Meta bị phạt 805 triệu euro vì truy cập ảnh người dùng Facebook

Ngày 14/11/2026, Cơ quan Bảo vệ dữ liệu cá nhân Italy (Garante) công bố quyết định xử phạt Meta Platforms Ireland Limited số tiền 805 triệu euro, liên quan đến việc ứng dụng Facebook truy cập hình ảnh, video và dữ liệu đi kèm được lưu trữ trên điện thoại Android mà không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về quyền riêng tư. Vụ việc được xác định có liên quan đến khoảng 20 triệu người dùng tại Italy.

Theo Garante, hành vi vi phạm xuất phát từ tính năng gợi ý ảnh và video trong thư viện điện thoại, được Facebook triển khai từ năm 2023. Khi người dùng lướt mạng xã hội, ứng dụng có thể đề xuất những hình ảnh hoặc video có sẵn trên thiết bị để họ đăng tải. Tuy nhiên, quá trình điều tra cho thấy Meta chưa thu thập sự đồng ý riêng biệt cho mục đích này, đồng thời chưa giải thích đầy đủ về phạm vi dữ liệu mà ứng dụng có thể truy cập.

Cụ thể, Facebook sử dụng một yêu cầu cấp quyền chung cho nhiều chức năng khác nhau, thay vì tách biệt quyền truy cập thư viện ảnh phục vụ tính năng gợi ý nội dung. Thông báo hiển thị trước khi xin quyền cũng chỉ đề cập chung đến việc kích hoạt các chức năng bổ sung, khiến người dùng khó nhận biết dữ liệu cá nhân của mình sẽ được sử dụng vào mục đích nào.

Meta bị cơ quan bảo vệ dữ liệu Italy phạt 805 triệu euro liên quan đến việc ứng dụng Facebook truy cập thư viện ảnh trên điện thoại Android khi chưa có sự đồng ý riêng biệt của người dùng.

Đáng chú ý, Garante phát hiện tính năng gợi ý ảnh được bật theo mặc định. Khi người dùng cấp toàn bộ quyền truy cập, ứng dụng có thể đọc kho ảnh trên điện thoại trong thời gian dài, trong khi người dùng và cơ quan quản lý không thể xác định đầy đủ những thông tin thực tế được khai thác.

Cuộc điều tra được khởi động từ tháng 7/2025, sau khi Trung tâm Bảo vệ người tiêu dùng tại Bolzano gửi đơn phản ánh. Qua kiểm tra kỹ thuật, Garante kết luận Meta vi phạm Điều 122 của Bộ luật Bảo vệ quyền riêng tư Italy, quy định thực thi Chỉ thị ePrivacy của Liên minh châu Âu. Theo cơ quan này, việc truy cập thông tin lưu trữ trên thiết bị phải có sự đồng ý tự nguyện và đầy đủ thông tin, bất kể dữ liệu có được chuyển ra ngoài hay gây thiệt hại thực tế hay không.

Khi xác định mức phạt, Garante xem xét số lượng người dùng bị ảnh hưởng, thời gian vi phạm, tiền lệ xử lý năm 2019 và mức độ hợp tác của Meta trong quá trình điều tra. Cơ quan quản lý cũng ghi nhận những điều chỉnh mà doanh nghiệp thực hiện sau khi có phản ánh, nhưng đánh giá các biện pháp này còn chậm và chỉ áp dụng với người dùng cập nhật ứng dụng. Khoản phạt 805 triệu euro tương đương khoảng 0,47% doanh thu toàn cầu của tập đoàn Meta.

Ngoài hình thức xử phạt tài chính, Garante yêu cầu Meta trong vòng 60 ngày phải thiết lập cơ chế xin chấp thuận riêng cho tính năng gợi ý ảnh, giải thích rõ mục đích sử dụng và cách tắt chức năng. Tính năng này phải được vô hiệu hóa theo mặc định, kể cả với những người từng cấp quyền truy cập. Meta cũng phải báo cáo các bước triển khai trong vòng 30 ngày và những biện pháp đã thực hiện trong vòng 90 ngày.

Garante nhấn mạnh cuộc điều tra không đưa ra kết luận về việc Meta sử dụng hình ảnh của người dùng để huấn luyện trí tuệ nhân tạo. Cơ quan này có thể tiếp tục xem xét riêng tính năng xử lý ảnh trên nền tảng đám mây được Facebook giới thiệu trong năm 2026. Vụ việc cho thấy việc được hệ điều hành cấp quyền truy cập dữ liệu không đồng nghĩa doanh nghiệp có thể sử dụng thông tin đó cho mọi mục đích mà không cần sự đồng ý cụ thể của người dùng.