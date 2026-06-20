Hà Lan đối đầu Thụy Điển: Áp lực đè nặng lên “Cơn lốc màu da cam”

Hà Lan bước vào cuộc chạm trán Thụy Điển tại World Cup lúc 0h ngày 21/6 với nhiệm vụ giành trọn 3 điểm sau trận hòa 2-2 trước Nhật Bản ở ngày ra quân. Đội bóng của HLV Ronald Koeman đã hai lần vươn lên dẫn trước nhờ Virgil van Dijk và Summerville, nhưng không thể bảo vệ lợi thế.

Kết quả này khiến Hà Lan chưa thể tạo khoảng cách an toàn tại bảng F. Nếu tiếp tục mất điểm, đại diện châu Âu sẽ đối mặt sức ép lớn ở lượt trận cuối gặp Tunisia.

World Cup 2026: Hà Lan đối đầu Thụy Điển

Trái ngược với Hà Lan, Thụy Điển có màn khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Tunisia 5-1. Chiến thắng giúp đội bóng Bắc Âu có lợi thế về điểm số và tinh thần trước cuộc đối đầu với một trong những ứng viên mạnh của bảng đấu.

Lịch sử đang nghiêng về Hà Lan khi họ thắng 15 trong 25 lần gặp Thụy Điển. Tuy nhiên, đội bóng áo cam không thể chủ quan khi đối thủ đang sở hữu trạng thái thi đấu ổn định. Alexander Isak được kỳ vọng sẽ góp mặt dù gặp vấn đề thể trạng, trong khi Hà Lan có thể điều chỉnh đội hình để tăng sức tấn công.

Thời gian thi đấu: 0 giờ sáng ngày 21/6

Đức gặp Bờ Biển Ngà: Cơ hội khẳng định sức mạnh

Tại bảng E, Đức sẽ chạm trán Bờ Biển Ngà lúc 3h ngày 21/6 trong trận đấu có thể quyết định tấm vé đi tiếp. Hai đội đều giành chiến thắng ở lượt trận đầu tiên, nhưng màn trình diễn của Đức tạo ra nhiều chú ý hơn.

Đội bóng của HLV Julian Nagelsmann đã ghi tới 7 bàn vào lưới Curacao. Sáu cầu thủ khác nhau góp mặt trên bảng tỷ số, cho thấy chiều sâu trong lối chơi tấn công của “Cỗ xe tăng”.

World Cup 2026: Đức gặp Bờ Biển Ngà

Một chiến thắng tiếp theo sẽ giúp Đức sớm hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng, đồng thời phá bỏ chuỗi thành tích không tốt tại World Cup kể từ sau chức vô địch năm 2014.

Dù vậy, Bờ Biển Ngà không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Đại diện châu Phi sở hữu nền tảng thể lực tốt, khả năng chuyển trạng thái nhanh và lối chơi phản công nguy hiểm. Đức cần duy trì sự tập trung bởi họ vẫn chưa thể giữ sạch lưới kể từ trận chung kết World Cup 2014.

Thời gian thi đấu: 3 giờ sáng ngày 21/6

Ecuador quyết thắng Curacao sau cú sảy chân

Ecuador bước vào trận gặp Curacao với áp lực phải thắng sau thất bại 0-1 trước Bờ Biển Ngà. Trận thua khiến đội bóng Nam Mỹ gặp khó trong cuộc đua giành quyền đi tiếp.

Dù không có điểm ở trận mở màn, Ecuador vẫn cho thấy nhiều điểm tích cực. Họ duy trì khả năng tranh chấp mạnh mẽ, tổ chức lối chơi kỷ luật và sở hữu tuyến giữa giàu năng lượng với Moises Caicedo làm trung tâm.

World Cup 2026: Ecuador và Curacao

Trong khi đó, Curacao đang trải qua thử thách lớn trong lần đầu dự World Cup. Thất bại 1-7 trước Đức cho thấy đội bóng này còn nhiều hạn chế ở hàng phòng ngự khi đối đầu với những đối thủ có tốc độ và chất lượng tấn công cao.

Ecuador được đánh giá cao hơn nhờ sự cân bằng trong đội hình. Một chiến thắng không chỉ giúp họ cải thiện vị trí mà còn lấy lại sự tự tin sau trận đấu không như ý.

Thời gian thi đấu: 7 giờ sáng ngày 21/6

Nhật Bản tìm kiếm chiến thắng trước Tunisia

Nhật Bản sẽ gặp Tunisia lúc 11h ngày 21/6 với mục tiêu giành 3 điểm đầu tiên tại World Cup 2026. Trận hòa 2-2 trước Hà Lan cho thấy đội bóng châu Á đủ khả năng cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu, nhưng họ cần kết quả tích cực hơn để duy trì cơ hội đi tiếp.

Tunisia đang đứng trước nhiều khó khăn sau thất bại 1-5 trước Thụy Điển. Đại diện châu Phi bộc lộ nhiều vấn đề trong khâu phòng ngự và chưa cho thấy sự ổn định cần thiết.

World Cup 2026: Tunisia đụng độ Nhật Bản

Nhật Bản được đánh giá cao nhờ lối chơi kỷ luật, khả năng phối hợp tốt và tinh thần thi đấu bền bỉ. Đội bóng xứ sở mặt trời mọc cũng có lợi thế từ thành tích đối đầu khi thắng 3 trong 4 lần gặp Tunisia gần nhất.

Một chiến thắng sẽ giúp Nhật Bản tạo đà thuận lợi trước trận đấu quyết định với Thụy Điển ở lượt cuối.

Thời gian thi đấu: 11 giờ sáng ngày 21/6

Tây Ban Nha hướng tới 3 điểm trước Saudi Arabia

Tây Ban Nha sẽ gặp Saudi Arabia lúc 23h ngày 21/6 trong trận đấu quan trọng tại bảng H. Sau trận hòa 0-0 trước Cape Verde, đội bóng của HLV Luis de la Fuente cần nhanh chóng cải thiện khả năng tận dụng cơ hội.

Tây Ban Nha vẫn kiểm soát thế trận tốt nhưng gặp vấn đề ở khâu dứt điểm. Trước đối thủ có tổ chức phòng ngự như Saudi Arabia, hàng công của “La Roja” cần thể hiện sự hiệu quả hơn. Lamine Yamal và Nico Williams được kỳ vọng tạo ra sự khác biệt bằng tốc độ và khả năng đột phá. Đây là yếu tố Tây Ban Nha cần khai thác để phá vỡ hàng thủ đối phương.

Saudi Arabia bước vào trận đấu với sự tự tin sau trận hòa 1-1 trước Uruguay. Đội bóng châu Á cho thấy khả năng phòng ngự kỷ luật và tận dụng tốt tình huống cố định. Tuy nhiên, trước một Tây Ban Nha sở hữu chất lượng đội hình vượt trội, thử thách dành cho họ sẽ lớn hơn nhiều.

Nếu thi đấu đúng năng lực, Tây Ban Nha có nhiều cơ hội giành chiến thắng đầu tiên tại giải đấu.

Thời gian thi đấu: 11 giờ đêm ngày 21/6