Bỉ vs Ai Cập: Quỷ đỏ tìm kiếm khởi đầu thuận lợi

Thuôc loạt trận thứ 4 World Cup 2026, trận đấu giữa Bỉ và Ai Cập diễn ra lúc 02h00 ngày 16/6. Đội tuyển Bỉ được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ ổn định cùng chất lượng đội hình vượt trội.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Rudi Garcia, Bỉ đang duy trì chuỗi 13 trận bất bại, gồm 10 chiến thắng và 3 trận hòa. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng châu Âu ghi tới 20 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua, cho thấy sự cân bằng giữa khả năng tấn công và phòng ngự.

Bỉ hiện không còn sở hữu thế hệ từng giành hạng ba World Cup 2018, nhưng đội hình mới đang cho thấy sự hiệu quả. Kevin De Bruyne vẫn đóng vai trò trung tâm trong việc điều tiết lối chơi, trong khi Romelu Lukaku tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn với 3 pha lập công ở 3 trận gần nhất cho đội tuyển. Bên cạnh đó, Jeremy Doku và Charles De Ketelaere mang đến tốc độ, khả năng tạo đột biến trong những tình huống chuyển trạng thái.

World Cup 2026: Bỉ so tài cùng Ai Cập

Ở phía đối diện, Ai Cập vẫn là đối thủ đáng gờm với lối chơi kỷ luật. Đội bóng của HLV Hossam Hassan sở hữu hàng thủ được tổ chức tốt và có những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Mohamed Salah hay Omar Marmoush. Tuy nhiên, khả năng kiểm soát trận đấu trước các đối thủ mạnh vẫn là vấn đề mà đại diện châu Phi cần cải thiện.

Nếu Ai Cập chủ động phòng ngự và chờ cơ hội phản công, Bỉ sẽ phải tìm cách phá vỡ hệ thống này bằng sức mạnh tấn công đa dạng. Với phong độ hiện tại, Quỷ đỏ được kỳ vọng sẽ giành trọn 3 điểm.

Thời gian thi đấu: 2 giờ sáng ngày 16/6

Uruguay vs Saudi Arabia: Thử thách cho đại diện Nam Mỹ

Uruguay gặp Saudi Arabia lúc 05h00 ngày 16/6. Đây là trận đấu mà đội bóng Nam Mỹ được đánh giá cao hơn, nhưng phong độ gần đây khiến người hâm mộ chưa thể yên tâm.

Uruguay giành vé dự World Cup 2026 sau khi đứng thứ tư tại vòng loại khu vực Nam Mỹ. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Marcelo Bielsa lại trải qua giai đoạn chuẩn bị thiếu ổn định khi không thắng trong 4 trận giao hữu gần nhất, gồm 3 trận hòa và 1 thất bại nặng nề trước Mỹ.

Việc không có trận giao hữu trước thềm giải đấu cũng khiến Uruguay thiếu những màn kiểm tra quan trọng. Dù vậy, đội hình của họ vẫn sở hữu nhiều cái tên chất lượng như Federico Valverde, Rodrigo Bentancur hay Darwin Nunez, đủ khả năng tạo ra khác biệt.

World Cup 2026: Saudi Arabia đối đầu Uruguay

Saudi Arabia cũng không có sự chuẩn bị hoàn hảo. Đội bóng châu Á phải thi đấu vòng play-off để giành vé đến World Cup và thay đổi HLV khi Georgios Donis tiếp quản vị trí từ Herve Renard. Dưới thời chiến lược gia người Hy Lạp, Saudi Arabia vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Dù vậy, đội bóng Tây Á từng tạo ra bất ngờ ở các giải đấu lớn nhờ lối chơi giàu tính chiến đấu. Uruguay sẽ không dễ dàng có một trận đấu áp đảo và cần duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút.

Thời gian thi đấu: 5 giờ sáng ngày 16/6

Iran vs New Zealand: Cơ hội cho đại diện châu Á

Trận Iran gặp New Zealand diễn ra lúc 08h00 ngày 16/6 tại sân SoFi (Mỹ). Iran bước vào trận đấu với nhiều khó khăn bên ngoài sân cỏ, nhưng vẫn được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Đội tuyển Iran gặp nhiều trở ngại trong quá trình chuẩn bị khi phải đối mặt với những vấn đề liên quan đến việc di chuyển và lực lượng hỗ trợ. Tuy nhiên, đội bóng châu Á vẫn duy trì sự ổn định với 4 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ 1 thất bại trong 7 trận gần nhất.

World Cup 2026: Iran đụng độ New Zealand

Trong khi đó, New Zealand có hành trình thuận lợi hơn khi giành vé dự World Cup với thành tích ấn tượng tại vòng loại khu vực châu Đại Dương. Đội bóng này thắng cả 5 trận, ghi 29 bàn và chỉ để thủng lưới một lần.

Dù vậy, thử thách trước Iran sẽ không đơn giản. New Zealand thường chơi theo phong cách trực diện, trong khi Iran sở hữu nhiều cầu thủ kỹ thuật và có kinh nghiệm tại sân chơi World Cup. Với phong độ ổn định hơn, đại diện châu Á có cơ hội giành chiến thắng trong ngày ra quân.

Thời gian thi đấu: 8 giờ sáng ngày 16/6