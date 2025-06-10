Kinh tế số
Chứng khoán châu Á tăng tốc chờ tín hiệu từ đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Thế Kiên

Thế Kiên

11:10 | 10/06/2025
Ngày 10/6, Thị trường chứng khoán châu Á Thái Bình Dương khởi sắc ngay trong phiên sáng, khi giới đầu tư hướng sự chú ý đến cuộc đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang diễn ra tại London.
Chứng khoán Châu Á tăng tốc chờ tín hiệu từ đàm phán thương mại Mỹ Trung
Thị trường châu Á - Thái Bình Dương tăng khi các nhà đầu tư chờ đợi thông tin chi tiết về các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung. Ảnh minh họa: Getty.

Trong bối cảnh các cuộc thương lượng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc bước sang ngày thứ hai, nhà đầu tư tại Châu Á đã có phiên giao dịch tích cực. Các chỉ số chính trong khu vực đều tăng, phản ánh niềm tin vào khả năng hai cường quốc đạt được một thỏa thuận giảm căng thẳng thương mại.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 0 phẩy 78 phần trăm, còn chỉ số Topix tăng 0 phẩy 36 phần trăm. Hàn Quốc cũng không nằm ngoài xu hướng khi chỉ số Kospi tăng 0 phẩy 7 phần trăm và chỉ số vốn hóa nhỏ Kosdaq nhích 0 phẩy 69 phần trăm.

Tại Trung Quốc đại lục, chỉ số CSI 300 tăng nhẹ 0 phẩy 12 phần trăm. Trong khi đó, thị trường Hồng Kông chứng kiến chỉ số Hang Seng tăng 0 phẩy 18 phần trăm. Ở Australia, chỉ số S&P ASX 200 tăng 0 phẩy 73 phần trăm, đánh dấu đà phục hồi vững vàng sau nhiều phiên dao động.

Đàm phán thương mại tiếp tục, nhà đầu tư chờ đợi đột phá

Tại London, các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã bước vào ngày đàm phán thứ hai nhằm tháo gỡ bất đồng thương mại. Phía Mỹ gồm Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Jamieson Greer. Phía Trung Quốc do Phó Thủ tướng He Lifeng dẫn đầu.

Thông tin chi tiết chưa được công bố, song các nhà phân tích kỳ vọng sự hiện diện của các lãnh đạo cấp cao là dấu hiệu cho thấy hai bên nghiêm túc tìm kiếm giải pháp.

Phố Wall tăng nhẹ, dầu thô lên giá

Tâm lý lạc quan cũng lan sang thị trường Mỹ. Qua đêm, chỉ số S&P 500 tăng nhẹ 0 phẩy 09 phần trăm, ghi nhận phiên tăng thứ hai liên tiếp và đóng cửa ở mức 6.005 phẩy 88 điểm. Nasdaq Composite tăng 0 phẩy 31 phần trăm lên mức 19.591 phẩy 24 điểm. Riêng Dow Jones giảm nhẹ 1 phẩy 11 điểm, đóng cửa ở mức 42.761 phẩy 76.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tiếp tục xu hướng tăng. Tính đến 9 giờ 20 phút sáng theo giờ Singapore, dầu thô Brent tăng 0 phẩy 25 phần trăm lên 67 phẩy 21 đô la Mỹ một thùng. Trong khi đó, dầu thô West Texas Intermediate tăng 0 phẩy 23 phần trăm lên 65 phẩy 44 đô la, mức cao nhất kể từ đầu tháng Tư.

Đồng đô la Mỹ yếu hơn góp phần hỗ trợ đà tăng giá dầu, trong khi tiến triển từ cuộc đàm phán thương mại khiến lo ngại về nhu cầu năng lượng giảm sút được xoa dịu. Trung Quốc hiện là quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, nên bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy kinh tế nước này hồi phục đều có tác động mạnh đến thị trường dầu.

Nhà đầu tư mỏi mệt vì chính sách thuế quan

Dù đàm phán đang diễn ra, nhiều nhà đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng trước các chính sách thuế quan thất thường của chính quyền Mỹ.

Ông Ed Yardeni, Chủ tịch hãng nghiên cứu Yardeni Research, nhận định trên kênh CNBC rằng thị trường đã "trở nên chán nản" vì trò chơi thuế quan không hồi kết. "Việc đưa ra một giải pháp ổn định, không gây suy thoái cho bất kỳ nền kinh tế nào, là điều cần thiết vào lúc này," ông nói.

Dù thị trường phản ứng tích cực, nhiều chuyên gia cảnh báo rằng sự lạc quan hiện tại vẫn mong manh nếu cuộc đàm phán không mang lại kết quả rõ ràng. Một thỏa thuận mang tính biểu tượng mà thiếu chi tiết cụ thể sẽ khó có thể trấn an được nhà đầu tư trong thời gian dài.

Trong khi đó, những con số đang cho thấy ít nhất thị trường tài chính đang nín thở hy vọng. Và với giới đầu tư toàn cầu, chỉ một dòng tin từ London cũng có thể làm lệch hướng dòng vốn khổng lồ trong nháy mắt.

thị trường chứng khoán châu Á Đàm phán thương mại Mỹ Trung Căng thẳng thương mại Mỹ Trung Cổ phiếu Châu Á tăng Giá dầu thế giới hôm nay Kospi Hàn Quốc CSI 300 Trung Quốc Giá dầu Brent hôm nay Chứng khoán Châu Á

Khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 tại Hà Nội

Khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 tại Hà Nội

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

T1 im lặng giữa làn sóng chuyển nhượng: Gumayusi trở thành tâm điểm, người hâm mộ hồi hộp chờ đợi

T1 im lặng giữa làn sóng chuyển nhượng: Gumayusi trở thành tâm điểm, người hâm mộ hồi hộp chờ đợi

Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

