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Sun PhuQuoc Airways xin lỗi sau nhiều phản ánh của hành khách

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21:48 | 16/11/2026
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Sun PhuQuoc Airways lên tiếng xin lỗi sau khi nhận nhiều phản ánh về cách tiếp viên nhắc nhở hành khách giữ vệ sinh trong buồng vệ sinh trên máy bay.
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Ngày 16/11/2026, hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways (SPA) đăng tải thông báo xin lỗi hành khách liên quan đến cách ứng xử của tiếp viên khi nhắc nhở việc giữ gìn vệ sinh chung trên các chuyến bay. Động thái này diễn ra sau khi hãng nhận được nhiều phản ánh từ khách hàng, trong đó một số người cho rằng cách nhắc nhở trực tiếp của tiếp viên khiến họ cảm thấy khó xử và chưa được tôn trọng.

Trong thông báo trên fanpage chính thức, Sun PhuQuoc Airways gửi lời cảm ơn những hành khách đã lên tiếng phản ánh về trải nghiệm không thoải mái khi sử dụng dịch vụ. Hãng thừa nhận dù mục đích của đội ngũ tiếp viên là duy trì không gian sạch sẽ cho tất cả mọi người, cách truyền đạt trong một số trường hợp chưa phù hợp, đặc biệt khi liên quan đến những vấn đề nhạy cảm như sử dụng nhà vệ sinh trên máy bay.

Trước đó, những phản ánh về việc tiếp viên nhắc nhở hành khách xả nước sau khi sử dụng nhà vệ sinh đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Một số hành khách bày tỏ sự không hài lòng khi bị nhắc nhở trực tiếp, cho rằng cách giao tiếp như vậy có thể khiến người được nhắc cảm thấy ngượng ngùng, nhất là trong không gian có nhiều người qua lại. Sự việc cũng làm xuất hiện những ý kiến trái chiều về trách nhiệm giữ gìn vệ sinh chung và giới hạn trong cách nhân viên hàng không nhắc nhở khách hàng.

Sun PhuQuoc Airways lên tiếng sau vụ tiếp viên nhắc khách “xả nước chưa”
Sun PhuQuoc Airways lên tiếng sau vụ tiếp viên nhắc khách “xả nước chưa”

Theo Sun PhuQuoc Airways, việc duy trì vệ sinh trong khoang hành khách, đặc biệt tại khu vực nhà vệ sinh, là yêu cầu cần thiết nhằm bảo đảm môi trường sạch sẽ và thuận tiện cho những người sử dụng tiếp theo. Tuy nhiên, hãng nhìn nhận rằng những vấn đề liên quan đến sinh hoạt cá nhân cần được xử lý một cách tế nhị, kín đáo, tránh gây cảm giác khó chịu hoặc ảnh hưởng đến trải nghiệm của hành khách.

"Những điều nhạy cảm như thế cần được thể hiện tế nhị và kín đáo. Đó là điều chúng tôi chưa làm được trọn vẹn", Sun PhuQuoc Airways thừa nhận, đồng thời gửi lời xin lỗi tới những hành khách đã có trải nghiệm không tốt trên các chuyến bay của hãng.

Để khắc phục tình trạng này, Sun PhuQuoc Airways cho biết đang làm việc với các tổ bay liên quan nhằm xem xét từng trường hợp cụ thể. Hãng đồng thời rà soát lại cách giao tiếp của tiếp viên trong những tình huống nhạy cảm, bổ sung hướng dẫn về phương pháp ứng xử để nhân viên vừa thực hiện đúng yêu cầu công việc, vừa bảo đảm sự thoải mái và quyền riêng tư của hành khách.

Một trong những biện pháp được hãng đưa ra là bổ sung các biển chỉ dẫn thân thiện bên trong buồng vệ sinh, giúp hành khách dễ dàng nhận biết và chủ động thực hiện những yêu cầu cần thiết mà không cần tiếp viên phải nhắc nhở trực tiếp. Theo hãng, sự thay đổi này nhằm hạn chế những tình huống giao tiếp có thể gây hiểu lầm, đồng thời duy trì tiêu chuẩn vệ sinh chung trên máy bay.

Sun PhuQuoc Airways xin lỗi sau nhiều phản ánh của hành khách

Bên cạnh việc rà soát quy trình phục vụ, Sun PhuQuoc Airways cũng khuyến khích những hành khách từng có trải nghiệm chưa tốt gửi phản ánh trực tiếp qua fanpage, địa chỉ email 19001599@sunphuquocairways.com hoặc tổng đài 19001599. Hãng cho biết sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến khách hàng để hoàn thiện chất lượng dịch vụ trong thời gian tới.

Sự việc cho thấy việc bảo đảm chất lượng dịch vụ hàng không không chỉ nằm ở các tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh hay tiện nghi trên chuyến bay mà còn phụ thuộc vào kỹ năng giao tiếp và ứng xử của đội ngũ nhân viên. Trong môi trường phục vụ có tính đặc thù như hàng không, cách xử lý những tình huống nhạy cảm có thể tác động trực tiếp đến cảm nhận của hành khách và hình ảnh thương hiệu.

Việc Sun PhuQuoc Airways công khai xin lỗi và đưa ra các biện pháp điều chỉnh được xem là phản hồi bước đầu trước những ý kiến từ khách hàng. Tuy nhiên, hiệu quả của các giải pháp này còn phụ thuộc vào quá trình triển khai thực tế, đặc biệt là việc nâng cao kỹ năng giao tiếp của tiếp viên và bảo đảm các hướng dẫn mới được thực hiện thống nhất trên những chuyến bay.

Sun PhuQuoc Airways Sun PhuQuoc Airways xin lỗi tiếp viên nhắc khách xả nước tiếp viên hàng không vệ sinh trên máy bay hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,700 136,900
Hà Nội - PNJ 132,700 136,900
Đà Nẵng - PNJ 132,700 136,900
Miền Tây - PNJ 132,700 136,900
Tây Nguyên - PNJ 132,700 136,900
Đông Nam Bộ - PNJ 132,700 136,900
Cập nhật: 16/11/2026 22:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,450 13,750
Miếng SJC Nghệ An 13,450 13,750
Miếng SJC Thái Bình 13,450 13,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,330 13,730
Trang sức 99.9 13,010 13,610
Trang sức 99.99 13,020 13,620
Vàng 99.9 12,450 ▼100K
Vàng 99.99 12,600 ▼100K
Cập nhật: 16/11/2026 22:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,345 13,752
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,345 13,753
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,333 1,373
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,333 1,374
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,316 1,363
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 12,795 13,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 92,585 102,385
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,043 92,843
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,501 83,301
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,821 79,621
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,193 56,993
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cập nhật: 16/11/2026 22:00
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Cập nhật: 16/11/2026 22:00
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