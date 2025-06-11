Trung Quốc và Hoa Kỳ nhất trí khuôn khổ thực hiện thỏa thuận thương mại Geneva sau vòng đàm phán tại London

Đại diện của cả hai bên cho biết sau các cuộc hội đàm cấp cao tại London, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đạt được sự đồng thuận về thương mại ngày 10/6. Ảnh: Getty.

Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick tuyên bố với báo giới rằng hai bên “đã đạt được khuôn khổ để thực hiện thỏa thuận Geneva và cuộc điện đàm giữa hai tổng thống”. Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc, ông Lý Thành Cảng, đồng thời là đại diện thương mại quốc tế của Trung Quốc cũng đưa ra phát biểu tương tự.

Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm cuối tuần qua nhằm tháo gỡ bế tắc trong quan hệ song phương sau nhiều cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận Geneva. Vào giữa tháng 5, tại một hội nghị ở Thụy Sĩ, hai nước từng nhất trí hoãn các mức thuế bổ sung trong vòng 90 ngày và dỡ bỏ một số biện pháp trả đũa thương mại.

Đàm phán tiếp tục nhưng vẫn còn khoảng cách

Dù đạt đồng thuận về mặt khuôn khổ, giới quan sát cho rằng còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Chuyên gia kinh tế cấp cao Jianwei Xu của Natixis nhận định: “Việc hai bên quay về báo cáo với lãnh đạo cho thấy vẫn còn một số bất đồng hoặc chi tiết cần tiếp tục thương lượng”. Theo ông, việc “đồng ý trên một khuôn khổ” là tín hiệu tích cực, thể hiện mong muốn giảm nhiệt căng thẳng, nhưng chưa đủ đảm bảo cho một đột phá thực chất.

Bộ trưởng Lutnick cho biết ông và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer sẽ sớm trở lại Washington để “đảm bảo Tổng thống Trump chấp thuận”. Nếu Chủ tịch Tập cũng đồng tình, hai nước sẽ chính thức thực thi khuôn khổ vừa đạt được.

Một điểm nổi bật trong vòng đàm phán là vấn đề đất hiếm, đây là nguyên liệu chiến lược trong công nghệ cao. Lutnick cho rằng các hạn chế Trung Quốc áp đặt với việc xuất khẩu đất hiếm sang Hoa Kỳ là “yếu tố then chốt” trong thỏa thuận mới. Đổi lại, Hoa Kỳ sẵn sàng dỡ bỏ các biện pháp hạn chế gần đây đối với việc bán công nghệ tiên tiến cho Trung Quốc nếu Bắc Kinh có động thái phù hợp.

Truyền thông Trung Quốc im lặng bất thường

Trong khi truyền thông nhà nước Trung Quốc nhanh chóng đưa tin về cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo hồi tuần trước, họ lại giữ thái độ kín tiếng sau tuyên bố của ông Lutnick. Gần một giờ sau khi phía Hoa Kỳ công bố thông tin, chỉ có một bài viết ngắn trích lời Thứ trưởng Lý nhấn mạnh rằng “các cuộc đàm phán đã giúp xây dựng lòng tin song phương”.

Tuần này, nhiều quan chức cấp cao từ cả hai bên đã trực tiếp tham gia bàn đàm phán tại London, bao gồm Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent. Ông Bessent cho biết sẽ trở lại Hoa Kỳ trong ngày để làm chứng trước Quốc hội.

Phản ứng của thị trường đối với thông tin về khuôn khổ thương mại vẫn khá thận trọng. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc nhích nhẹ, trong khi hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ lại sụt giảm. Giới đầu tư vẫn chờ thêm thông tin chi tiết trước khi có thể lạc quan về một bước ngoặt thật sự trong quan hệ thương mại giữa Bắc Kinh và Washington.