Đắk Lắk khởi công nhà máy điện gió công suất 15 MW

Sáng 15/11/2026, tại phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk, Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Đắk Lắk tổ chức lễ khởi công dự án Nhà máy điện gió Buôn Hồ 3. Đây là một trong những dự án năng lượng tái tạo được địa phương thúc đẩy triển khai nhằm bổ sung nguồn cung điện sạch và khai thác tiềm năng điện gió trên địa bàn.

Theo Báo Đắk Lắk, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 620 tỷ đồng, công suất thiết kế 15 MW, được xây dựng trên diện tích khoảng 4,8 ha. Nhà máy gồm 3 tuabin gió, mỗi tuabin có công suất 5 MW, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ truyền tải và vận hành.

Các hạng mục chính bao gồm trạm biến áp nâng áp 22/110 kV, tuyến đường dây 110 kV dài 1,9 km đấu nối vào hệ thống điện quốc gia, đường dây 22 kV dài 2,7 km, khu nhà quản lý vận hành và tuyến đường phục vụ hoạt động nhà máy dài 2,95 km.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo địa phương cùng chủ đầu tư thực hiện nghi thức khởi công dự án Nhà máy điện gió Buôn Hồ 3. Ảnh Báo Đắk Lắk

Theo kế hoạch, Nhà máy điện gió Buôn Hồ 3 sẽ hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành thương mại trong quý III/2027. Khi hoạt động ổn định, nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 48,92 triệu kWh điện mỗi năm, tạo doanh thu bán điện ước đạt 90 tỷ đồng và đóng góp ngân sách địa phương khoảng 13 tỷ đồng/năm.

Đáng chú ý, song song với việc triển khai giai đoạn đầu, Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Đắk Lắk đang xúc tiến các thủ tục đầu tư giai đoạn 2 với quy mô lớn hơn đáng kể. Theo phương án dự kiến, giai đoạn 2 có công suất 100 MW, gồm 16 tuabin gió, tổng vốn đầu tư khoảng 4.160 tỷ đồng. Doanh nghiệp đặt mục tiêu hoàn thành và hòa lưới điện quốc gia vào cuối năm 2028.

Trước đó, ngày 15/10/2026, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư giai đoạn 2 do doanh nghiệp đề xuất. Như vậy, phần mở rộng hiện vẫn trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư, chưa phải dự án đã được khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư trong việc hoàn thiện thủ tục và triển khai dự án. Đồng thời, ông yêu cầu doanh nghiệp tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ, kiểm soát chất lượng công trình và an toàn trong quá trình thi công.

Việc triển khai Nhà máy điện gió Buôn Hồ 3 được kỳ vọng góp phần phát triển hạ tầng năng lượng tái tạo tại Đắk Lắk, đồng thời tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy hoạt động đầu tư trên địa bàn.

Khi hoàn thành cả hai giai đoạn theo kế hoạch, dự án có thể đạt tổng công suất 115 MW, góp phần mở rộng nguồn điện sạch và hỗ trợ mục tiêu chuyển dịch năng lượng của địa phương.