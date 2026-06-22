Argentina vs Áo: Chờ Messi tạo thêm dấu mốc

Nhà đương kim vô địch World Cup Argentina bước vào cuộc đối đầu với Áo sau màn khởi đầu ấn tượng. Tuy nhiên, tâm điểm lớn nhất của trận đấu vẫn là Lionel Messi và những kỷ lục đang chờ anh chinh phục tại World Cup 2026.

Chiến thắng 3-0 trước Algeria cho thấy Argentina vẫn duy trì sự ổn định dưới thời HLV Lionel Scaloni. Đội bóng Nam Mỹ không còn quá phụ thuộc vào lối chơi tấn công tốc độ cao, thay vào đó kiểm soát thế trận, chờ thời điểm thích hợp để tung ra những đòn quyết định.

World Cup 2026: Argentina đối đầu Áo

Messi tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong hệ thống vận hành của Argentina. Cú hat-trick ở trận ra quân giúp anh cân bằng thành tích 16 bàn tại World Cup của Miroslav Klose, đồng thời tiến gần hơn đến những cột mốc lịch sử mới.

Đối thủ Áo sẽ mang đến thử thách lớn hơn khi sở hữu lối chơi giàu năng lượng, pressing liên tục và chuyển trạng thái nhanh. Dù vậy, Argentina vẫn được đánh giá cao hơn nhờ khả năng tạo khác biệt của các ngôi sao. Một khoảnh khắc xuất sắc của Messi có thể quyết định kết quả trận đấu.

Thời gian thi đấu: 0 giờ sáng ngày 23/6 (giờ Việt Nam)

Pháp vs Iraq: Mbappe tiếp tục viết lịch sử

Sau màn trình diễn ấn tượng ở trận mở màn, Pháp tiếp tục đặt kỳ vọng vào Kylian Mbappe trong cuộc chạm trán Iraq.

Tiền đạo 27 tuổi vừa tạo nên dấu mốc quan trọng khi vượt qua kỷ lục ghi bàn của Olivier Giroud trong màu áo đội tuyển Pháp. Phong độ của Mbappe đang trở thành nguồn sức mạnh lớn nhất trong hành trình chinh phục giải đấu của đội bóng áo lam. Pháp duy trì hiệu suất tấn công đáng nể khi liên tục ghi bàn trong thời gian dài. Hàng công với nhiều ngôi sao giúp họ luôn tạo ra sức ép lớn lên mọi hàng phòng ngự.

World Cup 2026: Pháp và Iraq

Trong khi đó, Iraq bước vào trận đấu với nhiều khó khăn sau thất bại 1-4 trước Na Uy. Đội bóng Tây Á vẫn cho thấy khả năng tổ chức lối chơi, nhưng sự thiếu ổn định ở hàng thủ có thể khiến họ gặp vấn đề trước đối thủ mạnh hơn.

Với sự khác biệt về chất lượng đội hình, Pháp nhiều khả năng tiếp tục giành chiến thắng, còn Mbappe sẽ là cái tên được chờ đợi nhất.

Thời gian thi đấu: 4 giờ sáng ngày 23/6 (giờ Việt Nam)

Na Uy vs Senegal: Cuộc chiến của những đội bóng giàu sức mạnh

Na Uy và Senegal tạo nên một trong những màn so tài đáng chú ý nhất lượt trận thứ hai bảng I. Cả hai đội đều theo đuổi lối chơi trực diện, giàu thể lực và sẵn sàng đẩy tốc độ trận đấu lên cao.

Na Uy đang có tinh thần hưng phấn sau chiến thắng trước Iraq. Erling Haaland ghi dấu ấn với cú đúp, trong khi Martin Odegaard giúp đội bóng Bắc Âu vận hành lối chơi hiệu quả hơn.

World Cup 2026: Na Uy so tài Senegal

Tuy nhiên, Senegal là thử thách hoàn toàn khác. Dù thất bại trước Pháp, đội bóng châu Phi vẫn cho thấy khả năng tranh chấp, tốc độ và sức mạnh đáng nể. Senegal buộc phải giành kết quả tích cực nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Trong khi đó, Na Uy cũng cần chiến thắng để tạo lợi thế trước trận đấu khó khăn với Pháp ở lượt cuối.

Màn đối đầu giữa Haaland, Odegaard với những cầu thủ giàu kinh nghiệm bên phía Senegal hứa hẹn tạo nên trận đấu hấp dẫn.

Thời gian thi đấu: 7 giờ sáng ngày 23/6 (giờ Việt Nam)

Jordan vs Algeria: Cơ hội để Algeria trở lại

Sau thất bại trước Argentina, Algeria bước vào trận gặp Jordan với mục tiêu tìm lại sự tự tin và giành điểm số quan trọng.

Jordan đã để thua Áo nhưng vẫn cho thấy khả năng cạnh tranh trong lần đầu góp mặt tại World Cup. Tuy nhiên, đội bóng Tây Á đang gặp vấn đề khi trải qua chuỗi trận không thắng kéo dài, đồng thời thường xuyên bộc lộ hạn chế trong phòng ngự.

Algeria sở hữu lực lượng giàu kinh nghiệm hơn với nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Dù không có thành tích nổi bật ở sân chơi thế giới, đội bóng Bắc Phi vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng nhân sự và khả năng tạo đột biến.

Nếu duy trì sự tập trung, Algeria có cơ hội lớn giành chiến thắng trước Jordan để tiếp tục cạnh tranh suất đi tiếp tại World Cup 2026.

Thời gian thi đấu: 10 giờ sáng ngày 23/6 (giờ Việt Nam)