Pháp - Na Uy tranh ngôi đầu bảng I

Tâm điểm của loạt trận World Cup 2026 lúc 2h ngày 27/6 là màn so tài giữa Pháp và Na Uy. Hai đội đều đã giành 6 điểm sau hai lượt đấu và sớm góp mặt ở vòng 1/16, nhưng vị trí nhất bảng vẫn chưa được xác định.

Pháp hiện dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Chỉ cần không thua, đoàn quân của HLV Didier Deschamps sẽ bảo toàn vị trí số một. Trong khi đó, Na Uy buộc phải giành chiến thắng nếu muốn vượt lên.

World Cup 2026: Na Uy đại chiến Pháp. Ảnh: Khelnow

Đại diện Bắc Âu gây ấn tượng mạnh khi đánh bại Iraq 4-1 và Senegal 3-2. Erling Haaland tiếp tục chứng minh vai trò đầu tàu với phong độ ghi bàn ổn định, giúp Na Uy trở thành một trong những đội có hàng công hiệu quả nhất vòng bảng.

Ở phía đối diện, Pháp cũng thể hiện sức mạnh của ứng viên vô địch bằng hai chiến thắng trước Senegal và Iraq. Kylian Mbappe liên tiếp tỏa sáng, còn hệ thống phòng ngự của Les Bleus mới chỉ nhận một bàn thua sau hai trận.

Thời gian thi đấu: 2 giờ sáng ngày 27/6 (giờ Việt Nam)

Senegal quyết thắng Iraq để nuôi hy vọng

Trận đấu còn lại của bảng I mang ý nghĩa sống còn với cả Senegal và Iraq. Hai đội đều trắng tay sau hai lượt trận và chỉ còn cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt.

Dù cùng thất bại trước Pháp và Na Uy, Senegal vẫn để lại nhiều tín hiệu tích cực. Trước Na Uy, đại diện châu Phi kiểm soát bóng nhiều hơn, tạo ra số cơ hội lớn hơn nhưng thiếu sắc bén ở những thời điểm quyết định.

World Cup 2026: Senegal đấu Iraq. Ảnh: Khelnow

Iraq gặp nhiều khó khăn hơn khi để lọt lưới tới bảy bàn sau hai trận. Hàng thủ thiếu chắc chắn khiến đội bóng Tây Á thường xuyên rơi vào thế bị động.

Với lối chơi giàu tốc độ và khả năng gây sức ép tốt hơn, Senegal được đánh giá có nhiều cơ hội giành trọn ba điểm. Một chiến thắng cách biệt sẽ giúp họ tiếp tục chờ đợi những kết quả thuận lợi từ các bảng đấu khác.

Thời gian thi đấu: 2 giờ sáng ngày 27/6 (giờ Việt Nam)

Cape Verde đứng trước cơ hội viết tiếp bất ngờ

Lần đầu dự World Cup nhưng Cape Verde đang trở thành hiện tượng đáng chú ý. Hai trận hòa trước Tây Ban Nha và Uruguay giúp đại diện châu Phi có 2 điểm và nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Đối thủ của họ là Saudi Arabia, đội mới có một điểm và buộc phải thắng để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.

World Cup 2026: Cape Verde chạm trán Saudi Arabia. Ảnh: Khelnow

Cape Verde gây ấn tượng nhờ hệ thống phòng ngự tổ chức chặt chẽ cùng khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh. Trong khi đó, Saudi Arabia bước vào trận đấu với áp lực lớn sau thất bại nặng nề trước Tây Ban Nha.

Nếu tiếp tục duy trì sự kỷ luật và tận dụng tốt các tình huống phản công, Cape Verde hoàn toàn có thể giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup, đồng thời mở cánh cửa vào vòng knock-out.

Thời gian thi đấu: 7 giờ sáng ngày 27/6 (giờ Việt Nam)

Tây Ban Nha hướng tới ngôi nhất bảng trước Uruguay

Sau màn trình diễn bùng nổ trước Saudi Arabia, Tây Ban Nha bước vào trận gặp Uruguay với lợi thế lớn trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng H.

Sự trở lại của Lamine Yamal giúp hàng công La Roja thi đấu thanh thoát hơn. Tài năng trẻ này ghi bàn ngay trận đầu đá chính và trở thành điểm sáng trong lối chơi tấn công của đội bóng xứ bò tót.

World Cup 2026: Uruguay quyết chiến Tây Ban Nha. Ảnh: Khelnow

Chỉ cần hòa, Tây Ban Nha gần như chắc chắn giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, mục tiêu của HLV Luis de la Fuente vẫn là chiến thắng để tránh những rủi ro từ các kết quả còn lại.

Uruguay lại gây thất vọng khi chỉ hòa Saudi Arabia và Cape Verde. Đội bóng Nam Mỹ thiếu sự sắc bén trên hàng công và không còn duy trì được sức mạnh như những kỳ World Cup trước.

Nếu Yamal cùng các đồng đội tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, Tây Ban Nha có nhiều cơ hội khép lại vòng bảng với vị trí dẫn đầu.

Thời gian thi đấu: 7 giờ sáng ngày 27/6 (giờ Việt Nam)

Bỉ không được phép sảy chân trước New Zealand

Sau hai trận hòa liên tiếp, Bỉ rơi vào thế buộc phải thắng New Zealand nếu muốn tự quyết tấm vé vào vòng 1/16. Đội bóng châu Âu vẫn sở hữu lực lượng được đánh giá cao hơn, dù thiếu một số nhân sự vì án treo giò và chấn thương.

Ở chiều ngược lại, New Zealand mới có một điểm nhưng vẫn còn cơ hội tạo bất ngờ. Đại diện châu Đại Dương từng cầm hòa Iran và cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường.

World Cup 2026: Bỉ đụng độ New Zealand. Ảnh: Khelnow

Tuy nhiên, xét về chất lượng đội hình, kinh nghiệm cùng khả năng kiểm soát trận đấu, Bỉ vẫn được đánh giá vượt trội. Nếu cải thiện hiệu quả dứt điểm, "Quỷ đỏ" nhiều khả năng sẽ hoàn thành mục tiêu giành ba điểm.

Thời gian thi đấu: 10 giờ sáng ngày 27/6 (giờ Việt Nam)

Ai Cập và Iran nhiều khả năng chia điểm

Cuộc đối đầu cuối cùng của bảng G diễn ra trong bối cảnh cả hai đội đều có những mục tiêu riêng. Ai Cập đang dẫn đầu bảng với 4 điểm và chỉ cần hòa để bảo toàn vị trí trong nhóm đi tiếp. Vì vậy, đại diện Bắc Phi nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi an toàn nhằm giữ sức cho vòng đấu loại trực tiếp.

World Cup 2026: Ai Cập và Iran. Ảnh: Khelnow

Iran lại cần thêm điểm để tăng cơ hội góp mặt trong nhóm các đội xếp thứ ba xuất sắc nhất. Sau hai trận bất bại trước New Zealand và Bỉ, đại diện Tây Á cho thấy khả năng phòng ngự rất khó chịu.

Thế trận giằng co được dự báo sẽ diễn ra trong phần lớn thời gian thi đấu. Một kết quả hòa không chỉ giúp Ai Cập hoàn thành mục tiêu mà còn mở ra hy vọng đi tiếp cho Iran, tùy thuộc vào diễn biến ở các bảng đấu khác.

Thời gian thi đấu: 10 giờ sáng ngày 27/6 (giờ Việt Nam)