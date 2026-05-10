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Phát động Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn 2026 với 5 lĩnh vực xét tặng

Lê Giang

Lê Giang

08:38 | 10/05/2026
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Từ ngày 15/8/2026, Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn 2026 sẽ tiếp nhận hồ sơ tham dự ở 5 lĩnh vực khoa học trọng điểm. Mỗi giải thưởng có trị giá 140.000 USD nhằm tôn vinh các công trình nghiên cứu, sáng chế có giá trị thực tiễn cao, đóng góp cho phát triển bền vững đất nước.
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Ngày 9/5, tại Hà Nội, Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn 2026 chính thức được phát động với chủ đề “Trí tuệ Việt - Bứt phá vì Tương lai Bền vững”, hướng tới tìm kiếm và tôn vinh những công trình khoa học xuất sắc, có giá trị ứng dụng cao, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Phát động Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn 2026 với 5 lĩnh vực xét tặng
Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Sơn phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Sơn, Chủ tịch Công ty Cổ phần Quỹ Giải thưởng Bảo Sơn cho biết, giải thưởng kỳ vọng trở thành động lực để các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo và đưa kết quả nghiên cứu đến gần hơn với đời sống.

Theo Hội đồng Giải thưởng, mùa giải năm 2026 có nhiều đổi mới về định hướng và tiêu chí xét chọn, tập trung vào các công trình khoa học, công nghệ có giá trị ứng dụng thực tiễn, tạo tác động tích cực tới phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân.

GS.TS. Mai Trọng Nhuận, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn cho rằng, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Phát động Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn 2026 với 5 lĩnh vực xét tặng
Các đại biểu thực hiện nghi thức Phát động Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn 2026.

Theo GS.TS Mai Trọng Nhuận, để bảo đảm chất lượng và tầm vóc của giải thưởng, các công trình tham dự phải đáp ứng nhiều tiêu chí khắt khe như có tính đột phá khoa học, mang lại nhận thức và cách tiếp cận mới, đồng thời đã được ứng dụng hiệu quả trong thực tế tối thiểu 3 năm.

Bên cạnh đó, các công trình cần có sức lan tỏa lớn, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, giải quyết những vấn đề then chốt của thực tiễn phát triển. Một tiêu chí quan trọng khác là hướng tới phát triển bền vững, tạo hiệu quả kinh tế - xã hội cao, góp phần bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và sức khỏe cộng đồng.

Tiền thân từ Quỹ Hỗ trợ Giáo dục và Đào tạo Bảo Sơn được thành lập năm 2010 dưới sự bảo trợ của Tập đoàn Bảo Sơn, giải thưởng được đánh giá là một trong những giải thưởng khoa học tư nhân uy tín tại Việt Nam. Qua 16 năm tổ chức, giải thưởng đã góp phần ghi nhận, cổ vũ những đóng góp của đội ngũ trí thức, nhà khoa học và nhà nghiên cứu Việt Nam.

Phát động Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn 2026 với 5 lĩnh vực xét tặng

Năm 2026, giải thưởng xét trao ở 5 lĩnh vực gồm: khoa học tự nhiên; khoa học xã hội và khoa học nhân văn; khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học y - dược; khoa học nông nghiệp.

Đối tượng tham dự là các tác giả, đồng tác giả là cá nhân hoặc tổ chức Việt Nam và nước ngoài có công trình khoa học và công nghệ đáp ứng tiêu chí xét tặng theo quy định của giải thưởng.

Theo ban tổ chức, mỗi lĩnh vực sẽ trao cho một công trình xuất sắc nhất với mức thưởng tương đương 140.000 USD, tăng 20.000 USD so với mùa giải trước, kèm cúp vàng và chứng nhận Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn.

Ngoài tiền thưởng, các công trình đạt giải còn được hỗ trợ quảng bá, phổ biến, ứng dụng và kết nối hợp tác phát triển kết quả nghiên cứu.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham dự giải thưởng từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 30/12/2026. Công tác xét duyệt dự kiến diễn ra từ ngày 5/1/2027 đến ngày 15/4/2027.

Thông qua giải thưởng, Hội đồng Giải thưởng kỳ vọng tiếp tục phát hiện, tôn vinh và lan tỏa những công trình khoa học, công nghệ có giá trị thực tiễn; khuyến khích nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn

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PNJ Giá mua Giá bán
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Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

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