Săn deal công nghệ mùa cuối năm

Ví dụ như tại hệ thống bán lẻ Di Động Việt, chương trình “Chào Noel, chào 2026” sẽ diễn ra từ ngày 20/12 đến 25/12 với loạt ưu đãi tập trung vào điện thoại, tablet, MacBook và thiết bị gia dụng thông minh. Cụ thể, trong chương trình này khách hàng có rất nhiều cơ hội “mua 1 tặng 1”, nổi bật là ưu đãi khi mua Xiaomi 15T Pro 512GB, khách hàng sẽ được tặng kèm loa Bluetooth Xiaomi Sound Party trị giá đến 2,29 triệu đồng.

Chương trình “Chào Noel, chào 2026 - Bật deal mê” cùng loạt ưu đãi tại Di Động Việt

Hay khi mua loa Harman Kardon Onyx Studio 9 khách hàng sẽ được tặng thêm loa JBL Go 4 trị giá 1,09 triệu đồng; khách hàng mua máy sấy tóc ion âm Bear 1600W sẽ nhận ngay máy vắt cam cùng hãng trị giá 499.000 đồng.

Song song với đó là chương trình “Hot sale” cũnng ghi nhận mức điều chỉnh giá mạnh tay cho các dòng flagship. Điển hình như iPhone 17 Pro 256GB giảm còn 33,99 triệu đồng, hay mẫu điện thoại gập Samsung Galaxy Z Flip7 256GB cũng về mức giá dễ tiếp cận hơn bao giờ hết, chỉ 21,69 triệu đồng.

iPhone 17 Pro màu cam vũ trụ - phiên bản được săn đón nhất sẽ có giá cực tốt

Ở nhóm sản phẩm máy tính bảng và MacBook, MacBook Air M4 13 inch trở thành tâm điểm khi chỉ còn 24,49 triệu đồng, iPad A16 11 inch về mức 8,49 triệu đồng, Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 5G giá 7,89 triệu đồng và Huawei MatePad PaperMatte 11.5 inch chỉ 8,89 triệu đồng. Đây là mức giá lý tưởng để người dùng sở hữu thiết bị đáp ứng nhu cầu giải trí hay xử lý công việc.

Ngoài ra, nhóm phụ kiện và gia dụng thông minh cũng được điều chỉnh về mức cực tốt. Người dùng có thể sở hữu tai nghe True Wireless Havit chỉ với 190.000 đồng, nồi lẩu điện Bear giá 299.000 đồng hay đồng hồ Huawei Watch Fit 4 Pro cũng giảm còn 2,99 triệu đồng.

Bảng giá một số sản phẩm trong chương trình “Chào Noel, chào 2026” tại Di Động Việt

Bên cạnh ưu đãi về giá, Di Động Việt đồng thời áp dụng chính sách “Trả góp 30”. Khách hàng có thể sở hữu thiết bị yêu thích với 0% lãi suất, 0 phí ẩn và 0 đồng trả trước, giúp việc mua sắm trở nên nhẹ nhàng hơn, giảm áp lực tài chính dịp cuối năm.

Đặc biệt, khi tham gia chương trình “Thu cũ - Đổi mới”, người dùng còn được trợ giá đến 5,5 triệu đồng, thu máy cũ với giá cao so với thị trường và quy trình thu máy chỉ kiểm tra ngoại quan, không bung máy, đảm bảo minh bạch tuyệt đối.

Chính sách bảo hành, hậu mãi tại Di Động Việt vẫn áp dụng 1 đổi 1 kể cả với sản phẩm rơi, vỡ, hư hỏng, mang lại sự yên tâm tối đa cho khách hàng. Riêng nhóm sản phẩm đã qua sử dụng, người mua được dùng thử miễn phí 7 ngày, đổi - trả - hoàn tiền kể cả khi không còn nhu cầu sử dụng, thể hiện cam kết dịch vụ minh bạch và linh hoạt.

Và trong thời gian từ ngày 24/12 đến 25/12, tâm điểm của chương trình là “deal sốc” sẽ diễn ra theo từng khung giờ. Đây được xem là thời điểm thích hợp để người dùng mua sắm khi hệ thống áp dụng giảm giá trực tiếp trên giá đã giảm. Cụ thể, Khi mua sắm các thiết bị công nghệ như điện thoại hay máy tính bảng trong khung giờ quy định, khách hàng sẽ được giảm trực tiếp thêm đến 500.000 đồng. Động thái này giúp người dùng tối ưu chi phí khi quyết định nâng cấp thiết bị dịp cuối năm.

Trong khung giờ từ 8h đến 12h, hệ thống tung ra loạt “deal sốc” dành riêng cho nhóm phụ kiện và thiết bị cá nhân. Các sản phẩm ghi nhận mức giá cực hời, đơn cử như cáp sạc Anker chỉ còn 59.000 đồng hay cáp sạc dây rút Baseus giảm về mức 89.000 đồng.

Nhóm phụ kiện công nghệ, các thiết bị cá nhân cũng có mức giá dễ tiếp cận. Điển hình như máy cạo râu Enchen Mini 6 với giá ưu đãi chỉ 149.000 đồng hay máy massage cổ vai gáy Vita Pro chỉ còn 290.000 đồng.

Bên cạnh mức giá cạnh tranh, Di Động Việt cam kết đảm bảo các quyền lợi bảo hành và hậu mãi vượt trội, giúp khách hàng yên tâm tuyệt đối khi mua sắm dịp cuối năm.

Độc giả có nhu cầu tham khảo chi tiết về chương trình hoặc các sản phẩm di động, đồ gia dụng thông minh, xe máy điện có thể tìm hiểu thêm tại website didongviet.vn hoặc gọi tổng đài 1800.6018 (miễn phí).