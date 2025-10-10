Kinh tế số
Thị trường

Cổ phiếu đất hiếm tăng vọt sau khi Trung Quốc siết chặt nguồn cung toàn cầu

Doãn Huy

Doãn Huy

15:59 | 10/10/2025
Cổ phiếu của các công ty khai thác đất hiếm và khoáng sản quan trọng của Hoa Kỳ đồng loạt tăng mạnh vào thứ Năm, sau khi Trung Quốc bất ngờ công bố các quy định hạn chế xuất khẩu mới, làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và phản ứng chính sách mạnh mẽ từ chính quyền Trump.
Cổ phiếu đất hiếm tăng vọt sau khi Trung Quốc siết chặt nguồn cung toàn cầu
Cổ phiếu của các công ty khai thác đất hiếm và khoáng sản quan trọng của Hoa Kỳ tăng vọt khi thị trường suy đoán về việc Nhà Trắng sẽ tiếp tục đầu tư vào ngành này.

Theo dữ liệu thị trường, USA Rare Earth tăng 15%, NioCorp Developments tăng khoảng 12%, Ramaco Resources tăng hơn 11%, Energy Fuels tăng hơn 9% và MP Materials tăng hơn 2%. Các mã như Albemarle, Trilogy Metals và Lithium Americas cũng ghi nhận mức tăng từ 2–5%.

Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo, từ nay, các tổ chức nước ngoài phải xin giấy phép xuất khẩu đối với sản phẩm chứa đất hiếm có giá trị từ 0,1% trở lên, cũng như các công nghệ tinh chế, khai thác hoặc tái chế nam châm có nguồn gốc từ Trung Quốc. Giới quan sát nhận định động thái này là bước đi mới nhất trong cuộc cạnh tranh kiểm soát công nghệ toàn cầu giữa Bắc Kinh và Washington.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết chính quyền Trump đang “đánh giá chặt chẽ mọi tác động” từ các quy tắc mới, vốn được công bố mà không có cảnh báo trước. Động thái này diễn ra ngay trước thềm cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Seoul cuối tháng này.

Đất hiếm là yếu tố chiến lược trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung, khi Bắc Kinh hiện chiếm ưu thế gần như tuyệt đối trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Washington từ lâu đã cáo buộc Trung Quốc “vũ khí hóa” nguồn cung khoáng sản chiến lược nhằm gây sức ép kinh tế và loại bỏ các đối thủ nước ngoài.

Trong nỗ lực giảm phụ thuộc, Bộ Quốc phòng Mỹ đã ký thỏa thuận đầu tư và mua cổ phần tại MP Materials - công ty khai thác đất hiếm lớn nhất Hoa Kỳ - hồi tháng 7, đánh dấu bước ngoặt lớn trong chính sách công nghiệp quốc gia. Sau đó, Nhà Trắng tiếp tục mở rộng hợp tác với Lithium Americas và Trilogy Metals, cho thấy xu hướng xây dựng chuỗi cung ứng nội địa bền vững đang được thúc đẩy mạnh mẽ.

“Hành động của Trung Quốc càng củng cố nhu cầu cấp bách về một chính sách công nghiệp hướng tới tương lai,” phát ngôn viên của một Nghị sĩ Quốc hội Mỹ nói. “Xây dựng chuỗi cung ứng trong nước không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là an ninh quốc gia.”

Giới phân tích đánh giá, các hạn chế xuất khẩu mới có thể giúp Bắc Kinh gia tăng lợi thế đàm phán trong cuộc gặp song phương sắp tới. Theo Neo Wang, nhà phân tích của Evercore ISI, “sức chịu đựng mạnh mẽ hơn của Trung Quốc, được hỗ trợ bởi hệ thống chính trị tập trung, khiến các lời đe dọa của họ trở nên đáng tin cậy hơn trong cuộc chơi chiến lược này.”

Trong bối cảnh cuộc cạnh tranh tài nguyên và công nghệ tiếp tục leo thang, các cổ phiếu đất hiếm được dự báo sẽ trở thành điểm nóng đầu tư mới, khi cả hai cường quốc đều tìm cách củng cố vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ cao toàn cầu.

