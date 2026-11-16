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Toyota Yaris 2027 ra mắt Đông Nam Á với diện mạo mới

Thành Biên
Thành Biên
16:51 | 16/11/2026
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Toyota Yaris 2027 ra mắt tại Malaysia với diện mạo mới, màn hình giải trí 9 inch và camera hành trình 4K tiêu chuẩn. Xe tiếp tục sử dụng động cơ 1.5L, giá bán từ khoảng 569 triệu đồng.
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Toyota Yaris 2027 mới mang phong cách thể thao

UMW Toyota Motor (UMWT) chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của Yaris tại Malaysia. Mẫu hatchback hạng B tiếp tục được phân phối với hai phiên bản 1.5E và 1.5G, có giá lần lượt 90.400 RM và 96.400 RM, tương đương khoảng 569-607 triệu đồng. So với phiên bản trước, giá bán của xe tăng nhẹ.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên Toyota Yaris 2027 nằm ở thiết kế ngoại thất. Mẫu xe cuối cùng cũng được trang bị phần đầu mới từng xuất hiện tại thị trường Thái Lan từ năm 2023, với những đường nét lấy cảm hứng từ hình dáng cá mập đầu búa.

Toyota Yaris 2027. Ảnh: Toyota.
Toyota Yaris 2027. Ảnh: Toyota.

Cản trước được tạo hình mạnh mẽ hơn, kết hợp các chi tiết trung tâm đan xen và hốc hình thang nổi khối. Cụm đèn pha LED projector mới có thiết kế sắc nét, tích hợp đèn LED chiếu sáng ban ngày. Toyota cũng bổ sung viền đèn sương mù LED và các đường cắt góc trên cản trước, tạo diện mạo hiện đại hơn cho mẫu hatchback.

Ở phía sau, Toyota Yaris 2027 sở hữu cản va thể thao hơn, tấm ốp bảo vệ phía dưới với chi tiết trang trí giả sợi carbon sơn nhám và dải đèn LED vắt ngang cửa cốp. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 16 inch thiết kế mới, với các chấu dạng bậc phay xước hai màu.

Khách hàng có thể lựa chọn thêm gói phụ kiện khí động học Aerokit. Gói này bao gồm bộ khuếch tán gió phía trước, ốp sườn vuốt thuôn và các chi tiết mở rộng ở phần dưới cản sau. Khi kết hợp với cánh gió mui, những trang bị này giúp chiếc xe mang phong cách thể thao hơn.

Nội thất bổ sung màn hình 9 inch, camera hành trình 4K

Khoang cabin của Toyota Yaris 2027 không có nhiều thay đổi về bố cục nhưng được bổ sung một số trang bị công nghệ. Hệ thống giải trí Display Audio mới sử dụng màn hình cảm ứng 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlayAndroid Auto không dây. Bảng đồng hồ analog kết hợp màn hình hiển thị đa thông tin 4,2 inch.

Trên phiên bản 1.5G, Toyota trang bị ghế thể thao mới với phần đệm trước được tối ưu nhằm tăng khả năng nâng đỡ cơ thể khi vào cua. Ghế sử dụng da tổng hợp màu đen, kết hợp đường chỉ khâu màu xám. Cơ cấu nâng hạ ghế cũng có phạm vi điều chỉnh rộng hơn để cải thiện sự thoải mái.

Thiết kế khoang lái Toyota Yaris 2027. Ảnh: Toyota.
Thiết kế khoang lái Toyota Yaris 2027. Ảnh: Toyota.

Danh sách tiện nghi giữa hai phiên bản tiếp tục có sự phân cấp. Bản 1.5E sử dụng điều hòa chỉnh cơ và hệ thống âm thanh 4 loa, trong khi bản 1.5G sở hữu điều hòa tự động cùng hệ thống âm thanh 6 loa. Cả hai phiên bản đều có sạc điện thoại không dây và cổng USB-C dành cho hàng ghế sau.

Về an toàn, Toyota Yaris 2027 tiếp tục duy trì 7 túi khí cùng các hệ thống hỗ trợ lái như an toàn tiền va chạm, cảnh báo chệch làn đường, camera toàn cảnh 3D, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Điểm bổ sung đáng chú ý nằm ở hệ thống cảm biến đỗ xe. Phiên bản 1.5E tiêu chuẩn hiện đã có cảm biến cả phía trước và phía sau, tương tự phiên bản 1.5G. Ngoài ra, Toyota trang bị camera hành trình kỹ thuật số phía trước độ phân giải 4K theo xe. Khách hàng có thể lựa chọn thêm camera phía sau độ phân giải Full HD.

Giữ nguyên động cơ 1.5L, giá từ 569 triệu đồng

Toyota không thay đổi hệ truyền động trên Yaris 2027. Cả hai phiên bản tiếp tục sử dụng động cơ xăng 2NR-FE, 4 xi-lanh thẳng hàng, hút khí tự nhiên, dung tích 1.496 cc. Động cơ sản sinh công suất tối đa 107 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 140 Nm tại 4.200 vòng/phút.

Toyota kết hợp động cơ với hộp số vô cấp CVT, tích hợp chế độ Shiftmatic mô phỏng 7 cấp số. Cấu hình này được giữ nguyên so với phiên bản tiền nhiệm, cho thấy hãng tập trung vào cải tiến thiết kế và trang bị thay vì thay đổi khả năng vận hành.

Toyota không thay đổi hệ truyền động trên Toyota Yaris 2027. Ảnh: Toyota.
Toyota Yaris 2027 không thay đổi hệ truyền động. Ảnh: Toyota.

Tại Malaysia, khách hàng có thể lựa chọn các màu ngoại thất gồm đỏ Red Mica Metallic, trắng Platinum White Pearl và bạc Silver Metallic. Riêng hai màu đỏ và trắng có tùy chọn kết hợp nóc sơn đen. Xe cũng được trang bị tiêu chuẩn gói phim bảo vệ và cách nhiệt Toyota Premium Security & Solar Film.

Toyota Yaris 2027 tại Malaysia đi kèm chế độ bảo hành 5 năm, không giới hạn số km. Trong khi đó, tại Việt Nam, mẫu hatchback hạng B này đã ngừng phân phối và được thay thế bằng Toyota Yaris Cross.

Toyota Yaris 2027 Toyota Yaris Toyota Xe mới Thị trường xe Đông Nam Á hatchback hạng B

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,700 136,900
Hà Nội - PNJ 132,700 136,900
Đà Nẵng - PNJ 132,700 136,900
Miền Tây - PNJ 132,700 136,900
Tây Nguyên - PNJ 132,700 136,900
Đông Nam Bộ - PNJ 132,700 136,900
Cập nhật: 16/11/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,450 13,750
Miếng SJC Nghệ An 13,450 13,750
Miếng SJC Thái Bình 13,450 13,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,330 13,730
Trang sức 99.9 13,010 13,610
Trang sức 99.99 13,020 13,620
Vàng 99.9 12,450 ▼100K
Vàng 99.99 12,600 ▼100K
Cập nhật: 16/11/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,345 13,752
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,345 13,753
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,333 1,373
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,333 1,374
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,316 1,363
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 12,795 13,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 92,585 102,385
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,043 92,843
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,501 83,301
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,821 79,621
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,193 56,993
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cập nhật: 16/11/2026 17:00
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Cập nhật: 16/11/2026 17:00
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Cập nhật: 16/11/2026 17:00
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Cập nhật: 16/11/2026 17:00

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