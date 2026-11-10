Meta tiếp tục sử dụng AI để ‘quét’ các tài khoản dưới 17 tuổi

Tài khoản Thanh thiếu niên trên Instagram, Facebook và Messenger sẽ được áp dụng các biện pháp bảo vệ tích hợp, trong đó có giới hạn về người có thể liên hệ, nội dung thanh thiếu niên nhìn thấy và thời gian sử dụng ứng dụng.

Và để hiện thực hóa điều này, thì việc xác định đúng nhóm tuổi là một phần quan trọng để Meta có thể triển khai với những tài khoản cần được bảo vệ.

Meta mở rộng công nghệ AI giúp nhận diện các tài khoản có khả năng thuộc về thanh thiếu niên trên Instagram để áp dụng các thiết lập bảo vệ phù hợp

Hiện việc người dùng khai báo độ tuổi không chính xác là thách thức chung của các nền tảng trực tuyến. Một số thanh thiếu niên có thể sử dụng ngày sinh của người trưởng thành để tiếp cận những trải nghiệm chưa phù hợp với lứa tuổi. Thay vì chỉ dựa vào thông tin ngày sinh do người dùng cung cấp, Meta sử dụng AI để ước tính liệu một tài khoản có thể thuộc về thanh thiếu niên hay không và áp dụng thiết lập bảo vệ tương ứng.

Công nghệ này đã từng được sử dụng trước đó và ghi nhận những kết quả tích cực trong việc đưa các tài khoản do thanh thiếu niên tạo ra vào các thiết lập phù hợp. Trên cơ sở đó, Meta sẽ mở rộng triển khai cách thức xác định độ tuổi này trên toàn cầu, giúp hàng triệu thanh thiếu niên sử dụng Instagram nhận được các biện pháp bảo vệ tích hợp, kể cả khi các em khai báo độ tuổi không chính xác.

Meta cũng sẽ tiếp tục triển khai công nghệ nhận diện độ tuổi trên Facebook

Ước tính độ tuổi bằng AI là biện pháp hỗ trợ nhận diện, không đồng nghĩa với việc xác minh chính xác tuổi của tất cả người dùng trong mọi trường hợp. Meta sẽ tiếp tục cải thiện cách xác định độ tuổi nhằm giảm tình trạng thanh thiếu niên không được áp dụng những thiết lập phù hợp.

Việc chủ động nhận diện những tài khoản có khả năng thuộc về thanh thiếu niên nhằm giúp các biện pháp bảo vệ không chỉ phụ thuộc vào ngày sinh mà người dùng tự khai báo. Chính vì thế, bên cạnh Instagram, Meta đang tiếp tục triển khai công nghệ nhận diện độ tuổi trên Facebook và dự kiến bắt đầu triển khai công nghệ tương tự trên Threads trên phạm vi toàn cầu vào cuối năm nay.

Công nghệ AI của Meta sẽ giúp phát hiện tài khoản có thể thuộc về trẻ dưới 13 tuổi và nhận diện thanh thiếu niên từ 13 đến 17 tuổi, nhằm hỗ trợ áp dụng các trải nghiệm phù hợp với từng nhóm tuổi. Đây là một phần trong những nỗ lực dài hạn của Meta để giúp thanh thiếu niên có môi trường trực tuyến an toàn và phù hợp hơn.