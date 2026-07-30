Vivo S2 5G lộ cấu hình đầy đủ, màu sắc và giá bán trước thềm ra mắt

Hình ảnh render rò rỉ về Vivo S2 5G

Bộ ảnh quảng bá được cho là của Vivo S2 5G vừa rò rỉ trên mạng, hé lộ cấu hình chi tiết, ba màu sắc và mức giá dự kiến cho hai phiên bản bộ nhớ. Thông tin xuất hiện trong bối cảnh Vivo chuẩn bị đưa dòng S-series trở lại thị trường Ấn Độ, dự kiến vào đầu tháng 8.

Theo rò rỉ từ trang công nghệ Passionategeekz, những hình ảnh quảng bá của Vivo S2 5G gồm ảnh render sản phẩm, bảng thông số kỹ thuật đầy đủ và bảng giá theo từng phiên bản bộ nhớ. Nếu chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên dòng S-series quay lại Ấn Độ kể từ mẫu Vivo S1 ra mắt năm 2019. Trước đó, hồi cuối tháng 7, một báo cáo khác cũng từng dự đoán Vivo sẽ đưa dòng S-series trở lại Ấn Độ trong tháng 8, đóng vai trò kế nhiệm cho mẫu máy này.

Về màn hình, máy được cho là trang bị tấm nền AMOLED kích thước 6,83 inch, tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm cuộn mượt mà cho các tác vụ hàng ngày. Sức mạnh xử lý đến từ chip MediaTek Dimensity 7360-Turbo, đi kèm 8GB RAM. Người dùng có thể lựa chọn giữa hai tùy chọn bộ nhớ trong 128GB và 256GB, tùy nhu cầu lưu trữ.

Hình ảnh render rò rỉ về Vivo S2 5G

Cụm camera sau được đồn đoán gồm cảm biến chính 50MP kết hợp ống kính phụ 2MP, trong khi camera trước đạt độ phân giải 32MP, phục vụ nhu cầu chụp ảnh chân dung và gọi video. Rò rỉ chưa nêu rõ vai trò cụ thể của ống kính phụ 2MP.

Máy dùng viên pin dung lượng 7.050mAh, đi kèm công nghệ sạc nhanh FlashCharge 44W. Vivo S2 5G cũng sở hữu chuẩn kháng nước và bụi IP68 lẫn IP69, đồng thời hỗ trợ sạc ngược qua cổng USB, cho phép cấp nguồn ngược cho các phụ kiện như tai nghe không dây.

Trong bộ ảnh rò rỉ, Vivo S2 5G xuất hiện với ba tùy chọn màu gồm Xanh Sapphire, Đồng Regal và Trắng Silk. Về giá bán, phiên bản 8GB RAM cùng 128GB bộ nhớ trong được dự đoán có giá 51.999 rupee, trong khi bản 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong ở mức 55.999 rupee. Mức giá này khớp với khoảng dự đoán mà một số nguồn tin từng đưa ra trước đó về phân khúc tầm trung cao cấp mà Vivo hướng tới.

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Rò rỉ mới xuất hiện chỉ vài ngày sau khi ảnh thực tế về thiết kế của Vivo S2 lan truyền trên mạng, và ngay sau khi chính Vivo tung đoạn teaser xác nhận sản phẩm sắp ra mắt, đồng thời gợi ý về một thiết kế cao cấp. Loạt rò rỉ liên tiếp trong hơn một tuần qua cho thấy mức độ quan tâm ngày càng tăng dành cho sản phẩm này.

Vivo hiện chưa đưa ra bình luận nào về loạt thông tin rò rỉ. Theo các nguồn tin trước đó, sự kiện ra mắt Vivo S2 5G tại Ấn Độ dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8, thời điểm người dùng sẽ có câu trả lời chính xác cho toàn bộ thông số và mức giá nêu trên.