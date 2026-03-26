Điện tử tiêu dùng
Mobile

vivo trình làng bộ đôi smartphone mới V70 và V70 FE

Huyền Vân

06:22 | 26/03/2026
Nhằm nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh di động và sáng tạo hình ảnh cho người dùng yêu thích thời trang, công nghệ và hiệu năng bền bỉ vượt trội, vivo chính thức ra mắt bộ đôi V70 và V70 FE.
vivo đưa camerea ZEISS lên dòng V series Vì sao nói vivo V60 Lite 5G cuốn phăng định kiến “đồ nữ dùng kỹ” vivo ra mắt V60 Lite 5G

Mở rộng khả năng sáng tạo hình ảnh

vivo V70 là sản phẩm đồng chế tác cùng ZEISS, nổi bật với camera tele ZEISS 50MP, camera chính ZEISS OIS 50MP, Camera góc siêu rộng ZEISS 8MP cùng chế độ Sân khấu AI chuyên biệt và camera selfie nhóm ZEISS 50MP hỗ trợ lấy nét tự động.

Trong khi đó, vivo V70 FE được trang bị camera AI 200MP, tích hợp chế độ độ phân giải cao 200MP, cảm biến 1/1.56”, chống rung CIPA 4.0 và khả năng zoom kỹ thuật số 30X với công nghệ tăng cường ống kính Tele. Thiết bị cũng hỗ trợ công cụ Cắt ảnh siêu rõ nét, cho phép cắt nhiều khung hình nhỏ từ một bức ảnh duy nhất mà vẫn duy trì độ rõ nét, bao gồm khi zoom sâu, qua đó có thể dễ dàng kể những câu chuyện hay truyền tải những cung bậc cảm xúc khác nhau. Ngay cả sau nhiều lần crop, chất lượng hình ảnh vẫn được bảo toàn nguyên vẹn, mang đến độ rõ nét vượt trội ở mức thu phóng lên đến 900%.

Cả vivo V70 và vivo V70 FE đều được trang bị bộ công cụ hỗ trợ bởi các tính năng AI, giúp đơn giản hóa việc tinh chỉnh và hậu kỳ ngay trên thiết bị

Cả vivo V70 và vivo V70 FE đều được trang bị bộ công cụ hỗ trợ bởi các tính năng AI, giúp đơn giản hóa việc tinh chỉnh và hậu kỳ ngay trên thiết bị. Các tính năng như Thời tiết ma thuật AI độc quyền cho khả năng biến bầu trời u ám thành nắng vàng rực rỡ, và tự động căn chỉnh những khung hình bị nghiêng. Tính năng Phong cảnh ma thuật AI giúp chuyển đổi giữa các chủ đề địa lý như thành thị, núi tuyết, hoàng hôn,...

“Thông qua sự hợp tác chặt chẽ với vivo, chúng tôi không chỉ nâng cấp công nghệ mà còn cùng xây dựng một hệ thống hình ảnh hoàn chỉnh, được tối ưu cho các tình huống chụp thực tế như sân khấu, du lịch và chân dung. Với vivo V70, mục tiêu của chúng tôi là đưa trải nghiệm nhiếp ảnh chân dung chuyên nghiệp lên smartphone theo cách tự nhiên, nhất quán và đáng tin cậy hơn trong mọi khoảnh khắc đời sống”, ông Elliot Shih, Quản lý Cấp cao Sản phẩm Hình ảnh Di động tại ZEISS chia sẻ.

Ngôn ngữ thiết kế tinh giản và thời thượng

vivo V70 được hoàn thiện với khung hợp kim nhôm chuẩn hàng không, thiết kế bo cong tinh tế, màn hình phẳng viền siêu mỏng và cụm camera kim loại. Mặt lưng sử dụng kính AG chống bám vân tay và trầy xước với các màu Xám Ánh Kim, Đen Huyền Quang và Golden Hour ới hiệu ứng ánh hoàng hôn.

Cả hai đều được thiết kế mỏng nhẹ

Còn vivo V70 FE nổi bật với thiết kế mỏng nhẹ với độ dày chỉ 7,59mm và khối lượng khoảng 200g, Thiết bị sử dụng Công nghệ Cánh hoa xếp lớp tạo hiệu ứng chuyển sắc ánh kim nhẹ trên bề mặt, mang đến cảm giác thời trang và trẻ trung. Có nhiều tuỳ chọn màu sắc gồm: Muse Purple, Xanh Đại Dương và Bạc Ánh Lam.

Đáp ứng cho mọi nhu cầu sử dụng

Về hiệu năng, vivo V70 được trang bịbộ nhớ LPDDR5X, lưu trữ UFS 4.1, Hệ thống Tản nhiệt buồng hơi thông minh diện tích lớn, cùng viên pin BlueVolt 6500mAh hỗ trợ sạc nhanh 90W. Máy đồng thời sở hữu màn hình OLED 1.5K kích thước 6,59 inch, tần số quét 120Hz, cảm biến vân tay siêu âm 3D thế hệ 2 và chuẩn kháng bụi, kháng nước IP68/IP69, giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng và độ bền trong nhiều tình huống khác nhau.

Ở chiều ngược lại, vivo V70 FE có sở hữu viên pin BlueVolt 7000mAh (lớn nhất trên V Series tính đến thời điểm hiện tại) cùng sạc siêu tốc 90W. Thiết bị sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 7360–Turbo, màn hình AMOLED 1.5K và hệ thống loa kép stereo đối xứng. Đồng thời máy cũng được trang bị chuẩn kháng bụi, kháng nước IP68/IP69.

Cả vivo V70 và vivo V70 FE đều vận hành trên hệ điều hành OriginOS 6, tích hợp sâu giữa AI và hệ điều hành.

vivo V70 và vivo V70 FE sẽ chính thức được mở bán tại hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh trên toàn quốc

vivo V70 và vivo V70 FE sẽ chính thức được mở bán tại hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh trên toàn quốc. Người dùng sẽ có thêm nhiều lựa chọn với vivo V70 FE, phiên bản (8+256GB) có giá 13.990.000 đồng và phiên bản (12+256GB) có giá 15.990.000 đồng. Trong khi đó, vivo V70 phiên bản (8+256GB) có giá 17.990.000 đồng và phiên bản (12+256GB) có giá 19.990.000 đồng.

vivo tuyên bố hợp tác cùng ZSIGA từ POP MART

vivo tuyên bố hợp tác cùng ZSIGA từ POP MART

vivo Y31d: lựa chọn tối ưu cho người bận rộn

vivo Y31d: lựa chọn tối ưu cho người bận rộn

Vivo X300 Ultra khuấy đảo MWC 2026 với zoom quang 17x và camera 200MP

Vivo X300 Ultra khuấy đảo MWC 2026 với zoom quang 17x và camera 200MP

Có thể bạn quan tâm

Samsung ra mắt bộ đôi smartphone tầm trung mới

Samsung ra mắt bộ đôi smartphone tầm trung mới

Mobile
Theo đó, Samsung Galaxy A57 5G và Galaxy A37 5G đều sở hữu thiết kế thời thượng, camera sắc nét cùng bộ tính năng Awesome Intelligence nâng cao, giúp người dùng an tâm sử dụng hàng ngày.
OPPO Find N6: Flagship siêu mỏng với nếp gấp vô hình, tích hợp AI Magic Pen

OPPO Find N6: Flagship siêu mỏng với nếp gấp vô hình, tích hợp AI Magic Pen

Mobile
Ngày 18/3/2026, OPPO chính thức đưa Find N6 ra thị trường toàn cầu với hàng loạt cải tiến được thị trường chờ đợi như công nghệ Nếp Gấp Vô Hình, tích hợp tính năng Thao Tác Đa Tác Vụ và bút AI Magic Pen độc quyền, giúp người dùng xử lý công việc, sáng tạo nội dung linh hoạt ngay trên một thiết bị duy nhất.
POCO ra mắt bộ đôi smartphone hiệu năng cao

POCO ra mắt bộ đôi smartphone hiệu năng cao

Mobile
Đây cũng là lần đầu tiên, POCO tái cấu trúc dòng smartphone hiệu năng cao POCO X khi ra mắt phiên bản Pro Max, khẳng định bước chuyển mình chiến lược tại Việt Nam.
Người Việt dùng smartphone 7,1 giờ mỗi ngày

Người Việt dùng smartphone 7,1 giờ mỗi ngày

Cuộc sống số
Khảo sát tháng 3/2026 của Q&Me (Asia Plus Inc.) cho thấy người Việt dành trung bình 7,1 giờ mỗi ngày cho ứng dụng di động. Facebook chiếm 25% thời gian màn hình, ứng dụng ngân hàng số có 91% người dùng mở hằng tuần, ChatGPT tăng từ 9% lên 12%.
Apple âm thầm khai tử 15 thiết bị khỏi Apple Store

Apple âm thầm khai tử 15 thiết bị khỏi Apple Store

Thị trường
Đầu tháng 3/2026, Apple thực hiện một đợt điều chỉnh danh mục sản phẩm quy mô lớn khi đồng loạt dừng bán 15 thiết bị trên hệ thống phân phối chính thức. Động thái này diễn ra gần như cùng lúc với việc hãng giới thiệu loạt thiết bị mới, cho thấy chiến lược tinh gọn và thúc đẩy người dùng chuyển sang các thế hệ sản phẩm mới nhất.
