UNIQLO Cùng Quỹ Hy Vọng trao tặng thiết bị Y Tế cho Bệnh viện Trung Ương Huế

Bình Lê

Bình Lê

09:59 | 06/06/2025
Ngày 5/6, UNIQLO, thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản,đã phối hợp cùng Quỹ Hy vọng trao tặng thiết bị y tế và tổ chức hoạt động trao quà cho 100 bệnh nhi tại Bệnh viện Trung ương Huế.
Cụ thể, UNIQLO Việt Nam đã trao tặng 7 thiết bị y tế, gồm 4 máy truyền dịch, 2 bơm tiêm điện và 1 máy theo dõi bệnh nhân, với tổng trị giá 200 triệu đồng, nhằm góp phần nâng cao chất lượng điều trị cho các bệnh nhi tại đây.

Nguồn kinh phí đóng góp được UNIQLO trích từ một phần doanh thu của Bộ sưu tập (BST) UTme! Tinh tế hòa nếp Huế, ra mắt nhân dịp khai trương cửa hàng AEON Mall Huế vào cuối tháng 3 năm 2025.

UNIQLO Cùng Quỹ Hy Vọng trao tặng thiết bị Y Tế cho Bệnh viện Trung Ương Huế
UNIQLO Việt Nam đã trao tặng 7 thiết bị y tế, gồm 4 máy truyền dịch, 2 bơm tiêm điện và 1 máy theo dõi bệnh nhân, với tổng trị giá 200 triệu đồng, nhằm góp phần nâng cao chất lượng điều trị cho các bệnh nhi tại đây.

Trong số các thiết bị được UNIQLO Việt Nam cùng Quỹ Hy vọng trao tặng đến Bệnh viện Trung ương Huế, bơm tiêm điện giúp cung cấp lượng thuốc chính xác, đến lượng nhỏ nhất. Điều này rất quan trọng đối với các tình trạng cần liều lượng chính xác, giúp loại bỏ nguy cơ sai sót, đảm bảo rằng bệnh nhi không có nguy cơ dùng quá liều hoặc thiếu liều lượng.

Máy truyền dịch được sử dụng chính trong điều trị hóa trị, kiểm soát cơn đau và truyền dịch cho các tình trạng như mất nước hoặc nhiễm trùng huyết; khả năng cung cấp liều lượng liên tục hàng giờ, hàng ngày, đảm bảo bệnh nhân nhận được đầy đủ lợi ích từ phác đồ điều trị.

Máy theo dõi người bệnh có công dụng đo, phân tích, theo dõi nhiều chỉ số sinh tồn của người bệnh như: nhịp tim, huyết áp, nhiệt độ, nồng độ oxy bão hòa trong máu (SpO2), độ bão hòa oxy trong máu, nhịp hô hấp, v.v.. Máy theo dõi bệnh nhân được sử dụng trong các khoa hồi sức cấp cứu, chăm sóc đặc biệt, v.v... Thông qua các thông số sinh tồn mà máy cung cấp hoặc cảnh báo, các bác sĩ có thể nắm được tình trạng bệnh nhân từ đó đưa ra cách xử trí kịp thời.

Được thành lập vào năm 1894, Bệnh viện Trung ương Huế hiện là một trong ba bệnh viện đa khoa Trung ương lớn nhất nước, đặc biệt trong lĩnh vực ghép tạng và xạ trị gây mê cho bệnh nhi. Tính đến đầu năm 2024, Bệnh viện đã thực hiện gần 2.100 ca ghép mô và tạng, trở thành đơn vị tiên phong tại miền Trung - Tây Nguyên trong thực hiện các kỹ thuật cao như ghép tủy đồng loại, xạ trị gây mê cho trẻ em - một kỹ thuật tiên tiến chỉ được áp dụng tại rất ít bệnh viện ở Việt Nam.

UNIQLO Cùng Quỹ Hy Vọng trao tặng thiết bị Y Tế cho Bệnh viện Trung Ương Huế
UNIQLO và Quỹ Hy vọng cũng tổ chức hoạt động trao quà cho các bệnh nhi, bao gồm 100 áo khoác chống tia UV và 100 hộp quà cho các em bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ tại sự kiện, BSCKII. Hoàng Thị Lan Hương, Phó Giám Đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết: “Chúng tôi trân trọng sự hỗ trợ từ công ty UNIQLO và Quỹ Hy vọng. Những thiết bị và món quà hôm nay có ý nghĩa thiết thực, đặc biệt với các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn về tinh thần, tiếp thêm cho các con niềm tin, nghị lực để tiếp tục chiến đấu với căn bệnh”.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, UNIQLO và Quỹ Hy vọng cũng tổ chức hoạt động trao quà cho các bệnh nhi, bao gồm 100 áo khoác chống tia UV và 100 hộp quà cho các em bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Cùng ngày, hoạt động vẽ tranh với chủ đề “Điều em yêu thương” cũng đã diễn ra, mang đến niềm vui, sự lạc quan cho các “chiến binh nhí”.

Ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam, chia sẻ: “Tại UNIQLO, chúng tôi luôn nỗ lực để mang đến những đóng góp tích cực cho cộng đồng địa phương. Hôm nay, nhân cơ hội đặc biệt này, chúng tôi muốn bày tỏ sự sẻ chia sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ và các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế thông qua những món quà thiết thực. Với tất cả sự trân trọng, chúng tôi hy vọng những thiết bị được trao tặng lần này sẽ góp phần hỗ trợ đội ngũ bác sĩ có thêm điều kiện thuận lợi để chăm sóc bệnh nhân”.

UNIQLO Cùng Quỹ Hy Vọng trao tặng thiết bị Y Tế cho Bệnh viện Trung Ương Huế
Cùng ngày, hoạt động vẽ tranh với chủ đề “Điều em yêu thương” cũng đã diễn ra, mang đến niềm vui, sự lạc quan cho các “chiến binh nhí”.

Đóng góp thiết bị y tế cho Bệnh viện Trung ương Huế hiện thực hóa cam kết được UNIQLO đưa ra nhân dịp khai trương cửa hàng AEON Mall Huế vào ngày 28/3 vừa qua. Theo đó, thương hiệu đã cam kết đóng góp một phần doanh thu của BST UTme! Tinh Tế Hòa Nếp Huế cho Quỹ Hy vọng, với mục đích trao tặng máy móc, trang thiết bị y tế cần thiết, phục vụ công tác chăm sóc và chữa trị cho bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Trung Ương Huế.

UNIQLO là một thương hiệu của Fast Retailing, công ty cổ phần bán lẻ hàng đầu Nhật Bản có trụ sở toàn cầu tại Tokyo, Nhật Bản.

UNIQLO là thương hiệu lớn nhất trong 8 thương hiệu chính của Tập đoàn Fast Retailing. Các thương hiệu khác bao gồm GU, Theory, PLST (Plus T), Comptoir des Cotonniers, Princesse tam.tam, J Brand và Helmut Lang.

Với doanh thu toàn cầu khoảng 2.7 nghìn tỷ yên trong năm tài chính 2023 tính đến ngày 31/8/2023. Fast Retailing là một trong những nhà bán lẻ thời trang lớn nhất thế giới, và UNIQLO là thương hiệu bán lẻ tiêu biểu hàng đầu của Nhật Bản.

UNIQLO liên tục mở các cửa hàng quy mô lớn ở các thành phố và địa điểm quan trọng nhất thế giới, như một phần trong nỗ lực không ngừng để củng cố vị thế hàng đầu trên thị trường. Ngày nay, công ty có hơn 2.400 cửa hàng trên toàn cầu, trong đó bao gồm Nhật Bản, Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ.

Với tầm nhìn và cam kết thay đổi phong cách, thay đổi những quan điểm trong đời sống xã hội và thay đổi thế giới, Fast Retailing tập trung tạo ra những trang phục tuyệt vời mang đến những giá trị độc đáo và mới mẻ, giúp cuộc sống của mọi người ở khắp mọi nơi trở nên phong phú hơn.

Về Quỹ Hy vọng

Quỹ Hy vọng là quỹ xã hội vì cộng đồng, phi lợi nhuận, được thành lập từ năm 2017. Quỹ hiện triển khai nhiều dự án hỗ trợ các vùng đất khó khăn và tạo động lực phát triển. Một trong ba dự án chính của quỹ là Ánh sáng học đường, với mong muốn huy động nguồn lực xã hội để tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho nhiều học sinh.

Chương trình hướng tới xây thêm trường mới, nhà vệ sinh, nhà tắm hay trang bị sách vở và thiết bị hỗ trợ học tập cho những vùng khó khăn trên cả nước. Tính đến năm 2024, đã có gần 200 điểm trường được xây mới, sửa chữa, cải thiện điều kiện học tập, với tổng giá trị tài trợ gần 30 tỷ đồng.
UNIQLO Việt Nam bệnh viện Trung Ương Huế trao tặng thiết bị y tế

