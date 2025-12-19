'Em bé US-HIFU' đầu tiên tại Việt Nam chào đời: Bước tiến mới của y học không xâm lấn

Bệnh viện Phụ sản Thiện An vừa chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, Ninh Bình), người từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị thành công bằng kỹ thuật US-HIFU (sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm).

Lần đầu tiên tại Việt Nam, sản phụ điều trị u xơ tử cung bằng US-HIFU sinh con khỏe mạnh.

Trước khi mang thai, chị Trang được chẩn đoán mắc đa u xơ tử cung, với hai khối u kích thước lớn: u xơ thành trái 48x43x59 mm và u xơ thành sau 37x33x42 mm. Đây được xác định là nguyên nhân khiến chị từng sảy thai ở tuần thai thứ 20. Mong muốn điều trị hiệu quả khối u nhưng vẫn bảo tồn tử cung để tiếp tục hành trình làm mẹ, chị Trang đã lựa chọn phương pháp US-HIFU tại Bệnh viện Phụ sản Thiện An.

Ca điều trị được thực hiện vào tháng 11/2024 do Giáo sư Nguyễn Viết Tiến – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Y khoa Quốc gia, Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam trực tiếp chỉ đạo cùng ê-kíp chuyên môn. Kết quả cho thấy các khối u được xử lý an toàn, hiệu quả, không cần phẫu thuật.

Chỉ 3 giờ sau điều trị, sản phụ đã có thể đi lại, sinh hoạt bình thường. Sau 3 tháng, chị Trang mang thai tự nhiên mà không cần bất kỳ biện pháp hỗ trợ sinh sản nào. Trong suốt thai kỳ, thai nhi phát triển bình thường, trong khi các khối u xơ tử cung tiếp tục thu nhỏ dần.

Giáo sư Nguyễn Viết Tiến – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Y khoa Quốc gia, Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam.

Do từng có tiền sử sảy thai, sản phụ lo ngại nguy cơ phải khâu vòng cổ tử cung dự phòng. Tuy nhiên, qua theo dõi trực tiếp, Giáo sư Nguyễn Viết Tiến xác định nguyên nhân sảy thai trước đó là do u xơ tử cung – yếu tố đã được loại bỏ. Các chỉ số phát triển của thai nhi và độ dài cổ tử cung đều trong giới hạn bình thường, nên không cần can thiệp thêm.

Sáng 26/11/2025, chị Trang sinh mổ một bé khỏe mạnh ở tuần thai thứ 38, nặng 3,4kg, tại Bệnh viện Phụ sản Thiện An. Sự ra đời của “em bé US-HIFU” được đánh giá là cột mốc quan trọng của y học Việt Nam, mở ra hy vọng làm mẹ cho nhiều phụ nữ từng đối diện nguy cơ vô sinh do u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung.

Nhận định về ca bệnh, Giáo sư Nguyễn Viết Tiến cho biết: “Sự ra đời của em bé US-HIFU đầu tiên tại Việt Nam là minh chứng rõ ràng cho tính an toàn và hiệu quả của phương pháp điều trị US-HIFU.”

GS. Nguyễn Viết Tiến và gia đình bệnh nhân chia sẻ về hành trình điều trị của sản phụ.

Theo báo cáo chuyên môn, đến nay Bệnh viện Phụ sản Thiện An đã thực hiện thành công hơn 400 ca điều trị bằng US-HIFU, áp dụng cho nhiều bệnh lý như u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung, u xơ vú, ung thư gan… Các bệnh nhân hồi phục nhanh, không biến chứng, kích thước khối u giảm 60–70% sau một năm.

Đáng chú ý, tháng 12/2024, Bộ Y tế đã chính thức phê duyệt cho phép Bệnh viện Phụ sản Thiện An triển khai kỹ thuật US-HIFU theo Quyết định số 3955/QĐ-BYT. Đây là kỹ thuật mới, lần đầu tiên được cấp phép tại Việt Nam, giúp người dân tiếp cận phương pháp điều trị hiện đại ngay trong nước, giảm chi phí và rủi ro khi phải điều trị ở nước ngoài.