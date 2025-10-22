Chuyển đổi số
Bệnh viện đa khoa Đống Đa: Hành trình 55 năm vì sức khỏe cộng đồng

10:39 | 22/10/2025
Chiều 20/10, Bệnh viện đa khoa Đống Đa (Hà Nội) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập (20/10/1970 – 20/10/2025) và đón nhận Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, TS.BS Nguyễn Đình Phúc - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đống Đa chia sẻ: “Đây là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại chặng đường xây dựng và phát triển, một hành trình của niềm tin, trí tuệ và khát vọng cống hiến vì sức khỏe cộng đồng. Trải qua hơn nửa thế kỷ, biết bao thế hệ cán bộ y bác sĩ đã không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, giữ vững phẩm chất người thầy thuốc, chung tay xây dựng nên một Bệnh viện Đống Đa Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển bền vững như hôm nay”.

55 năm qua, bệnh viện cũng đã phát triển thành hệ thống hoàn chỉnh với 11 khoa lâm sàng, 5 khoa cận lâm sàng và 7 phòng chức năng, truyền nhiễm và lão khoa là hai chuyên khoa mũi nhọn của bệnh viện. Bệnh viện nỗ lực trong công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông minh vào quy trình khám chữa bệnh, liên thông gần 1.800 đơn thuốc điện tử, đồng bộ hơn 11.000 hồ sơ sức khỏe với Cổng hồ sơ sức khỏe Quốc gia và ghi nhận hơn 73.000 lượt người bệnh sử dụng CCCD gắn chip.

Bệnh viện đa khoa Đống Đa: Hành trình 55 năm vì sức khỏe cộng đồng
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đống Đa Nguyễn Đình Phúc trình bày diễn văn kỷ niệm. Ảnh: Mai Hoa

Bước vào thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập, Bệnh viện đa khoa Đống Đa đã và đang không ngừng đổi mới tư duy quản lý, ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, xứng đáng với niềm tin yêu mà nhân dân Thủ đô dành cho đội ngũ y bác sĩ.

Theo TS.BS Nguyễn Đình Phúc ba mục tiêu trọng tâm hiện nay của Bệnh viện là: Xây dựng hệ sinh thái bệnh viện thông minh; nâng cao trải nghiệm người bệnh; khẳng định vị thế bằng sự đột phá ở hai lĩnh vực mũi nhọn.

Bệnh viện Đống Đa xác định rõ định hướng phát triển: Không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, chuẩn hóa quy trình phục vụ; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ… Đặc biệt là xây dựng môi trường bệnh viện thân thiện, an toàn, lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước do chất lượng, với phương châm “kỹ thuật chuyên sâu - chăm sóc tận tình - nâng tầm chất lượng”.

Bệnh viện đa khoa Đống Đa: Hành trình 55 năm vì sức khỏe cộng đồng
Phó Giám đốc Phụ trách Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng trao Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội tặng tập thể Bệnh viện có nhiều thành tích xuất sắc. Ảnh: Mai Hoa

Chúc mừng những nỗ lực của các thế hệ cán bộ, y, bác sĩ và nhân viên y tế, ghi nhận sự cống hiến của tập thể Bệnh viện đa khoa Đống Đa trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng khẳng định sự kiện kỷ niệm 55 ngày thành lập đánh dấu một dấu mốc đầy tự hào trong hành trình hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển của Bệnh viện đa khoa Đống Đa.

Phó Giám đốc Phụ trách Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng đề nghị, Bệnh viện đa khoa Đống Đa phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, phấn đấu trở thành bệnh viện đa khoa chất lượng hàng đầu của Thủ đô, tiếp tục là đơn vị có chỉ số hài lòng của người bệnh cao, được người dân Thủ đô tin cậy.

Ghi nhận thành quả của Bệnh viện đa khoa Đống Đa đã đạt được, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Bệnh viện. Nhân dịp này, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đống Đa cũng tặng Giấy khen cho 55 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc và cống hiến nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Bệnh viện.

Hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) do Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai phát triển đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam làm chủ công nghệ AI có khả năng chẩn đoán sớm ung thư phổi từ ba loại dữ liệu ảnh y tế.
