Qatar đối đầu Thụy Sĩ: Cơ hội tạo dấu ấn cho đại diện châu Á

Qatar bước vào World Cup 2026 với quyết tâm thay đổi hình ảnh sau kỳ World Cup 2022 không thành công. Khi đó, đội chủ nhà nhận ba thất bại, chỉ ghi được một bàn và phải dừng bước từ vòng bảng. Tuy nhiên, World Cup 2026 đánh dấu bước tiến mới khi Qatar lần đầu vượt qua vòng loại để góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dù vậy, phong độ gần đây khiến đội bóng Tây Á chưa tạo được sự yên tâm. Qatar không thắng trong ba trận gần nhất, trong đó có hai thất bại trước Tunisia, Cộng hòa Ireland và trận hòa không bàn thắng với El Salvador. Tiền đạo Almoez Ali là đểm sáng nổi bật trong hành trình của Qatar. Chân sút này ghi 12 bàn sau 16 trận ở vòng lioại châu Á.

Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 14/6: Qatar đối đầu Thụy Sĩ

Ở chiều ngược lại, Thụy Sĩ bước vào giải đấu với vị thế của đội bóng giàu kinh nghiệm. Đại diện châu Âu đã liên tục dự World Cup kể từ năm 2006 và đều vượt qua vòng bảng ở ba kỳ gần nhất.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Murat Yakin, Thụy Sĩ bất bại ở vòng loại với bốn chiến thắng và hai trận hòa. Tiền đạo Breel Embolo tiếp tục là niềm hy vọng lớn trên hàng công. Anh là một trong những cầu thủ ghi nhiều hơn một bàn ở cả World Cup 2022 và EURO 2024.

Qatar từng đánh bại Thụy Sĩ 1-0 trong trận giao hữu năm 2018. Tuy nhiên, với chất lượng đội hình cùng sự ổn định trong nhiều năm, Thụy Sĩ vẫn được đánh giá cao hơn trước cuộc tái đấu.

Thời gian thi đấu: 2 giờ sáng ngày 14/6

Brazil gặp Morocco: Nhà vô địch 5 lần tìm lại vị thế

Tại New Jersey, Brazil sẽ chạm trán Morocco trong trận đấu được chú ý tại bảng C. Đội tuyển Brazil bước vào World Cup 2026 với mục tiêu giành chức vô địch lần thứ sáu sau nhiều kỳ giải chưa thể tái lập vị thế của đội bóng từng thống trị thế giới.

Đội hình Brazil vẫn sở hữu nhiều ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu như Vinicius, Raphinha, Alisson Becker, Gabriel Magalhaes và Bruno Guimaraes. Dù Neymar chưa chắc ra sân, hàng công của Brazil vẫn có nhiều phương án với Matheus Cunha, Endrick hoặc Igor Thiago.

Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 14/6: Brazil đụng độ Morocco

Morocco bước vào trận đấu với sự tự tin sau chiến tích vào bán kết World Cup 2022. Đại diện châu Phi tiếp tục duy trì lực lượng chất lượng với những cái tên nổi bật như đội trưởng Achraf Hakimi và Brahim Diaz.

Tuy nhiên, Morocco gặp khó khăn khi HLV Walid Regragui rời đội bóng. Người thay thế Mohamed Ouahbi chưa có nhiều kinh nghiệm tại những sân chơi lớn. Bên cạnh đó, Ezzalzouli và Noussair Mazraoui chưa chắc đủ thể lực để góp mặt. Với chiều sâu đội hình cùng kinh nghiệm của Ancelotti, Brazil được đánh giá nhỉnh hơn trong cuộc đối đầu này.

Thời gian thi đấu: 5 giờ sáng ngày 14/6

Haiti vs Scotland: Đại diện Caribbean chờ tạo bất ngờ

Trận đấu giữa Haiti và Scotland tại bảng C được xem là cơ hội để đội bóng Caribbean tạo dấu ấn trong lần đầu trở lại World Cup sau 52 năm.

So với Scotland, Haiti bị đánh giá thấp hơn khi kém đối thủ gần 40 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Scotland sở hữu nhiều kinh nghiệm hơn với lần thứ chín tham dự World Cup, dù chưa từng vượt qua vòng bảng.

Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 14/6: Haiti chạm trán Scotland

Tuy nhiên, Haiti không đến giải đấu với tư cách một đội bóng dễ bị đánh bại. Đội bóng này trải qua hành trình khó khăn khi không thể thi đấu vòng loại trên sân nhà vì những vấn đề trong nước, nhưng vẫn giành vé dự World Cup bằng tinh thần đoàn kết.

Trong đội hình Haiti có một số cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu như Jean-Ricner Bellegarde, Johny Placide và Wilson Isidor. Những trận giao hữu gần đây cũng cho thấy khả năng cạnh tranh của họ khi thắng New Zealand 4-0.

Scotland cũng có sự chuẩn bị tích cực với hai chiến thắng trước Bolivia và Curacao. Tuy nhiên, Haiti được kỳ vọng có thể tạo ra thử thách lớn nhờ tinh thần thi đấu và sự quyết tâm.

Thời gian thi đấu: 8 giờ sáng ngày 14/6

Australia gặp Thổ Nhĩ Kỳ: Chênh lệch lực lượng nghiêng về đại diện châu Âu

Ở bảng D, Australia sẽ đối đầu Thổ Nhĩ Kỳ lúc 11h ngày 14/6. Trước trận đấu này, giới chuyên môn đánh giá Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều lợi thế hơn nhờ chất lượng đội hình và phong độ ổn định.

Thổ Nhĩ Kỳ đang sở hữu lực lượng được đánh giá cao hơn với nhiều cầu thủ thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu. Đội bóng này đứng thứ 13 trong nhóm 48 đội dự World Cup 2026, trong khi Australia xếp thứ 36.

Phong độ trước giải cũng tạo ra sự khác biệt. Thổ Nhĩ Kỳ thắng bốn trong năm trận gần nhất và chỉ hòa Tây Ban Nha. Trong khi đó, Australia chỉ có hai chiến thắng ở năm trận chuẩn bị.

Lịch sử đối đầu cũng ủng hộ đại diện châu Âu khi Thổ Nhĩ Kỳ từng hai lần đánh bại Australia. Dù vậy, Australia vẫn có thể tạo ra khó khăn nếu phát huy được nền tảng thể lực và tinh thần thi đấu. Các trận ra quân World Cup luôn tiềm ẩn bất ngờ, đặc biệt khi đội bị đánh giá thấp chơi với quyết tâm cao.

Thời gian thi đấu: 11 giờ sáng ngày 14/6