà đầu tư tiếp tục thận trọng, nhất là khi các đối thủ như Microsoft, Google, Meta hay Nvidia đã công bố chiến lược AI rõ ràng, đồng thời cho ra mắt các sản phẩm tích hợp trí tuệ nhân tạo vào hệ sinh thái của họ.

Apple hiện có khoảng 133 tỷ USD tiền mặt, sẵn sàng cho các thương vụ M&A nhằm đẩy nhanh chiến lược AI. Tuy nhiên, khi chưa có đột phá cụ thể, giới đầu tư vẫn coi AI của Apple là “câu chuyện để xem”, hơn là một lợi thế cạnh tranh thực sự.

“Thật khó để tưởng tượng một thế giới mà iPhone không hiện diện,” Tim Cook nhấn mạnh. Nhưng trong kỷ nguyên AI, có lẽ điều mà nhà đầu tư mong chờ hơn là tưởng tượng về tương lai, chứ không chỉ là quá khứ của iPhone.