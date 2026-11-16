Doanh nghiệp số
Khởi nghiệp

LangChain huy động 300 triệu USD để mở rộng nền tảng tác tử AI

Đình Tưởng
Đình Tưởng
11:11 | 16/11/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
LangChain vừa huy động thành công 300 triệu USD trong vòng gọi vốn Series C, nâng định giá doanh nghiệp lên 3 tỷ USD, nhằm mở rộng nền tảng vận hành và quản trị tác tử AI.
8 công nghệ phát triển phần mềm dẫn đầu xu hướng năm 2025 8 công nghệ phát triển phần mềm dẫn đầu xu hướng năm 2025
Cisco ra mắt Webex Dialog, tác tử AI tự chăm sóc khách hàng Cisco ra mắt Webex Dialog, tác tử AI tự chăm sóc khách hàng
Perplexity ra mắt Teammates, đưa tác tử AI thường trực vào công việc văn phòng Perplexity ra mắt Teammates, đưa tác tử AI thường trực vào công việc văn phòng

Ngày 13/11/2026, LangChain, doanh nghiệp công nghệ có trụ sở tại Mỹ, công bố huy động 300 triệu USD trong vòng gọi vốn Series C do CapitalG, quỹ đầu tư tăng trưởng của Alphabet, dẫn dắt. Vòng gọi vốn còn có sự tham gia của các nhà đầu tư mới gồm GIC và DFJ Growth, cùng những cổ đông hiện hữu như IVP và Sapphire Ventures.

Theo công bố, thương vụ đưa định giá LangChain lên 3 tỷ USD, cao gấp 2,4 lần mức 1,25 tỷ USD được ghi nhận trong vòng Series B tháng 10/2025. Khi đó, doanh nghiệp huy động 125 triệu USD để phát triển công cụ xây dựng và triển khai các hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Đợt huy động vốn mới diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến tác tử AI, những hệ thống có khả năng tự thực hiện nhiều bước công việc, truy cập dữ liệu và tương tác với các phần mềm khác. Tuy nhiên, việc đưa công nghệ này vào hoạt động thực tế vẫn đặt ra nhiều thách thức về độ chính xác, chi phí vận hành và kiểm soát quyền truy cập thông tin.

LangChain công bố huy động 300 triệu USD trong vòng Series C, đưa định giá doanh nghiệp lên 3 tỷ USD.
LangChain công bố huy động 300 triệu USD trong vòng Series C, đưa định giá doanh nghiệp lên 3 tỷ USD. Ảnh: LangChain.

LangChain cho biết sẽ tiếp tục phát triển LangSmith, nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp triển khai, theo dõi, đánh giá và quản trị tác tử AI. Khác với các công cụ chỉ tập trung xây dựng ứng dụng, LangSmith hướng tới quản lý toàn bộ quá trình vận hành, từ thử nghiệm đến cải thiện hiệu suất và kiểm soát rủi ro.

Nền tảng này được phát triển theo ba nhóm chức năng chính gồm vận hành, cải thiện chất lượng và quản trị tác tử AI. Trong đó, hệ thống vận hành cho phép doanh nghiệp triển khai các tác tử trên hạ tầng đám mây hoặc môi trường riêng, đồng thời lựa chọn mô hình AI phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Ở khâu cải thiện chất lượng, LangSmith cung cấp công cụ theo dõi quá trình xử lý, phát hiện lỗi và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Các chức năng quản trị giúp doanh nghiệp thiết lập giới hạn ngân sách sử dụng mô hình AI, kiểm soát quyền truy cập dữ liệu và quản lý việc kết nối với các công cụ bên ngoài.

Theo LangChain, hiện có hơn 7.000 tổ chức sử dụng LangSmith, bao gồm những doanh nghiệp công nghệ như NVIDIA, Toyota, Salesforce, Harvey và Rippling. Công ty cũng dẫn trường hợp Workday ứng dụng nền tảng này để rút ngắn thời gian triển khai một tác tử AI mới từ 5 tháng xuống chưa đầy một ngày.

Tuy nhiên, đây là những số liệu do LangChain công bố. Doanh nghiệp chưa làm rõ có bao nhiêu tổ chức đang trả phí sử dụng LangSmith, cũng như chưa công bố doanh thu tương ứng. Mức độ cải thiện hiệu quả vận hành tại từng khách hàng cần được đánh giá theo điều kiện triển khai thực tế.

Harrison Chase, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành LangChain, cho rằng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong tương lai sẽ phụ thuộc vào khả năng làm chủ dữ liệu, hệ thống AI và kinh nghiệm vận hành riêng. Vì vậy, LangChain định hướng phát triển nền tảng cho phép khách hàng linh hoạt lựa chọn mô hình AI thay vì phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất.

Thương vụ gọi vốn 300 triệu USD cho thấy các nhà đầu tư tiếp tục quan tâm đến thị trường phần mềm phục vụ triển khai và quản trị AI. Đối với doanh nghiệp Việt Nam, xu hướng này đặt ra yêu cầu đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ dựa trên chi phí thực tế, độ tin cậy của hệ thống, khả năng bảo vệ dữ liệu và mức độ cải thiện năng suất, thay vì chỉ chú trọng khả năng tự động hóa.

LangChain LangChain gọi vốn LangChain Series C 300 triệu USD LangSmith tác tử AI AI Agent CapitalG startup AI quản trị trí tuệ nhân tạo

Bài liên quan

Perplexity ra mắt Teammates, đưa tác tử AI thường trực vào công việc văn phòng

Perplexity ra mắt Teammates, đưa tác tử AI thường trực vào công việc văn phòng

Startup Firefly huy động 20 triệu USD phát triển nền tảng an toàn AI

Startup Firefly huy động 20 triệu USD phát triển nền tảng an toàn AI

Cisco ra mắt Webex Dialog, tác tử AI tự chăm sóc khách hàng

Cisco ra mắt Webex Dialog, tác tử AI tự chăm sóc khách hàng

Có thể bạn quan tâm

TP.HCM mở cơ chế đồng đầu tư tới 100 triệu USD cho startup

TP.HCM mở cơ chế đồng đầu tư tới 100 triệu USD cho startup

Khởi nghiệp
TP.HCM công bố chương trình đồng đầu tư đối ứng 1:1, quy mô dự kiến lên tới 100 triệu USD trong 5 năm, nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp.
Agile Robots huy động 500 triệu USD, được định giá 8,5 tỷ USD

Agile Robots huy động 500 triệu USD, được định giá 8,5 tỷ USD

Khởi nghiệp
Agile Robots hoàn tất vòng gọi vốn 500 triệu USD do SoftBank dẫn dắt, với sự tham gia của NVIDIA và Hitachi, nhằm mở rộng sản xuất robot tích hợp trí tuệ nhân tạo.
Alta gọi vốn 47,5 triệu USD, phát triển blockchain cho ngành tài chính

Alta gọi vốn 47,5 triệu USD, phát triển blockchain cho ngành tài chính

Khởi nghiệp
Startup Alta huy động 47,5 triệu USD trong vòng Series A nhằm phát triển hạ tầng blockchain phục vụ ngân hàng và các tổ chức tài chính.
CesiumAstro huy động 730 triệu USD, lên kế hoạch triển khai 737 vệ tinh

CesiumAstro huy động 730 triệu USD, lên kế hoạch triển khai 737 vệ tinh

Khởi nghiệp
CesiumAstro công bố hoàn tất gói vốn 730 triệu USD, định giá trên 4,5 tỷ USD và dự kiến xây dựng mạng lưới 737 vệ tinh Synchronicity.
Hà Nội nhận đăng ký gói hỗ trợ chuyển đổi số 50 tỷ đồng từ 9/11

Hà Nội nhận đăng ký gói hỗ trợ chuyển đổi số 50 tỷ đồng từ 9/11

Khởi nghiệp
Từ ngày 9/11, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tại Hà Nội có thể đăng ký hỗ trợ chuyển đổi số qua iHanoi, hạn cuối ngày 4/12/2026.
Xem thêm

Đọc nhiều

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Cách tính tiền điện sinh hoạt mới từ tháng 11/2026

Cách tính tiền điện sinh hoạt mới từ tháng 11/2026

VinFast vươn lên vị trí thứ 4 tại thị trường xe điện Ấn Độ

VinFast vươn lên vị trí thứ 4 tại thị trường xe điện Ấn Độ

Toyota tiếp tục dẫn đầu giá trị thương hiệu ô tô toàn cầu năm 2026

Toyota tiếp tục dẫn đầu giá trị thương hiệu ô tô toàn cầu năm 2026

Ít ai biết hai lãnh đạo Hòa Phát từng là bạn học cùng lớp đại học

Ít ai biết hai lãnh đạo Hòa Phát từng là bạn học cùng lớp đại học

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Hà Nội

30°C

Cảm giác: 35°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
20°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
18°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
17°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
16°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
16°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 09:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 12:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 15:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 18:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 21:00
15°C
Thứ bảy, 21/11/2026 00:00
16°C
Thứ bảy, 21/11/2026 03:00
17°C
TP Hồ Chí Minh

33°C

Cảm giác: 40°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 20/11/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 20/11/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 20/11/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 20/11/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 21/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 21/11/2026 03:00
30°C
Đà Nẵng

30°C

Cảm giác: 36°C
mây rải rác
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
27°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 20/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 21/11/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 21/11/2026 03:00
23°C
Khánh Hòa

32°C

Cảm giác: 36°C
mây rải rác
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 20/11/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 20/11/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 20/11/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 20/11/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 20/11/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 21/11/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 21/11/2026 03:00
27°C
Nghệ An

30°C

Cảm giác: 32°C
mây rải rác
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
16°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
15°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 09:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 12:00
14°C
Thứ sáu, 20/11/2026 15:00
14°C
Thứ sáu, 20/11/2026 18:00
14°C
Thứ sáu, 20/11/2026 21:00
14°C
Thứ bảy, 21/11/2026 00:00
14°C
Thứ bảy, 21/11/2026 03:00
19°C
Phan Thiết

31°C

Cảm giác: 36°C
mây cụm
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 20/11/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 20/11/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 20/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 20/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 21/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 21/11/2026 03:00
29°C
Quảng Bình

28°C

Cảm giác: 30°C
mây rải rác
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
20°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
16°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
16°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
15°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
15°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
14°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
14°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
14°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
13°C
Thứ sáu, 20/11/2026 09:00
13°C
Thứ sáu, 20/11/2026 12:00
13°C
Thứ sáu, 20/11/2026 15:00
12°C
Thứ sáu, 20/11/2026 18:00
13°C
Thứ sáu, 20/11/2026 21:00
12°C
Thứ bảy, 21/11/2026 00:00
13°C
Thứ bảy, 21/11/2026 03:00
14°C
Thừa Thiên Huế

33°C

Cảm giác: 40°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
27°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
22°C
Thứ sáu, 20/11/2026 09:00
21°C
Thứ sáu, 20/11/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 20/11/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 20/11/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 20/11/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 21/11/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 21/11/2026 03:00
19°C
Hà Giang

26°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
19°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
16°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
16°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 09:00
17°C
Thứ sáu, 20/11/2026 12:00
14°C
Thứ sáu, 20/11/2026 15:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 18:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 21:00
15°C
Thứ bảy, 21/11/2026 00:00
15°C
Thứ bảy, 21/11/2026 03:00
19°C
Hải Phòng

29°C

Cảm giác: 33°C
mây cụm
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
16°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 09:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 12:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 15:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 18:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 21:00
15°C
Thứ bảy, 21/11/2026 00:00
15°C
Thứ bảy, 21/11/2026 03:00
17°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,700 136,900
Hà Nội - PNJ 132,700 136,900
Đà Nẵng - PNJ 132,700 136,900
Miền Tây - PNJ 132,700 136,900
Tây Nguyên - PNJ 132,700 136,900
Đông Nam Bộ - PNJ 132,700 136,900
Cập nhật: 16/11/2026 13:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,450 13,750
Miếng SJC Nghệ An 13,450 13,750
Miếng SJC Thái Bình 13,450 13,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,330 13,730
Trang sức 99.9 13,010 13,610
Trang sức 99.99 13,020 13,620
Vàng 99.9 12,550
Vàng 99.99 12,700
Cập nhật: 16/11/2026 13:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,345 13,752
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,345 13,753
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,333 1,373
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,333 1,374
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,316 1,363
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 12,795 13,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 92,585 102,385
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,043 92,843
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,501 83,301
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,821 79,621
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,193 56,993
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cập nhật: 16/11/2026 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16868 17138 17711
CAD 17499 17772 18387
CHF 30036 30410 31050
CNY 0 3816 3912
EUR 27738 27952 29030
GBP 33195 33582 34526
HKD 0 3150 3353
JPY 154 158 165
KRW 0 18 20
NZD 0 13901 14486
SGD 19444 19725 20291
THB 676 739 792
USD (1,2) 25484 0 0
USD (5,10,20) 25521 0 0
USD (50,100) 25548 25562 25928
Cập nhật: 16/11/2026 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,550 25,550 25,930
USD(1-2-5) 24,528 - -
USD(10-20) 24,528 - -
EUR 27,795 27,817 29,181
JPY 156.8 157.08 166.6
GBP 33,370 33,460 34,634
AUD 17,079 17,141 17,794
CAD 17,687 17,744 18,403
CHF 30,276 30,370 31,277
SGD 19,559 19,620 20,394
CNY - 3,784 3,929
HKD 3,214 3,224 3,360
KRW 17.76 18.52 20.15
THB 724.93 733.88 785.66
NZD 13,897 14,026 14,445
SEK - 2,509 2,599
DKK - 3,728 3,860
NOK - 2,641 2,735
LAK - 0.87 1.21
MYR 5,876.17 - 6,635.12
TWD 704.2 - 853.26
SAR - 6,740.12 7,101.24
KWD - 81,091 86,300
AED - 6,754 7,279
Cập nhật: 16/11/2026 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,510 25,540 25,920
EUR 27,775 27,915 29,148
GBP 33,358 33,526 34,561
HKD 3,206 3,225 3,344
CHF 30,119 30,270 31,215
JPY 156.30 157.88 165.86
AUD 17,051 17,171 17,767
SGD 19,534 19,711 20,307
THB 728 743 780
CAD 17,649 17,773 18,369
NZD 13,968 14,525
KRW 18.62 20.61
Cập nhật: 16/11/2026 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25540 25540 25920
AUD 17080 17180 18105
CAD 17678 17778 18792
CHF 30249 30279 31860
CNY 3796.1 3821.1 3957
CZK 0 1130 0
DKK 0 3845 0
EUR 27912 27942 29665
GBP 33494 33544 35302
HKD 0 3300 0
JPY 157.51 158.01 168.55
KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6450 0
NOK 0 2778 0
NZD 0 14016 0
PHP 0 373 0
SEK 0 2605 0
SGD 19597 19727 20450
THB 0 704.4 0
TWD 0 785 0
SJC 9999 13550000 13550000 14000000
SBJ 12000000 12000000 14000000
Cập nhật: 16/11/2026 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,420 25,540 25,870
USD20 25,390 25,540 25,870
USD1 25,370 25,540 25,870
AUD 16,978 17,128 18,317
EUR 27,685 27,785 29,482
CAD 17,607 17,707 19,039
SGD 19,650 19,800 20,392
JPY 157.95 159.45 165.21
GBP 33,355 33,505 34,925
XAU 13,448,000 0 13,752,000
CNY 0 3,774 0
THB 0 740 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 16/11/2026 13:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
IRONMAN 70.3 Phú Quốc lập kỷ lục về số lượng vận động viên tham dự

IRONMAN 70.3 Phú Quốc lập kỷ lục về số lượng vận động viên tham dự

Giám đốc Hoàng Anh Lab bị khởi tố vì lừa dối khách hàng

Giám đốc Hoàng Anh Lab bị khởi tố vì lừa dối khách hàng

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia: 70 năm phát triển cùng đất nước

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia: 70 năm phát triển cùng đất nước

Chủ tịch Quốc hội: Trường Đại học Mỏ - Địa chất cần tập trung nghiên cứu các lĩnh vực then chốt

Chủ tịch Quốc hội: Trường Đại học Mỏ - Địa chất cần tập trung nghiên cứu các lĩnh vực then chốt

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
AMD và PsiQuantum mở rộng hợp tác phát triển hạ tầng máy tính lượng tử

AMD và PsiQuantum mở rộng hợp tác phát triển hạ tầng máy tính lượng tử

ASUS Zenbook 14 (2026): lựa chọn mới cho phân khúc laptop cao cấp

ASUS Zenbook 14 (2026): lựa chọn mới cho phân khúc laptop cao cấp

Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei có gì mới trong tháng 11?

Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei có gì mới trong tháng 11?

Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Tăng cường bảo mật trên thiết bị di động, việc cần làm nhất lúc này

Tăng cường bảo mật trên thiết bị di động, việc cần làm nhất lúc này

MUJI thừa nhận sai sót khiến 1,09 triệu dữ liệu thẻ tín dụng gặp rủi ro

MUJI thừa nhận sai sót khiến 1,09 triệu dữ liệu thẻ tín dụng gặp rủi ro

Thúc đẩy liên kết đào tạo AI, bán dẫn giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Thúc đẩy liên kết đào tạo AI, bán dẫn giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Cisco giả lập các cuộc tấn công và giám sát tác nhân AI

Cisco giả lập các cuộc tấn công và giám sát tác nhân AI

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Mỹ thử công nghệ laser SpaceX để theo dõi tên lửa siêu thanh

Mỹ thử công nghệ laser SpaceX để theo dõi tên lửa siêu thanh

Reflect Orbital phát triển công nghệ phản chiếu ánh sáng từ quỹ đạo

Reflect Orbital phát triển công nghệ phản chiếu ánh sáng từ quỹ đạo

Tên lửa Starship thất bại bao nhiêu lần sau 14 chuyến bay thử?

Tên lửa Starship thất bại bao nhiêu lần sau 14 chuyến bay thử?

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Hà Nội: Trường THPT Liên Hà đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Hà Nội: Trường THPT Liên Hà đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

AIROC 2026: Học sinh dùng robot giải bài toán ô nhiễm trong đô thị thông minh

AIROC 2026: Học sinh dùng robot giải bài toán ô nhiễm trong đô thị thông minh

25 đại học được chọn phát triển phòng thí nghiệm bán dẫn

25 đại học được chọn phát triển phòng thí nghiệm bán dẫn

Đắk Lắk khởi công nhà máy điện gió công suất 15 MW

Đắk Lắk khởi công nhà máy điện gió công suất 15 MW

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Online Friday 2026: Bán lẻ trực tuyến có thể đạt 37,8 tỷ USD

Online Friday 2026: Bán lẻ trực tuyến có thể đạt 37,8 tỷ USD

EU áp thuế ống đồng Việt Nam cao nhất 14,4%

EU áp thuế ống đồng Việt Nam cao nhất 14,4%

AEON khai trương trung tâm thương mại 130.000 m² tại Quảng Ninh

AEON khai trương trung tâm thương mại 130.000 m² tại Quảng Ninh

SeABank ra mắt thẻ VISA FlexCard hoàn tiền đến 15%

SeABank ra mắt thẻ VISA FlexCard hoàn tiền đến 15%

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Sự cố liên lạc khiến hơn 4.700 chuyến bay tại Mỹ bị hủy

Sự cố liên lạc khiến hơn 4.700 chuyến bay tại Mỹ bị hủy

Thị trường xe Việt tháng 10: Kia Seltos trở lại, Ford Ranger vắng bóng

Thị trường xe Việt tháng 10: Kia Seltos trở lại, Ford Ranger vắng bóng

Top 10 xe xăng dầu bán chạy tháng 10/2026

Top 10 xe xăng dầu bán chạy tháng 10/2026

Giá xăng E10 giảm 1.311 đồng/lít, thị trường gọi xe cùng tuần giảm phí và giảm cước

Giá xăng E10 giảm 1.311 đồng/lít, thị trường gọi xe cùng tuần giảm phí và giảm cước

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
BLG đánh bại Gen.G 3-1, chính thức đăng quang ngôi vô địch CKTG 2026

BLG đánh bại Gen.G 3-1, chính thức đăng quang ngôi vô địch CKTG 2026

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game