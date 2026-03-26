Mở rộng khả năng sáng tạo hình ảnh

vivo V70 là sản phẩm đồng chế tác cùng ZEISS, nổi bật với camera tele ZEISS 50MP, camera chính ZEISS OIS 50MP, Camera góc siêu rộng ZEISS 8MP cùng chế độ Sân khấu AI chuyên biệt và camera selfie nhóm ZEISS 50MP hỗ trợ lấy nét tự động.

vivo trình làng bộ đôi smartphone mới V70 và V70 FE

Trong khi đó, vivo V70 FE được trang bị camera AI 200MP, tích hợp chế độ độ phân giải cao 200MP, cảm biến 1/1.56”, chống rung CIPA 4.0 và khả năng zoom kỹ thuật số 30X với công nghệ tăng cường ống kính Tele. Thiết bị cũng hỗ trợ công cụ Cắt ảnh siêu rõ nét, cho phép cắt nhiều khung hình nhỏ từ một bức ảnh duy nhất mà vẫn duy trì độ rõ nét, bao gồm khi zoom sâu, qua đó có thể dễ dàng kể những câu chuyện hay truyền tải những cung bậc cảm xúc khác nhau. Ngay cả sau nhiều lần crop, chất lượng hình ảnh vẫn được bảo toàn nguyên vẹn, mang đến độ rõ nét vượt trội ở mức thu phóng lên đến 900%.

Cả vivo V70 và vivo V70 FE đều được trang bị bộ công cụ hỗ trợ bởi các tính năng AI, giúp đơn giản hóa việc tinh chỉnh và hậu kỳ ngay trên thiết bị. Các tính năng như Thời tiết ma thuật AI độc quyền cho khả năng biến bầu trời u ám thành nắng vàng rực rỡ, và tự động căn chỉnh những khung hình bị nghiêng. Tính năng Phong cảnh ma thuật AI giúp chuyển đổi giữa các chủ đề địa lý như thành thị, núi tuyết, hoàng hôn,...

“Thông qua sự hợp tác chặt chẽ với vivo, chúng tôi không chỉ nâng cấp công nghệ mà còn cùng xây dựng một hệ thống hình ảnh hoàn chỉnh, được tối ưu cho các tình huống chụp thực tế như sân khấu, du lịch và chân dung. Với vivo V70, mục tiêu của chúng tôi là đưa trải nghiệm nhiếp ảnh chân dung chuyên nghiệp lên smartphone theo cách tự nhiên, nhất quán và đáng tin cậy hơn trong mọi khoảnh khắc đời sống”, ông Elliot Shih, Quản lý Cấp cao Sản phẩm Hình ảnh Di động tại ZEISS chia sẻ.

Ngôn ngữ thiết kế tinh giản và thời thượng

vivo V70 được hoàn thiện với khung hợp kim nhôm chuẩn hàng không, thiết kế bo cong tinh tế, màn hình phẳng viền siêu mỏng và cụm camera kim loại. Mặt lưng sử dụng kính AG chống bám vân tay và trầy xước với các màu Xám Ánh Kim, Đen Huyền Quang và Golden Hour ới hiệu ứng ánh hoàng hôn.

Cả hai đều được thiết kế mỏng nhẹ

Còn vivo V70 FE nổi bật với thiết kế mỏng nhẹ với độ dày chỉ 7,59mm và khối lượng khoảng 200g, Thiết bị sử dụng Công nghệ Cánh hoa xếp lớp tạo hiệu ứng chuyển sắc ánh kim nhẹ trên bề mặt, mang đến cảm giác thời trang và trẻ trung. Có nhiều tuỳ chọn màu sắc gồm: Muse Purple, Xanh Đại Dương và Bạc Ánh Lam.

Đáp ứng cho mọi nhu cầu sử dụng

Về hiệu năng, vivo V70 được trang bịbộ nhớ LPDDR5X, lưu trữ UFS 4.1, Hệ thống Tản nhiệt buồng hơi thông minh diện tích lớn, cùng viên pin BlueVolt 6500mAh hỗ trợ sạc nhanh 90W. Máy đồng thời sở hữu màn hình OLED 1.5K kích thước 6,59 inch, tần số quét 120Hz, cảm biến vân tay siêu âm 3D thế hệ 2 và chuẩn kháng bụi, kháng nước IP68/IP69, giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng và độ bền trong nhiều tình huống khác nhau.

Ở chiều ngược lại, vivo V70 FE có sở hữu viên pin BlueVolt 7000mAh (lớn nhất trên V Series tính đến thời điểm hiện tại) cùng sạc siêu tốc 90W. Thiết bị sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 7360–Turbo, màn hình AMOLED 1.5K và hệ thống loa kép stereo đối xứng. Đồng thời máy cũng được trang bị chuẩn kháng bụi, kháng nước IP68/IP69.

Cả vivo V70 và vivo V70 FE đều vận hành trên hệ điều hành OriginOS 6, tích hợp sâu giữa AI và hệ điều hành.

vivo V70 và vivo V70 FE sẽ chính thức được mở bán tại hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh trên toàn quốc. Người dùng sẽ có thêm nhiều lựa chọn với vivo V70 FE, phiên bản (8+256GB) có giá 13.990.000 đồng và phiên bản (12+256GB) có giá 15.990.000 đồng. Trong khi đó, vivo V70 phiên bản (8+256GB) có giá 17.990.000 đồng và phiên bản (12+256GB) có giá 19.990.000 đồng.