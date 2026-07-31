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Phòng khám Đa khoa Quốc tế An Đạt bị đình chỉ khám sức khỏe, 11 cơ sở khác bị phạt

Đình Tưởng

Đình Tưởng

14:04 | 31/07/2026
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Sở Y tế Hà Nội xử phạt 12 cơ sở y dược với tổng số tiền 418 triệu đồng, trong đó Phòng khám Đa khoa Quốc tế An Đạt chịu thêm hai hình thức xử phạt bổ sung.
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Sở Y tế Hà Nội vừa công khai danh sách cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính từ ngày 19/7/2026 đến ngày 24/7/2026, gồm 12 quyết định với tổng số tiền 418 triệu đồng, trải rộng từ khám chữa bệnh, kinh doanh dược tới quản lý thiết bị y tế.

Điểm chung của nhiều trường hợp nằm ở phần dữ liệu số. Ba cơ sở vi phạm quy định công bố và cập nhật thông tin thiết bị y tế trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, bốn cơ sở bán lẻ thuốc kê đơn khi người mua không có đơn thuốc. Riêng Phòng khám Đa khoa Quốc tế An Đạt là trường hợp duy nhất nhận cùng lúc hai hình thức xử phạt bổ sung.

Phòng khám Đa khoa Quốc tế An Đạt dừng hoạt động khám sức khỏe trong hai tháng

Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Quốc tế An Đạt (Số nhà 37 đường 70 Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội (nay là số nhà 37 đường 70 Yên Xá, phường Hà Đông, TP Hà Nội)
Biển hiệu Phòng khám Đa khoa Quốc tế An Đạt tại số 37 đường 70 Yên Xá, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội bị đình chỉ hoạt động khám sức khỏe

Theo Quyết định 2478/QĐ-XPHC ngày 22/7/2026, Sở Y tế Hà Nội xử phạt Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Quốc tế An Đạt số tiền 50 triệu đồng. Địa chỉ vi phạm là số nhà 37 đường 70 Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, nay thuộc phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Cơ quan quản lý ghi nhận hai hành vi. Thứ nhất, cơ sở không bảo đảm đầy đủ các phương tiện vận chuyển cấp cứu phù hợp với hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, cùng thiết bị y tế và thuốc thiết yếu sử dụng trong các trường hợp cấp cứu. Thứ hai, cơ sở không bảo đảm một trong các điều kiện của cơ sở khám sức khỏe.

Ngoài tiền phạt, Phòng khám Đa khoa Quốc tế An Đạt nhận thêm hai hình thức xử lý. Sở Y tế Hà Nội tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số 0010120/BYT-CCHN của ông Nguyễn Văn Quân do Bộ Y tế cấp ngày 29/11/2013 trong thời gian 4,5 tháng, đồng thời đình chỉ hoạt động khám sức khỏe của cơ sở trong thời hạn 02 tháng.

Khám sức khỏe là dịch vụ phục vụ số lượng lớn người lao động, học sinh, sinh viên và người làm thủ tục cấp giấy phép lái xe, kết quả khám đi thẳng vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Việc Phòng khám Đa khoa Quốc tế An Đạt thiếu phương tiện vận chuyển cấp cứu và thuốc thiết yếu tạo rủi ro trực tiếp cho người đến khám, nhất là khi phát sinh phản vệ hoặc biến cố tim mạch ngay tại cơ sở.

Nghị định 90/2026/NĐ-CP ngày 30/3/2026 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, hiệu lực từ ngày 15/5/2026, là quy định hiện hành cho đợt xử lý vừa qua.

Dữ liệu thiết bị y tế trên cổng điện tử Bộ Y tế bộc lộ nhiều thiếu sót

Danh sách một số cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính
Danh sách một số cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính
Danh sách một số cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính
Danh sách một số cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính

Hai quyết định có mức tiền phạt cao nhất đợt đều rơi vào nhóm thiết bị y tế. Công ty Cổ phần Giải pháp và Công nghệ Y khoa Kim Esthetic, số 21 ngõ 19 Trần Quang Diệu, phường Đống Đa, nộp phạt 75 triệu đồng theo Quyết định 2404/QĐ-XPHC ngày 19/7/2026. Công ty TNHH Nha Khoa Thành Tuấn Dentalab, số 39 ngõ 84 Trần Quang Diệu, phường Đống Đa, nộp phạt 75 triệu đồng theo Quyết định 2524/QĐ-XPHC ngày 24/7/2026.

Cả hai doanh nghiệp cùng một hành vi, đó là chủ sở hữu số lưu hành thiết bị y tế không thực hiện việc phân loại và công bố kết quả phân loại trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế theo quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Tiến Đoàn Dental Lab, số 8 ngách 41 ngõ 252 Tây Sơn, phường Đống Đa, nộp phạt 15 triệu đồng theo Quyết định 2515/QĐ-XPHC ngày 24/7/2026 vì không cập nhật tài liệu thay đổi vào hồ sơ công bố đã công khai trên Cổng thông tin điện tử về quản lý thiết bị y tế trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Cổng thông tin điện tử về quản lý thiết bị y tế giữ vai trò cơ sở dữ liệu gốc của toàn ngành, nơi bệnh viện, phòng khám, đơn vị mời thầu và cả người dân tra cứu số lưu hành, mức độ rủi ro cùng chủ sở hữu sản phẩm. Khi doanh nghiệp bỏ qua bước phân loại hoặc chậm cập nhật, dữ liệu công khai mất giá trị đối chiếu, kéo theo rủi ro cho quá trình mua sắm và sử dụng thiết bị.

Ở nhóm dược, bốn cơ sở bán lẻ chịu phạt vì bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc. Nhà thuốc Long Châu 653 tại số 108-110 Ngọc Khánh và Nhà thuốc Long Châu 2436 tại số 56 Nguyễn Trãi, cùng thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu, mỗi cơ sở nộp 30 triệu đồng. Nhà thuốc siêu thị Thuốc Việt số 06 ở phường Cầu Giấy nộp mức tương tự.

Nhà thuốc Pharmacity số 813 tại số 53 Trần Quốc Hoàn, phường Nghĩa Đô chịu mức 45 triệu đồng, do vừa bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc, vừa vi phạm quy định về thuốc và dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Sano Việt Nam và Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Minh Quân mỗi đơn vị nộp 15 triệu đồng vì không lưu giữ chứng từ liên quan đến lô thuốc và nguyên liệu làm thuốc. Công ty TNHH Dược phẩm USHT Hà Nội nộp 30 triệu đồng do bán thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế không đúng phạm vi kinh doanh ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. Địa điểm kinh doanh số 19TN của Vi Dan Pharmacy nộp 8 triệu đồng vì người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược vắng mặt trong thời gian hoạt động.

Hành vi bán thuốc kê đơn khi người mua không có đơn thuốc lặp lại ở cả chuỗi nhà thuốc quy mô lớn lẫn cơ sở độc lập. Ngành y tế đang mở rộng đơn thuốc điện tử và liên thông dữ liệu bán lẻ thuốc để kiểm soát đầu ra của kháng sinh, song thực thi ở quầy thuốc vẫn cần siết thêm.

Người dân nên tra cứu giấy phép hoạt động, phạm vi chuyên môn của phòng khám và số lưu hành thiết bị y tế trên cổng công khai của Bộ Y tế trước khi sử dụng dịch vụ, đồng thời từ chối mua thuốc kê đơn khi chưa có đơn bác sĩ.

Phòng khám Đa khoa Quốc tế An Đạt Sở Y tế Hà Nội xử phạt tước chứng chỉ hành nghề đình chỉ khám sức khỏe thiết bị y tế cổng thông tin điện tử Bộ Y tế bán thuốc kê đơn nhà thuốc Pharmacity Pharmacity Nghị định 90/2026/NĐ-CP Công ty Cổ phần Giải pháp và Công nghệ Y khoa Kim Esthetic Công ty Cổ phần Dược phẩm Sano Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm Vi Dan Pharmacy Công ty TNHH Dược phẩm USHT Hà Nội Công ty TNHH Nha Khoa Thành Tuấn Dentalab Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Minh Quân Công ty TNHH Tiến Đoàn Dental Lab

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Nghệ An

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,500 ▲800K 142,000 ▲400K
Hà Nội - PNJ 137,500 ▲800K 142,000 ▲400K
Đà Nẵng - PNJ 137,500 ▲800K 142,000 ▲400K
Miền Tây - PNJ 137,500 ▲800K 142,000 ▲400K
Tây Nguyên - PNJ 137,500 ▲800K 142,000 ▲400K
Đông Nam Bộ - PNJ 137,500 ▲800K 142,000 ▲400K
Cập nhật: 31/07/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,820 ▲50K 14,220 ▲50K
Miếng SJC Nghệ An 13,820 ▲50K 14,220 ▲50K
Miếng SJC Thái Bình 13,820 ▲50K 14,220 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,820 ▲50K 14,220 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,820 ▲50K 14,220 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,820 ▲50K 14,220 ▲50K
NL 99.99 13,000 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▲50K
Trang sức 99.9 13,410 ▲50K 14,110 ▲50K
Trang sức 99.99 13,420 ▲50K 14,120 ▲50K
Cập nhật: 31/07/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,379 ▲2K 14,192 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,379 ▲2K 14,193 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,374 ▲2K 1,414 ▲2K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,374 ▲2K 1,415 ▲2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,344 ▲2K 1,394 ▲2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,102 ▼117720K 13,802 ▼124020K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,491 ▲15K 10,471 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,151 ▲136K 94,951 ▲136K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,393 ▲67866K 85,193 ▲76686K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,628 ▲116K 81,428 ▲116K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,486 ▲84K 58,286 ▲84K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Cập nhật: 31/07/2026 15:00
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AUD 17944 18218 18794
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Cập nhật: 31/07/2026 15:00
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