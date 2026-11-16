LangChain huy động 300 triệu USD để mở rộng nền tảng tác tử AI

Ngày 13/11/2026, LangChain, doanh nghiệp công nghệ có trụ sở tại Mỹ, công bố huy động 300 triệu USD trong vòng gọi vốn Series C do CapitalG, quỹ đầu tư tăng trưởng của Alphabet, dẫn dắt. Vòng gọi vốn còn có sự tham gia của các nhà đầu tư mới gồm GIC và DFJ Growth, cùng những cổ đông hiện hữu như IVP và Sapphire Ventures.

Theo công bố, thương vụ đưa định giá LangChain lên 3 tỷ USD, cao gấp 2,4 lần mức 1,25 tỷ USD được ghi nhận trong vòng Series B tháng 10/2025. Khi đó, doanh nghiệp huy động 125 triệu USD để phát triển công cụ xây dựng và triển khai các hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Đợt huy động vốn mới diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến tác tử AI, những hệ thống có khả năng tự thực hiện nhiều bước công việc, truy cập dữ liệu và tương tác với các phần mềm khác. Tuy nhiên, việc đưa công nghệ này vào hoạt động thực tế vẫn đặt ra nhiều thách thức về độ chính xác, chi phí vận hành và kiểm soát quyền truy cập thông tin.

LangChain công bố huy động 300 triệu USD trong vòng Series C, đưa định giá doanh nghiệp lên 3 tỷ USD. Ảnh: LangChain.

LangChain cho biết sẽ tiếp tục phát triển LangSmith, nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp triển khai, theo dõi, đánh giá và quản trị tác tử AI. Khác với các công cụ chỉ tập trung xây dựng ứng dụng, LangSmith hướng tới quản lý toàn bộ quá trình vận hành, từ thử nghiệm đến cải thiện hiệu suất và kiểm soát rủi ro.

Nền tảng này được phát triển theo ba nhóm chức năng chính gồm vận hành, cải thiện chất lượng và quản trị tác tử AI. Trong đó, hệ thống vận hành cho phép doanh nghiệp triển khai các tác tử trên hạ tầng đám mây hoặc môi trường riêng, đồng thời lựa chọn mô hình AI phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Ở khâu cải thiện chất lượng, LangSmith cung cấp công cụ theo dõi quá trình xử lý, phát hiện lỗi và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Các chức năng quản trị giúp doanh nghiệp thiết lập giới hạn ngân sách sử dụng mô hình AI, kiểm soát quyền truy cập dữ liệu và quản lý việc kết nối với các công cụ bên ngoài.

Theo LangChain, hiện có hơn 7.000 tổ chức sử dụng LangSmith, bao gồm những doanh nghiệp công nghệ như NVIDIA, Toyota, Salesforce, Harvey và Rippling. Công ty cũng dẫn trường hợp Workday ứng dụng nền tảng này để rút ngắn thời gian triển khai một tác tử AI mới từ 5 tháng xuống chưa đầy một ngày.

Tuy nhiên, đây là những số liệu do LangChain công bố. Doanh nghiệp chưa làm rõ có bao nhiêu tổ chức đang trả phí sử dụng LangSmith, cũng như chưa công bố doanh thu tương ứng. Mức độ cải thiện hiệu quả vận hành tại từng khách hàng cần được đánh giá theo điều kiện triển khai thực tế.

Harrison Chase, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành LangChain, cho rằng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong tương lai sẽ phụ thuộc vào khả năng làm chủ dữ liệu, hệ thống AI và kinh nghiệm vận hành riêng. Vì vậy, LangChain định hướng phát triển nền tảng cho phép khách hàng linh hoạt lựa chọn mô hình AI thay vì phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất.

Thương vụ gọi vốn 300 triệu USD cho thấy các nhà đầu tư tiếp tục quan tâm đến thị trường phần mềm phục vụ triển khai và quản trị AI. Đối với doanh nghiệp Việt Nam, xu hướng này đặt ra yêu cầu đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ dựa trên chi phí thực tế, độ tin cậy của hệ thống, khả năng bảo vệ dữ liệu và mức độ cải thiện năng suất, thay vì chỉ chú trọng khả năng tự động hóa.