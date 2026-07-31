Trải nghiệm khách hàng liền mạch định hình lại cuộc đua thương mại điện tử Việt Nam

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 31 tỷ USD, tăng hơn 25% so với năm trước và chiếm khoảng 10% tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên cả nước. Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử nhanh nhất thế giới.

Song song với đó, thương mại xã hội đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng mới. Báo cáo Vietnam Social Commerce Market Q1 2026 cho thấy quy mô thị trường thương mại điện tử qua mạng xã hội tại Việt Nam được dự báo đạt 20,98 tỷ USD trong năm 2026 và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong những năm tiếp theo.

Social Commerce tiếp tục mở rộng quy mô và trở thành động lực tăng trưởng mới của thương mại điện tử Việt Nam

Sự bùng nổ của livestream, video ngắn và thương mại điện tử qua mạng xã hội (social commerce) giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, đi cùng cơ hội là áp lực ngày càng lớn về vận hành, dữ liệu và trải nghiệm khách hàng đa kênh.

Bài toán vận hành trong một hệ sinh thái ngày càng phức tạp

Không ít doanh nghiệp hiện nay đang vận hành thương mại điện tử theo mô hình phân tách, trong đó một đơn vị phụ trách quảng cáo, một đội ngũ quản lý sàn, một đối tác logistics, một trung tâm chăm sóc khách hàng và nhiều hệ thống dữ liệu khác nhau cùng tồn tại. Cách vận hành như vậy có thể đáp ứng nhu cầu trong giai đoạn đầu nhưng dần bộc lộ những hạn chế khi quy mô kinh doanh mở rộng.

Thông tin khách hàng bị phân tán giữa các nền tảng, dữ liệu bán hàng không được đồng bộ theo thời gian thực, quy trình xử lý đơn hàng thiếu tính kết nối và việc đánh giá hiệu quả kinh doanh trở nên khó khăn hơn. Trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp vẫn ghi nhận doanh số tăng nhưng chi phí vận hành cũng tăng theo, làm giảm hiệu quả đầu tư tổng thể. Đặc biệt, khi người tiêu dùng ngày càng kỳ vọng vào trải nghiệm mua sắm liền mạch từ khâu tìm hiểu sản phẩm, đặt hàng, giao nhận đến hậu mãi, bất kỳ điểm gián đoạn nào trong hành trình khách hàng đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ chuyển đổi và khả năng quay lại mua hàng.

Người tiêu dùng hiện đại không chỉ đánh giá thương hiệu dựa trên sản phẩm hay giá bán. Tốc độ phản hồi tin nhắn, khả năng xử lý khiếu nại, thời gian giao hàng, tính chính xác của thông tin sản phẩm và sự nhất quán giữa các kênh tương tác đều góp phần hình thành trải nghiệm tổng thể của khách hàng.

Thực tế đó đặt ra yêu cầu vận hành thương mại điện tử theo hướng gắn kết giữa các khâu, thay vì để từng bộ phận hoạt động tách biệt. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp đang chuyển sang tìm kiếm các mô hình vận hành tích hợp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát và tối ưu nguồn lực.

Full-Stack Ecommerce: Xu hướng vận hành toàn diện cho doanh nghiệp

Trước nhu cầu đó, mô hình Full-Stack Ecommerce đang được nhiều doanh nghiệp lựa chọn như một giải pháp giúp kết nối toàn bộ hoạt động thương mại điện tử trong cùng một hệ thống.

Với vai trò là đối tác cung cấp giải pháp thương mại điện tử toàn diện, transcosmos Việt Nam hỗ trợ doanh nghiệp từ thiết lập và vận hành gian hàng, quản lý chương trình khuyến mãi, quảng cáo hỗ trợ tăng trưởng, chăm sóc khách hàng, logistics đến quản trị dữ liệu. Đặc biệt, thế mạnh về Dịch vụ khách hàng và Quản lý vận hành giúp kiểm soát xuyên suốt các điểm chạm từ trước bán hàng đến sau bán hàng, tạo nên trải nghiệm nhất quán cho khách hàng và dữ liệu vận hành liền mạch cho doanh nghiệp.

Mô hình vận hành thương mại điện tử tích hợp của transcosmos Việt Nam. Ảnh có sử dụng AI

Thay vì quản lý nhiều nhà cung cấp và nhiều quy trình độc lập, doanh nghiệp có thể theo dõi toàn bộ hoạt động trên một nền tảng thống nhất, giúp rút ngắn thời gian ra quyết định và nâng cao hiệu quả vận hành.

Bên cạnh năng lực triển khai toàn diện, transcosmos Việt Nam còn sở hữu hệ thống quy trình vận hành chuẩn hóa (SOP) được xây dựng và tối ưu qua nhiều năm thực tế, giúp đảm bảo tính nhất quán trong mọi điểm chạm với khách hàng.

Một trong những thế mạnh nổi bật của transcosmos Việt Nam đến từ kinh nghiệm phục vụ các doanh nghiệp Nhật Bản.

Từ quản lý gian hàng, chăm sóc khách hàng, vận hành đơn hàng đến báo cáo dữ liệu, mọi giải pháp đều được tùy chỉnh linh hoạt theo đặc thù ngành hàng và mục tiêu kinh doanh của từng doanh nghiệp. Đây là yếu tố giúp transcosmos Việt Nam không chỉ cung cấp dịch vụ vận hành mà còn trở thành đối tác chiến lược đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình tăng trưởng dài hạn.

Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng cạnh tranh, lợi thế không còn nằm ở việc hiện diện trên nhiều nền tảng mà ở khả năng vận hành hiệu quả toàn bộ hệ sinh thái kinh doanh. Với kinh nghiệm thực chiến và năng lực vận hành toàn diện, transcosmos Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình tăng trưởng bền vững.