Chứng khoán châu Âu đối mặt phiên giảm sâu khi nỗi lo toàn cầu bùng phát trở lại

Thị trường chứng khoán châu Âu dự kiến ​​sẽ giảm mạnh khi nỗi lo ngại trên thị trường toàn cầu bùng phát trở lại. Ảnh minh họa: Getty.

Theo dữ liệu từ IG, chỉ số FTSE 100 của Vương quốc Anh dự kiến giảm khoảng 0,5%, DAX của Đức lùi 0,8%, trong khi CAC 40 của Pháp mất gần 1%. Tại Ý, FTSE MIB cũng được dự báo giảm với biên độ tương tự.

Châu Á và Phố Wall cùng chìm trong sắc đỏ

Đà giảm tại châu Âu diễn ra trong bối cảnh các thị trường châu Á – Thái Bình Dương đã trải qua một phiên giao dịch ảm đạm. Chỉ số chuẩn của Hàn Quốc dẫn đầu mức sụt giảm trong khu vực, khi nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến của vàng và bạc sau cú rơi lịch sử cuối tuần trước.

Cùng lúc, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đi xuống trong đêm Chủ nhật, phản ánh tâm lý thận trọng của giới giao dịch khi bitcoin tiếp tục chịu áp lực bán tháo.

Hôm thứ Bảy, đồng tiền số lớn nhất thế giới đã rơi xuống dưới mốc 80.000 USD lần đầu tiên kể từ tháng Tư, cho thấy xu hướng giảm rủi ro đang lan rộng trên các thị trường tài chính toàn cầu.

Kim loại quý lao dốc kỷ lục

Đáng chú ý, bạc – kim loại đã tăng hơn gấp đôi trong vòng 12 tháng qua bất ngờ sụt gần 30% chỉ trong một phiên giao dịch hôm thứ Sáu, ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong ngày kể từ năm 1980. Vàng cũng không tránh khỏi làn sóng bán tháo khi mất khoảng 9%.

Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về khả năng đảo chiều dòng tiền trú ẩn, đồng thời gây áp lực lớn lên tâm lý nhà đầu tư trong bối cảnh bất ổn kinh tế và công nghệ toàn cầu vẫn hiện hữu.

Nvidia và cơn sốt AI bị đặt dấu hỏi

Tại Mỹ, Phố Wall cũng đang hướng sự chú ý vào Nvidia. Theo Tạp chí Phố Wall, kế hoạch đầu tư 100 tỷ USD của hãng sản xuất chip này vào OpenAI đang bị đình trệ, khi một số lãnh đạo cấp cao của Nvidia bày tỏ nghi ngờ về quy mô và hiệu quả của thương vụ trong bối cảnh các câu hỏi về tính bền vững của làn sóng AI ngày càng gia tăng.

Thông tin này càng khiến thị trường thêm nhạy cảm, khi cổ phiếu công nghệ đã đóng vai trò dẫn dắt các chỉ số toàn cầu trong suốt hơn một năm qua.

Ở châu Âu, tâm điểm trong ngày còn hướng tới báo cáo lợi nhuận của ngân hàng Julius Baer, cùng với các số liệu kinh tế quan trọng như doanh số bán lẻ của Đức và lượng xe mới đăng ký tại Tây Ban Nha.

Những dữ liệu này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm manh mối về sức khỏe của nền kinh tế khu vực đồng euro trong bối cảnh môi trường tài chính toàn cầu đang trở nên mong manh hơn.