Trung Quốc siết chặt đất hiếm: Doanh nghiệp châu Âu thiệt hại hàng triệu euro

Phòng Thương mại Châu Âu tại Trung Quốc cho biết ít nhất một thành viên của họ đang “mất hàng triệu euro” do lệnh hạn chế xuất khẩu đất hiếm của Bắc Kinh.

Theo Phòng Thương mại Châu Âu tại Trung Quốc (ECCC), ít nhất một công ty thành viên đã chịu thiệt hại “hàng triệu euro” vì không được tiếp cận nguồn đất hiếm, trong khi nhiều doanh nghiệp khác vẫn loay hoay do thiếu quy trình thống nhất xin giấy phép.

Bắc Kinh hiện kiểm soát hơn 69% sản lượng khai thác đất hiếm toàn cầu và gần một nửa trữ lượng thế giới. Từ cuối năm ngoái, Trung Quốc đã siết xuất khẩu, yêu cầu các bằng chứng đảm bảo đất hiếm không phục vụ mục đích quân sự, đồng thời áp dụng cơ chế cấp phép xuất khẩu một lần.

Dù một số tập đoàn như Volkswagen cho biết nguồn cung linh kiện vẫn ổn định, nhiều thành viên ECCC cảnh báo sự bất ổn gia tăng khi giấy phép xuất khẩu không đồng nghĩa với việc bảo đảm nguồn hàng lâu dài. EU hiện nhập gần một nửa lượng đất hiếm từ Trung Quốc, tiếp theo là Nga và Malaysia.

Khó khăn này diễn ra trong bối cảnh niềm tin của doanh nghiệp nước ngoài vào Trung Quốc sụt giảm mạnh sau đại dịch Covid-19. Một khảo sát mới đây của Phòng Thương mại Mỹ tại Thượng Hải cho thấy gần một nửa doanh nghiệp Mỹ đã chuyển hướng đầu tư dự kiến khỏi Trung Quốc, chủ yếu sang Đông Nam Á.

ECCC cho biết sẽ làm việc với các nhà hoạch định chính sách EU tại Brussels vào tuần tới để cập nhật tình hình. Tổ chức cũng vừa công bố báo cáo khuyến nghị Trung Quốc giải quyết tận gốc tình trạng sản xuất dư thừa và tăng vai trò khu vực tư nhân, đặc biệt trong các ngành công nghiệp chủ chốt.

Các doanh nghiệp châu Âu dự kiến sẽ dõi theo sát cuộc họp của lãnh đạo Trung Quốc vào tháng 10, nơi Bắc Kinh công bố kế hoạch phát triển kinh tế giai đoạn 2026 - 2030. Giới quan sát nhận định, tương lai nguồn cung đất hiếm và môi trường đầu tư quốc tế sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ những định hướng chiến lược này.