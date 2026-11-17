Kính thông minh tích hợp AI khiến Hàn Quốc siết chặt thi đại học. Hình minh họa.

Chỉ vài ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học quan trọng nhất năm, Hàn Quốc đang phải đối mặt với một thách thức chưa từng có trong công tác giám sát thi cử. Những chiếc kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), camera siêu nhỏ và các thiết bị điện tử có khả năng kết nối với phần mềm AI đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gian lận khó phát hiện bằng phương pháp coi thi truyền thống.

Kỳ thi đánh giá năng lực học tập đại học (College Scholastic Ability Test, viết tắt CSAT), thường được gọi là Suneung, dự kiến diễn ra ngày 19/11/2026 với khoảng 550.000 thí sinh. Đây là kỳ thi có ảnh hưởng lớn đến cơ hội vào đại học và con đường nghề nghiệp của học sinh Hàn Quốc.

Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 16/11, Chính phủ Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp liên ngành nhằm triển khai các biện pháp ngăn chặn gian lận bằng thiết bị thông minh. Đến ngày 17/11, Thủ tướng Han Seong-sook tiếp tục công bố những quy định kiểm soát nghiêm ngặt hơn, trong đó yêu cầu kiểm tra kính mắt, thu giữ thiết bị điện tử trước giờ thi và tăng cường lực lượng giám sát.

Vụ gian lận bằng AI khiến Hàn Quốc báo động

Những lo ngại về gian lận công nghệ cao gia tăng sau khi người đạt điểm cao nhất trong kỳ thi cấp chứng chỉ kế toán thuế quốc gia Hàn Quốc năm 2026 thừa nhận sử dụng AI để tìm đáp án.

Theo Yonhap và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), người này đã sử dụng camera thu nhỏ để ghi lại nội dung đề thi, chuyển hình ảnh tới công cụ AI tạo sinh và xem kết quả qua điện thoại thông minh.

Ở vòng thi đầu tiên diễn ra hồi tháng 4, thí sinh đạt 397,5 trên tổng số 400 điểm, tương đương 159 câu trả lời đúng trong tổng số 160 câu hỏi. Thành tích gần như tuyệt đối từng khiến dư luận nghi ngờ trước khi người này thừa nhận hành vi gian lận. Vụ việc khiến dư luận Hàn Quốc đặt câu hỏi về mức độ an toàn của những kỳ thi quốc gia vốn được tổ chức với quy trình giám sát nghiêm ngặt.

Điều khiến cơ quan quản lý lo ngại nằm ở khả năng kết hợp giữa các thiết bị ghi hình nhỏ gọn và công cụ AI có thể xử lý thông tin nhanh chóng. Một camera giấu kín có thể ghi lại đề thi, trong khi phần mềm AI có thể nhận dạng chữ viết, phân tích câu hỏi và đưa ra phương án trả lời.

Kính thông minh càng khiến vấn đề trở nên phức tạp. Một số mẫu kính hiện nay có hình thức gần giống kính mắt thông thường nhưng được trang bị camera, micro, bộ xử lý và khả năng kết nối với điện thoại. Tùy từng sản phẩm, người dùng có thể chụp ảnh, ghi hình, nhận thông tin bằng âm thanh hoặc tương tác với trợ lý AI.

Tuy nhiên, không phải mọi loại kính thông minh đều có khả năng tự xử lý câu hỏi hoặc hiển thị đáp án. Nhiều thiết bị vẫn cần kết nối với điện thoại và dịch vụ AI bên ngoài. Chính sự khác biệt về cấu tạo, chức năng và hình thức khiến việc nhận diện thiết bị bị cấm trở thành bài toán khó đối với giám thị.

Theo The Korea Times, một khảo sát do Công đoàn Giáo viên và Người lao động Giáo dục Hàn Quốc công bố cho thấy 82,3% giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông tham gia khảo sát nhận định quy trình giám sát hiện tại khó phát hiện người sử dụng kính thông minh để gian lận.

Hàn Quốc kiểm tra từng chiếc kính, tăng hàng nghìn giám thị

Trước nguy cơ gian lận bằng AI, Chính phủ Hàn Quốc đã triển khai hàng loạt biện pháp kiểm soát trong kỳ thi CSAT ngày 19/11. Theo thông báo ngày 17/11 của Thủ tướng Han Seong-sook, thí sinh được khuyến cáo không mang điện thoại, kính thông minh, đồng hồ thông minh, nhẫn thông minh, tai nghe không dây, camera siêu nhỏ hoặc các thiết bị điện tử khác tới điểm thi.

Nếu mang theo, thí sinh phải tắt nguồn và giao nộp cho giám thị trước khi bắt đầu môn thi đầu tiên. Việc tiếp tục giữ thiết bị bị cấm có thể bị coi là hành vi gian lận, ngay cả khi chưa sử dụng. Trước giờ thi, thí sinh phải đặt kính mắt lên bàn để giám thị kiểm tra. Các nút áo cũng được dán nhãn nhằm hạn chế nguy cơ giấu camera siêu nhỏ. Lực lượng giám sát sẽ kiểm tra thêm cổ áo, tay áo và những vị trí có thể che giấu thiết bị ghi hình.

Hàn Quốc còn dự kiến phát thông báo cảnh báo khẩn cấp tới điện thoại trước giờ thi. Âm thanh cảnh báo có thể giúp phát hiện những điện thoại chưa được giao nộp, kể cả khi thiết bị đang ở chế độ im lặng. Theo thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, khoảng 8.400 nhân sự giám sát bổ sung được huy động, phục vụ công tác kiểm soát tại 1.312 điểm thi trên toàn quốc. Song song với việc tăng cường kiểm tra, Chính phủ Hàn Quốc cũng tuyên bố áp dụng chế tài nghiêm khắc đối với những trường hợp cố tình gian lận bằng AI.

Theo thông báo ngày 17/11, Chính phủ công bố chủ trương kéo dài thời hạn cấm dự thi đối với người gian lận từ một năm lên 10 năm, đồng thời xem xét xử lý hình sự và hủy kết quả tuyển sinh nếu phát hiện vi phạm sau khi thí sinh đã nhập học. Đây là biện pháp được công bố trong bối cảnh kỳ thi sắp diễn ra. Việc áp dụng cụ thể các chế tài cần căn cứ quy định pháp luật và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Tuy vậy, việc kiểm tra bằng mắt thường vẫn tồn tại hạn chế. Các thiết bị ngày càng nhỏ, trong khi giám thị không phải ai cũng có chuyên môn nhận diện phần cứng điện tử. Hàn Quốc vì thế đang nghiên cứu khả năng sử dụng thiết bị phát hiện tín hiệu vô tuyến trong những kỳ thi tiếp theo.

Kính thông minh tích hợp AI khiến Hàn Quốc siết chặt thi đại học. Hình minh họa.

Bài toán chống gian lận bằng AI đặt ra với giáo dục Việt Nam

Từ câu chuyện tại Hàn Quốc, nguy cơ gian lận bằng thiết bị thông minh cũng đặt ra những vấn đề cần quan tâm đối với các kỳ thi quan trọng tại Việt Nam.

Trong nhiều năm, công tác bảo đảm an ninh thi cử chủ yếu tập trung vào việc ngăn thí sinh mang điện thoại, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc phương tiện ghi hình trái phép vào phòng thi. Tuy nhiên, khi công nghệ AI được tích hợp vào các thiết bị đeo nhỏ gọn, việc kiểm soát bằng những phương pháp quen thuộc có thể gặp thêm khó khăn.

Một chiếc kính có camera không nhất thiết phải có màn hình hiển thị. Một thiết bị điện tử nhỏ có thể kết nối không dây với điện thoại hoặc hệ thống xử lý dữ liệu bên ngoài. Những đặc điểm này khiến việc phát hiện hành vi gian lận không thể chỉ dựa vào hình thức bên ngoài của thiết bị. Đối với Việt Nam, kinh nghiệm từ Hàn Quốc cho thấy cần chủ động cập nhật danh mục thiết bị bị cấm, hướng dẫn giám thị nhận diện các thiết bị đeo thông minh và xây dựng quy trình xử lý khi phát hiện dấu hiệu sử dụng AI trái phép.

Tuy nhiên, việc siết chặt kiểm soát cũng cần bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh. Những người sử dụng kính thuốc thông thường hoặc thiết bị hỗ trợ vì lý do sức khỏe không nên bị gây khó khăn chỉ vì thiết bị có hình thức tương tự sản phẩm công nghệ.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, một vấn đề khác cần được quan tâm là phương pháp đánh giá năng lực người học trong thời đại AI. Khi công cụ AI có thể giải nhiều dạng câu hỏi và tạo ra câu trả lời trong thời gian ngắn, các cơ sở giáo dục cần phân biệt rõ hoạt động học tập được phép sử dụng AI với những kỳ thi yêu cầu thí sinh thể hiện năng lực độc lập. Điều đó đòi hỏi sự kết hợp giữa quy chế thi, phương pháp đánh giá, đào tạo giám thị và giáo dục ý thức trung thực học thuật.

Sự phát triển của kính thông minh tích hợp AI cho thấy công nghệ đang thay đổi cả những lĩnh vực vốn có quy trình quản lý chặt chẽ như thi cử. Trường hợp Hàn Quốc là lời cảnh báo rằng việc bảo đảm công bằng trong giáo dục cần được cập nhật cùng tốc độ phát triển của các thiết bị và ứng dụng AI. Bởi sau cùng, điều quan trọng nhất của một kỳ thi không nằm ở số lượng thiết bị bị phát hiện, mà ở khả năng bảo đảm kết quả phản ánh đúng năng lực của người dự thi.