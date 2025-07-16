Apple rót 500 triệu USD thúc đẩy sản xuất nam châm đất hiếm tại Mỹ

Hoạt động nghiền tại cơ sở Mountain Pass của MP Materials ở California. Ảnh: Michael Tessler/MP Materials

Apple vừa công bố khoản đầu tư 500 triệu USD trong nhiều năm với MP Materials nhằm thúc đẩy sản xuất và tái chế nam châm đất hiếm tại Mỹ. Thỏa thuận này đánh dấu nỗ lực của gã khổng lồ công nghệ trong việc xây dựng chuỗi cung ứng trong nước cho vật liệu quan trọng, đặc biệt nam châm neodymium sử dụng trong các thiết bị Apple.

MP Materials là công ty duy nhất tại Mỹ thực hiện toàn bộ quy trình từ khai thác, chế biến đến sản xuất vật liệu đất hiếm. Theo thỏa thuận, Apple sẽ mua nam châm đất hiếm sản xuất tại cơ sở Independence ở Fort Worth, Texas, đồng thời hợp tác xây dựng dây chuyền tái chế mới tại Mountain Pass, California.

"Vật liệu đất hiếm rất cần thiết để tạo ra công nghệ tiên tiến, và quan hệ đối tác này sẽ giúp tăng cường nguồn cung những vật liệu quan trọng này tại Hoa Kỳ," CEO Tim Cook cho biết.

Nhà máy Texas phục vụ hàng trăm triệu thiết bị

MP Materials sẽ mở rộng nhà máy Texas với các dây chuyền sản xuất nam châm neodymium được tùy chỉnh riêng cho sản phẩm Apple. Những dây chuyền hiện đại này sẽ giúp công ty tăng sản lượng đáng kể, bắt đầu cung cấp nam châm cho thị trường Mỹ và toàn cầu từ năm 2027.

Theo MP Materials, sản xuất sẽ tăng dần để hỗ trợ hàng trăm triệu thiết bị Apple. Việc mở rộng dự kiến tạo ra hàng chục việc làm trong sản xuất tiên tiến và nghiên cứu phát triển. Apple và MP Materials cũng sẽ cung cấp chương trình đào tạo để phát triển nhóm chuyên gia mới tại Mỹ về sản xuất nam châm đất hiếm.

Động thái này diễn ra sau thỏa thuận gần đây của MP Materials với Công ty Khai thác Mỏ Saudi Arabia nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc. Chuỗi cung ứng này trước đây gặp rủi ro do căng thẳng thương mại và thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tái chế đất hiếm - giải pháp bền vững

Apple và MP Materials sẽ xây dựng cơ sở tái chế tiên tiến tại Mountain Pass, California để xử lý vật liệu đất hiếm từ thiết bị điện tử cũ và chất thải công nghiệp. Mục tiêu là đưa những vật liệu này trở lại chuỗi cung ứng của Apple với tiêu chuẩn hiệu suất cao.

"Trong gần năm năm, Apple và MP Materials đã thử nghiệm công nghệ tái chế tiên tiến," công ty cho biết. Nỗ lực này cho phép tái sử dụng nam châm tái chế thành các linh kiện đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế và hiệu suất nghiêm ngặt của Apple.

Apple đã đưa các nguyên tố đất hiếm tái chế vào thiết bị từ năm 2019, bắt đầu với Taptic Engine của iPhone 11. Hiện tại, gần như tất cả nam châm trong sản phẩm Apple đều được làm từ 100% đất hiếm tái chế.

Tác động với ngành công nghiệp Mỹ

Khoản đầu tư này hỗ trợ cam kết rộng lớn hơn của Apple đầu tư hơn 500 tỷ USD vào Mỹ trong bốn năm tới. Chính phủ Mỹ cũng tăng cường quan hệ với MP Materials thông qua Bộ Quốc phòng, với bảo đảm giá tối thiểu cho neodymium và praseodymium - hai nguyên tố đất hiếm quan trọng.

Thỏa thuận còn khiến chính phủ Mỹ trở thành cổ đông lớn nhất của mỏ Mountain Pass thông qua việc mua 400 triệu USD cổ phần. Điều này cho thấy tầm quan trọng chiến lược của việc phát triển chuỗi cung ứng đất hiếm trong nước.

Từ góc độ phân tích, khoản đầu tư này phản ánh xu hướng "tái quốc hóa" chuỗi cung ứng của các tập đoàn công nghệ Mỹ. Việc kiểm soát nguồn cung vật liệu quan trọng sẽ giúp Apple giảm rủi ro từ biến động địa chính trị và tăng cường khả năng cạnh tranh dài hạn.

Thành công của mô hình hợp tác giữa Apple và MP Materials có thể tạo tiền lệ cho các công ty công nghệ khác trong việc đầu tư vào chuỗi cung ứng trong nước. Điều này sẽ góp phần củng cố vị thế của Mỹ trong cuộc đua công nghệ toàn cầu, đồng thời thúc đẩy phát triển bền vững thông qua việc tái chế vật liệu đất hiếm.