Bồ Đào Nha gặp Congo: Ronaldo và đồng đội hướng tới khởi đầu thuận lợi

Bồ Đào Nha bước vào World Cup 2026 với mục tiêu cải thiện thành tích tại đấu trường thế giới. Thành tích tốt nhất của đội bóng châu Âu vẫn là vị trí thứ ba tại World Cup 1966. Sau chức vô địch EURO 2016, đội tuyển này tiếp tục theo đuổi danh hiệu lớn còn thiếu trong bộ sưu tập.

Dưới thời huấn luyện viên Roberto Martinez, Bồ Đào Nha được đánh giá là ứng viên sáng giá cho ngôi đầu bảng K. Đội bóng này có sự chuẩn bị tích cực khi giành ba chiến thắng liên tiếp trước Mỹ, Chile và Nigeria trong các trận giao hữu trước giải. Tuy nhiên, thất bại trước Cộng hòa Ireland cũng cho thấy họ vẫn còn những điểm cần cải thiện nếu muốn cạnh tranh chức vô địch.

World Cup 2026: Bồ Đào Nha gặp Congo

Ở chiều ngược lại, Congo trở lại World Cup sau 52 năm chờ đợi. Đội bóng châu Phi giành vé dự giải sau khi đánh bại Jamaica ở trận play-off liên lục địa. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Sebastien Desabre, Congo cho thấy sự tiến bộ khi hòa Đan Mạch và chỉ thua sát nút Chile trong quá trình chuẩn bị.

Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ tung ra đội hình mạnh nhất. Cristiano Ronaldo tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công trong lần thứ 229 khoác áo đội tuyển quốc gia. Phía Congo, những cầu thủ như Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe hay Chancel Mbemba được kỳ vọng giúp đội bóng duy trì sự chắc chắn.

Thời gian thi đấu: 0 giờ sáng ngày 18/6

Anh đối đầu Croatia: Thử thách lớn trong ngày ra quân

Tuyển Anh bước vào World Cup 2026 với tham vọng chấm dứt chuỗi 60 năm không giành danh hiệu. Sau hai lần liên tiếp vào chung kết EURO nhưng đều thất bại, "Tam sư" tiếp tục được xem là một trong những ứng viên hàng đầu tại giải đấu năm nay.

Đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel vượt qua vòng loại với thành tích toàn thắng cả 8 trận và không để thủng lưới. Lối chơi đề cao sự tổ chức và kỷ luật phòng ngự tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên, các trận giao hữu gần đây khiến người hâm mộ lo lắng khi Anh hòa Uruguay và thất bại trước Nhật Bản.

World Cup 2026: Anh đại chiến Croatia

Đối thủ Croatia cũng sở hữu kinh nghiệm lớn tại các giải đấu quốc tế. Đội bóng này vượt qua vòng loại World Cup với thành tích bất bại nhưng chưa có phong độ ổn định trong các trận chuẩn bị.

Anh có lực lượng gần như đầy đủ với những ngôi sao như Harry Kane, Jude Bellingham, Anthony Gordon và Morgan Rogers. Bukayo Saka là trường hợp khiến ban huấn luyện phải theo dõi sát sao. Bên phía Croatia, Luka Modric và Ivan Perisic vẫn giữ vai trò quan trọng dù đã bước sang tuổi ngoài 30.

Đây được xem là trận đấu giữa hai đội mạnh nhất bảng L. Với sự thận trọng của cả hai bên, khả năng xuất hiện nhiều bàn thắng không được đánh giá cao.

Thời gian thi đấu: 3 giờ sáng ngày 18/6

Ghana gặp Panama: Cơ hội mở ra cho cả hai đội

Ghana và Panama đều cần một chiến thắng trong trận ra quân để tạo đà tại World Cup 2026. Ghana bước vào giải với nhiều sức ép sau chuỗi kết quả không tốt. Đội bóng châu Phi trải qua 7 trận liên tiếp không thắng trước khi dự World Cup, trong đó có nhiều thất bại trước các đối thủ mạnh.

Dù vậy, Ghana vẫn giành vé dự giải đầy thuyết phục khi đứng đầu bảng vòng loại khu vực châu Phi. Huấn luyện viên Carlos Queiroz sẽ kỳ vọng kinh nghiệm của các cầu thủ giúp đội bóng cải thiện phong độ.

World Cup 2026: Ghana đối đầu Panama

Trong khi đó, Panama có sự chuẩn bị tích cực hơn. Đội bóng này bất bại ở vòng loại khu vực CONCACAF và lần thứ hai tham dự World Cup. Sau kỳ giải năm 2018 không thành công, Panama đặt mục tiêu lần đầu tiên vượt qua vòng bảng.

Ghana sẽ thiếu tiền vệ Thomas Partey trong trận đấu này do vấn đề thủ tục nhập cảnh. Panama cũng có nguy cơ không sử dụng Adalberto Carrasquilla vì chấn thương. Hai đội được đánh giá khá cân bằng và một chiến thắng có thể tạo bước ngoặt lớn.

Thời gian thi đấu: 6 giờ sáng ngày 18/6

Colombia gặp Uzbekistan: Đại diện Nam Mỹ tìm màn ra mắt ấn tượng

Colombia bước vào World Cup 2026 với phong độ tích cực. Hai trận giao hữu gần nhất, đội bóng Nam Mỹ đều giành chiến thắng trước Costa Rica và Jordan. Sau khi vắng mặt tại World Cup 2022, Colombia đã tiến hành cải tổ mạnh mẽ dưới thời huấn luyện viên Nestor Lorenzo.

Đội tuyển này gây ấn tượng tại vòng loại khi đánh bại nhiều đối thủ lớn như Brazil và Argentina. HLV Lorenzo cũng giúp những cầu thủ giàu kinh nghiệm như James Rodriguez, Yerry Mina trở lại vai trò quan trọng, đồng thời phát huy sức mạnh của các ngôi sao như Luis Diaz.

World Cup 2026: Uzbekistaban đối đầu Colombia

Colombia xây dựng lối chơi cân bằng giữa phòng ngự chắc chắn và khả năng chuyển trạng thái nhanh. Bộ đôi James Rodriguez - Luis Diaz được xem là mối đe dọa lớn với hàng thủ Uzbekistan.

Uzbekistan không có phong độ tốt trước giải khi trải qua chuỗi trận không thắng. Đại diện châu Á sẽ đặt kỳ vọng vào hậu vệ Abdukodir Khusanov, nhưng Colombia vẫn được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình.

Thời gian thi đấu: 9 giờ sáng ngày 18/6

CH Séc và Nam Phi: Trận đấu quyết định cơ hội đi tiếp

Sau lượt trận đầu tiên, CH Séc và Nam Phi đều chịu áp lực lớn khi chưa có điểm. Cuộc đối đầu giữa hai đội tại bảng A mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé vào vòng sau.

CH Séc dù thua Hàn Quốc vẫn cho thấy khả năng cạnh tranh khi tạo ra nhiều cơ hội và từng dẫn trước đối thủ. Đội bóng châu Âu cần cải thiện khả năng duy trì sự tập trung trong những thời điểm quyết định.

Nam Phi gặp nhiều khó khăn hơn sau thất bại trước Mexico. Không chỉ gặp vấn đề trong tấn công, đội bóng châu Phi còn mất hai cầu thủ quan trọng là Sphephelo Sithole và đội trưởng Themba Zwane vì án treo giò.

Với lực lượng ổn định hơn, CH Séc được đánh giá có nhiều cơ hội giành chiến thắng. Tuy nhiên, Nam Phi trong tình thế không còn đường lùi vẫn có thể trở thành đối thủ khó chịu.

Thời gian thi đấu: 11 giờ tối ngày 18/6