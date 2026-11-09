Sinh viên TMU làm chủ AI, đón đầu cơ hội nghề nghiệp năm 2026

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và làn sóng chuyển đổi số đang đặt ra những đòi hỏi khắt khe đối với nguồn nhân lực thế hệ mới. Để giúp sinh viên chủ động đón đầu xu hướng này, ngày 8/11/2026, tại Hội trường H1, Khoa Công nghệ số ứng dụng (Trường Đại học Thương mại) đã tổ chức "Diễn đàn Kết nối doanh nghiệp và sinh viên 2026". Sự kiện mở ra cơ hội lớn giúp các bạn trẻ rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết giảng đường và thực tiễn thị trường, từ đó tự tin bước vào môi trường làm việc thực chiến ngay sau khi tốt nghiệp.

Toàn cảnh không gian sôi động tại Hội trường H1, Trường Đại học Thương mại trong ngày diễn ra "Diễn đàn Kết nối doanh nghiệp và sinh viên Khoa Công nghệ số ứng dụng 2026".

Tham dự Diễn đàn có GS.TS Nguyễn Hoàng Việt – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; cùng đại diện ban lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bao gồm: Phòng Công tác sinh viên, Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Việc làm, Trung tâm Công nghệ thông tin, và Trung tâm Xuất sắc về Trí tuệ nhân tạo. Về phía đơn vị tổ chức, có sự tham gia của TS. Cù Nguyên Giáp – Trưởng khoa Công nghệ số ứng dụng, TS. Nguyễn Thị Hội – Phó Trưởng khoa, cùng toàn thể cán bộ, giảng viên trong Khoa.

Đặc biệt, sự kiện khẳng định quy mô và tính thực chất khi quy tụ mạng lưới đối tác chiến lược sâu rộng với hơn 20 nhà lãnh đạo, điều hành cấp cao đến từ các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu. Tiêu biểu là Trung tá Đỗ Mạnh Dũng – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel, cùng các giám đốc, đại diện quản lý đến từ Tập đoàn Viettel, FPT Software, Công ty 1C Việt Nam, BRAVO, FAST, Onschool, DevPro Việt Nam, IBPO, ITPlus, FAS, Tam Nguyên, CodeGym, TechCamp, VTI Education, NCCPLUS, HACOM, Monstarlab, Tinasoft, VNPT-Media và Biplus Việt Nam. Bên cạnh đó, diễn đàn còn thu hút sự quan tâm và tham gia học hỏi của gần 500 sinh viên thuộc Khoa Công nghệ số ứng dụng.

Chuyển dịch đào tạo theo mạch đập thị trường

Không còn dừng lại ở những bài học lý thuyết sách vở, chương trình đào tạo của Khoa Công nghệ số ứng dụng hiện nay đang được dịch chuyển mạnh mẽ để gắn liền với thực tiễn. Phát biểu khai mạc diễn đàn, TS. Cù Nguyên Giáp khẳng định, việc chủ động mở rộng mạng lưới hợp tác với các doanh nghiệp không chỉ giúp nâng cao chất lượng đào tạo, mà còn là bệ phóng giúp sinh viên sớm hình thành các kỹ năng nghề nghiệp thực tế.

TS. Cù Nguyên Giáp, Trưởng khoa Công nghệ số ứng dụng phát biểu khai mạc Diễn đàn

Điểm nhấn quan trọng tại diễn đàn năm nay chính là Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác cụ thể giữa Nhà trường và các doanh nghiệp công nghệ lớn như BRAVO, IBPO, FAS, ITPlus, và 1C Việt Nam. Khác với những văn bản mang tính hình thức, bản thỏa thuận đi sâu vào các cam kết hành động: Đồng xây dựng khung chương trình học, đưa các bài toán kinh doanh thực tế vào bài tập lớn, và đặc biệt là cơ chế cho phép sinh viên được học một số học phần trực tiếp tại văn phòng doanh nghiệp. Cái bắt tay thực chất được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để tình trạng bất cập giữa đào tạo đại học và nhu cầu tuyển dụng thực tế hiện nay.

Chinh phục doanh nghiệp từ hồ sơ đến vòng phỏng vấn

Tại phiên tọa đàm với chủ đề “Các kỹ năng và cơ hội việc làm cho sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo”, Trung tá Đỗ Mạnh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel cho biết: Sự trỗi dậy của AI đang tái định hình lại toàn bộ cấu trúc vận hành của các hệ sinh thái tài chính số. Trong bối cảnh đó, những nhân sự biết làm chủ công nghệ để tối ưu hóa hệ thống thông tin và dòng chảy dữ liệu sẽ nắm giữ lợi thế rất lớn. Đồng quan điểm, đại diện các doanh nghiệp như BRAVO hay IBPO cũng nhấn mạnh rằng, thị trường hiện nay đang rất "khát" những nhân sự sở hữu năng lực tích hợp, vừa hiểu sâu về kỹ thuật công nghệ số, vừa có tư duy nhạy bén về kinh tế và thương mại.

Trung tá Đỗ Mạnh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel chia sẻ

Đáng chú ý, các diễn giả đã chia sẻ nhiều góc nhìn thực chiến xoay quanh trải nghiệm ứng viên và quy trình tuyển dụng hiện đại. Các chuyên gia nhấn mạnh, tuyển dụng là sự nỗ lực và đầu tư nguồn lực từ cả hai phía. Do đó, để tạo lợi thế cạnh tranh, sinh viên cần thể hiện sự chuyên nghiệp, chân thành ở từng điểm tiếp xúc nhỏ nhất: từ cách viết email liên hệ, xây dựng CV trung thực, cho đến việc tuân thủ giờ giấc và chủ động tương tác. Đặc biệt, đối với hình thức phỏng vấn trực tuyến, việc bật camera là bắt buộc để nhà tuyển dụng quan sát và đánh giá tốt hơn mức độ nghiêm túc của ứng viên.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, câu chuyện định vị bản thân và cam kết gắn bó cũng được đưa ra thảo luận sâu sắc. Dẫn chứng từ thực tế điều hành, diễn giả lưu ý sinh viên cần có sự khéo léo và thấu hiểu nhu cầu doanh nghiệp khi trình bày kế hoạch tương lai. "Việc thẳng thắn chia sẻ những dự định ngắn hạn như đi du học ngay sau vài tháng nhận việc có thể khiến doanh nghiệp nghi ngờ mức độ cam kết và khả năng tạo ra giá trị tương xứng với chi phí đầu tư đào tạo. Tương tự, thói quen nhảy việc dưới sáu tháng cũng là một "điểm trừ" lớn, khiến hồ sơ của ứng viên dễ bị hoài nghi về năng lực thích nghi và mức độ hòa nhập văn hóa công sở" . Bà Bùi Thị Thanh Hương, Giám đốc Công ty Cổ phần IBPO chia sẻ.

Làm chủ công nghệ AI — Tiêu chuẩn tuyển dụng bắt buộc trong kỷ nguyên số

Trong phiên đối thoại trực tiếp, ban điều phối chương trình đã tiếp nhận ý kiến từ một bạn sinh viên gửi tới bà Phạm Thị Huyền Nga, Giám đốc Chương trình Hợp tác đại học và Phát triển tài năng Công ty FPT Software: “Trong thời đại chuyển dịch, liệu doanh nghiệp có thay đổi tiêu chuẩn đánh giá nhân lực mới? Sinh viên chưa có kinh nghiệm nên làm gì khi yêu cầu đầu vào là 2-3 năm?".

Đại diện sinh viên khoa Công nghệ số ứng dụng đặt câu hỏi

Phản hồi về trăn trở này, đại diện FPT Software đã mang đến một góc nhìn toàn diện về xu hướng sử dụng lao động trong ngành công nghệ. Bà Nga cho biết, với quy mô tuyển dụng lên đến 8.000 nhân sự mới mỗi năm (trong đó sinh viên mới tốt nghiệp chiếm 20%, tương đương 1.500 người), FPT Software đang áp dụng khung tiêu chí đánh giá toàn diện. Bên cạnh kỹ năng cứng và nền tảng học thuật như GPA, quy trình này đặc biệt chú trọng đến khả năng tư duy nhận thức, kỹ năng mềm và ngoại ngữ. Đáng chú ý, một bước ngoặt mới trong tiêu chuẩn tuyển dụng hiện nay là việc bắt buộc tích hợp tiêu chuẩn đánh giá năng lực sử dụng AI vào hệ thống đào tạo và tuyển dụng chính thức. Doanh nghiệp đòi hỏi ứng viên phải biết sử dụng AI một cách khôn ngoan và hiểu rõ nội dung do AI tạo ra.

Giải mã nghịch lý "yêu cầu 2-3 năm kinh nghiệm đối với sinh viên mới ra trường", bà Nga thẳng thắn chia sẻ về một áp lực thực tế từ thị trường quốc tế: Các thị trường lao động lớn Nhật Bản, Hàn Quốc đưa ra quy định khắt khe, bắt buộc nhân sự tham gia dự án phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thực tế. Để thích ứng, từ phía doanh nghiệp, FPT Software phải duy trì lộ trình đào tạo tập trung kéo dài từ 6 đến 9 tháng, cho nhân sự mới tham gia các dự án giả lập và trải qua giai đoạn thử thách nghiêm ngặt trước khi chính thức làm việc với đối tác nước ngoài.

Bà Phạm Thị Huyền Nga, Giám đốc Chương trình Hợp tác đại học và Phát triển tài năng Công ty FPT Software giải đáp

Đại diện FPT Software đưa ra lời khuyên mang tính chiến lược nhằm thay đổi hoàn toàn tư duy làm hồ sơ: “CV của các bạn không đơn thuần là CV nữa, nó phải là một Portfolio dự án thực tế. Kinh nghiệm không còn đo bằng số năm ngồi tại văn phòng, mà được minh chứng bằng khối lượng sản phẩm thực chiến. Lộ trình hành động tối ưu cho sinh viên từ năm thứ 2 và năm thứ 3 là phải chủ động đi thực tập sớm thay vì đợi đến khi tốt nghiệp. Việc tích cực tham gia các cuộc thi công nghệ kéo dài – điển hình như mô hình phối hợp giữa FPT và Denso trong các cuộc thi giải quyết bài toán nhà máy kéo dài 6 tháng – chính là cơ hội vàng. Tại đây, sinh viên được đồng hành cùng chuyên gia để hiện thực hóa các giải pháp vào dự án thực tế. Những giải pháp xuất sắc không chỉ được đưa vào vận hành trong vòng 2 năm mà còn mở ra tấm vé tuyển dụng trực tiếp cho các bạn trẻ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường".

Những chia sẻ thực tế từ các nhà điều hành cấp cao đã giúp nhiều sinh viên, đặc biệt là các tân sinh viên năm thứ nhất, tìm thấy định hướng cốt lõi cho lộ trình học tập tương lai, chia sẻ với phóng viên Tạp chí Điện tử và Ứng dụng, sinh viên Bùi Phương Ngân (sinh năm 2008, chuyên ngành Hệ thống thông tin, Khoa Công nghệ số ứng dụng) bày tỏ: “Những chia sẻ từ các nhà điều hành đã giúp em nhận ra kỹ năng phân tích dữ liệu và quản lý hệ thống đang theo học chính là nền tảng cốt lõi trong vận hành doanh nghiệp số. Nếu phân tích dữ liệu là công cụ giúp doanh nghiệp ra quyết định chính xác, thì quản lý hệ thống đóng vai trò tối ưu hóa mọi quy trình. Sự bổ trợ giữa hai yếu tố này giúp tư duy tiếp cận và giải quyết vấn đề của sinh viên trở nên sắc bén hơn. Được tham gia một diễn đàn quy mô ngay từ năm nhất là cơ hội lớn để em bao quát nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Việc thấu hiểu kỳ vọng của nhà tuyển dụng giúp em chủ động lên kế hoạch trau dồi, rèn giũa năng lực nhằm đáp ứng tiêu chuẩn công việc tương lai. Xác định đúng hướng đi ngay từ vạch xuất phát chính là bài học lớn nhất mà em rút ra được từ chương trình ngày hôm nay”.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo

Không chỉ mang đến những góc nhìn chiến lược, diễn đàn còn truyền ngọn lửa tự tin và động lực học tập cho các bạn sinh viên thông qua các hoạt động thiết thực. Ngay tại sự kiện, hàng chục suất học bổng giá trị về cả công nghệ lẫn kỹ năng mềm từ các đối tác như DevPro, VTI Education hay FAS đã được trao tận tay các bạn sinh viên có thành tích xuất sắc. Đối với các bạn tân sinh viên năm nhất, đây không chỉ là phần thưởng, mà còn là sự tiếp sức kịp thời để các bạn bắt đầu xây dựng portfolio thực chiến ngay từ những bước đi đầu tiên trên giảng đường.

Đại diện doanh nghiệp trao tặng những suất học bổng công nghệ và kỹ năng thiết thực, tiếp sức cho lộ trình phát triển nghề nghiệp sớm của sinh viên

Diễn đàn Kết nối doanh nghiệp và sinh viên 2026 khép lại với những cam kết về sự đồng hành dài hạn giữa Nhà trường và Doanh nghiệp. Sự kiện khẳng định hiệu quả của mô hình xóa bỏ ranh giới giữa học tập lý thuyết và làm việc thực tế, giúp sinh viên tối ưu hóa lợi ích trong quá trình đào tạo. Thông qua cơ chế phối hợp này, người học không chỉ hoàn thành chương trình đại học chuẩn mực mà còn hình thành tư duy đổi mới sáng tạo, năng lực làm chủ công nghệ để sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động toàn cầu.