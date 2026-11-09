Chuyển đổi số

Sinh viên TMU làm chủ AI, đón đầu cơ hội nghề nghiệp năm 2026

Quỳnh Anh
Đình Tưởng
Quỳnh Anh Đình Tưởng
09:27 | 09/11/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và làn sóng chuyển đổi số đang đặt ra những đòi hỏi khắt khe đối với nguồn nhân lực thế hệ mới. Để giúp sinh viên chủ động đón đầu xu hướng này, ngày 8/11/2026, tại Hội trường H1, Khoa Công nghệ số ứng dụng (Trường Đại học Thương mại) đã tổ chức "Diễn đàn Kết nối doanh nghiệp và sinh viên 2026".

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và làn sóng chuyển đổi số đang đặt ra những đòi hỏi khắt khe đối với nguồn nhân lực thế hệ mới. Để giúp sinh viên chủ động đón đầu xu hướng này, ngày 8/11/2026, tại Hội trường H1, Khoa Công nghệ số ứng dụng (Trường Đại học Thương mại) đã tổ chức "Diễn đàn Kết nối doanh nghiệp và sinh viên 2026". Sự kiện mở ra cơ hội lớn giúp các bạn trẻ rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết giảng đường và thực tiễn thị trường, từ đó tự tin bước vào môi trường làm việc thực chiến ngay sau khi tốt nghiệp.

Sinh viên Công nghệ số TMU: Làm chủ AI, đón đầu cơ hội bứt phá 2026
Toàn cảnh không gian sôi động tại Hội trường H1, Trường Đại học Thương mại trong ngày diễn ra "Diễn đàn Kết nối doanh nghiệp và sinh viên Khoa Công nghệ số ứng dụng 2026".

Tham dự Diễn đàn có GS.TS Nguyễn Hoàng Việt – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; cùng đại diện ban lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bao gồm: Phòng Công tác sinh viên, Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Việc làm, Trung tâm Công nghệ thông tin, và Trung tâm Xuất sắc về Trí tuệ nhân tạo. Về phía đơn vị tổ chức, có sự tham gia của TS. Cù Nguyên Giáp – Trưởng khoa Công nghệ số ứng dụng, TS. Nguyễn Thị Hội – Phó Trưởng khoa, cùng toàn thể cán bộ, giảng viên trong Khoa.

Đặc biệt, sự kiện khẳng định quy mô và tính thực chất khi quy tụ mạng lưới đối tác chiến lược sâu rộng với hơn 20 nhà lãnh đạo, điều hành cấp cao đến từ các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu. Tiêu biểu là Trung tá Đỗ Mạnh Dũng – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel, cùng các giám đốc, đại diện quản lý đến từ Tập đoàn Viettel, FPT Software, Công ty 1C Việt Nam, BRAVO, FAST, Onschool, DevPro Việt Nam, IBPO, ITPlus, FAS, Tam Nguyên, CodeGym, TechCamp, VTI Education, NCCPLUS, HACOM, Monstarlab, Tinasoft, VNPT-Media và Biplus Việt Nam. Bên cạnh đó, diễn đàn còn thu hút sự quan tâm và tham gia học hỏi của gần 500 sinh viên thuộc Khoa Công nghệ số ứng dụng.

Chuyển dịch đào tạo theo mạch đập thị trường

Không còn dừng lại ở những bài học lý thuyết sách vở, chương trình đào tạo của Khoa Công nghệ số ứng dụng hiện nay đang được dịch chuyển mạnh mẽ để gắn liền với thực tiễn. Phát biểu khai mạc diễn đàn, TS. Cù Nguyên Giáp khẳng định, việc chủ động mở rộng mạng lưới hợp tác với các doanh nghiệp không chỉ giúp nâng cao chất lượng đào tạo, mà còn là bệ phóng giúp sinh viên sớm hình thành các kỹ năng nghề nghiệp thực tế.

TS. Cù Nguyên Giáp, Trưởng khoa Công nghệ số ứng dụng phát biểu khai mạc Diễn đàn
TS. Cù Nguyên Giáp, Trưởng khoa Công nghệ số ứng dụng phát biểu khai mạc Diễn đàn

Điểm nhấn quan trọng tại diễn đàn năm nay chính là Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác cụ thể giữa Nhà trường và các doanh nghiệp công nghệ lớn như BRAVO, IBPO, FAS, ITPlus, và 1C Việt Nam. Khác với những văn bản mang tính hình thức, bản thỏa thuận đi sâu vào các cam kết hành động: Đồng xây dựng khung chương trình học, đưa các bài toán kinh doanh thực tế vào bài tập lớn, và đặc biệt là cơ chế cho phép sinh viên được học một số học phần trực tiếp tại văn phòng doanh nghiệp. Cái bắt tay thực chất được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để tình trạng bất cập giữa đào tạo đại học và nhu cầu tuyển dụng thực tế hiện nay.

Chinh phục doanh nghiệp từ hồ sơ đến vòng phỏng vấn

Tại phiên tọa đàm với chủ đề “Các kỹ năng và cơ hội việc làm cho sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo”, Trung tá Đỗ Mạnh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel cho biết: Sự trỗi dậy của AI đang tái định hình lại toàn bộ cấu trúc vận hành của các hệ sinh thái tài chính số. Trong bối cảnh đó, những nhân sự biết làm chủ công nghệ để tối ưu hóa hệ thống thông tin và dòng chảy dữ liệu sẽ nắm giữ lợi thế rất lớn. Đồng quan điểm, đại diện các doanh nghiệp như BRAVO hay IBPO cũng nhấn mạnh rằng, thị trường hiện nay đang rất "khát" những nhân sự sở hữu năng lực tích hợp, vừa hiểu sâu về kỹ thuật công nghệ số, vừa có tư duy nhạy bén về kinh tế và thương mại.

Sinh viên Công nghệ số TMU: Làm chủ AI, đón đầu cơ hội bứt phá 2026
Trung tá Đỗ Mạnh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel chia sẻ

Đáng chú ý, các diễn giả đã chia sẻ nhiều góc nhìn thực chiến xoay quanh trải nghiệm ứng viên và quy trình tuyển dụng hiện đại. Các chuyên gia nhấn mạnh, tuyển dụng là sự nỗ lực và đầu tư nguồn lực từ cả hai phía. Do đó, để tạo lợi thế cạnh tranh, sinh viên cần thể hiện sự chuyên nghiệp, chân thành ở từng điểm tiếp xúc nhỏ nhất: từ cách viết email liên hệ, xây dựng CV trung thực, cho đến việc tuân thủ giờ giấc và chủ động tương tác. Đặc biệt, đối với hình thức phỏng vấn trực tuyến, việc bật camera là bắt buộc để nhà tuyển dụng quan sát và đánh giá tốt hơn mức độ nghiêm túc của ứng viên.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, câu chuyện định vị bản thân và cam kết gắn bó cũng được đưa ra thảo luận sâu sắc. Dẫn chứng từ thực tế điều hành, diễn giả lưu ý sinh viên cần có sự khéo léo và thấu hiểu nhu cầu doanh nghiệp khi trình bày kế hoạch tương lai. "Việc thẳng thắn chia sẻ những dự định ngắn hạn như đi du học ngay sau vài tháng nhận việc có thể khiến doanh nghiệp nghi ngờ mức độ cam kết và khả năng tạo ra giá trị tương xứng với chi phí đầu tư đào tạo. Tương tự, thói quen nhảy việc dưới sáu tháng cũng là một "điểm trừ" lớn, khiến hồ sơ của ứng viên dễ bị hoài nghi về năng lực thích nghi và mức độ hòa nhập văn hóa công sở" . Bà Bùi Thị Thanh Hương, Giám đốc Công ty Cổ phần IBPO chia sẻ.

Làm chủ công nghệ AI — Tiêu chuẩn tuyển dụng bắt buộc trong kỷ nguyên số

Trong phiên đối thoại trực tiếp, ban điều phối chương trình đã tiếp nhận ý kiến từ một bạn sinh viên gửi tới bà Phạm Thị Huyền Nga, Giám đốc Chương trình Hợp tác đại học và Phát triển tài năng Công ty FPT Software: “Trong thời đại chuyển dịch, liệu doanh nghiệp có thay đổi tiêu chuẩn đánh giá nhân lực mới? Sinh viên chưa có kinh nghiệm nên làm gì khi yêu cầu đầu vào là 2-3 năm?".

Sinh viên Công nghệ số TMU: Làm chủ AI, đón đầu cơ hội bứt phá 2026
Đại diện sinh viên khoa Công nghệ số ứng dụng đặt câu hỏi

Phản hồi về trăn trở này, đại diện FPT Software đã mang đến một góc nhìn toàn diện về xu hướng sử dụng lao động trong ngành công nghệ. Bà Nga cho biết, với quy mô tuyển dụng lên đến 8.000 nhân sự mới mỗi năm (trong đó sinh viên mới tốt nghiệp chiếm 20%, tương đương 1.500 người), FPT Software đang áp dụng khung tiêu chí đánh giá toàn diện. Bên cạnh kỹ năng cứng và nền tảng học thuật như GPA, quy trình này đặc biệt chú trọng đến khả năng tư duy nhận thức, kỹ năng mềm và ngoại ngữ. Đáng chú ý, một bước ngoặt mới trong tiêu chuẩn tuyển dụng hiện nay là việc bắt buộc tích hợp tiêu chuẩn đánh giá năng lực sử dụng AI vào hệ thống đào tạo và tuyển dụng chính thức. Doanh nghiệp đòi hỏi ứng viên phải biết sử dụng AI một cách khôn ngoan và hiểu rõ nội dung do AI tạo ra.

Giải mã nghịch lý "yêu cầu 2-3 năm kinh nghiệm đối với sinh viên mới ra trường", bà Nga thẳng thắn chia sẻ về một áp lực thực tế từ thị trường quốc tế: Các thị trường lao động lớn Nhật Bản, Hàn Quốc đưa ra quy định khắt khe, bắt buộc nhân sự tham gia dự án phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thực tế. Để thích ứng, từ phía doanh nghiệp, FPT Software phải duy trì lộ trình đào tạo tập trung kéo dài từ 6 đến 9 tháng, cho nhân sự mới tham gia các dự án giả lập và trải qua giai đoạn thử thách nghiêm ngặt trước khi chính thức làm việc với đối tác nước ngoài.

Sinh viên Công nghệ số TMU: Làm chủ AI, đón đầu cơ hội bứt phá 2026
Bà Phạm Thị Huyền Nga, Giám đốc Chương trình Hợp tác đại học và Phát triển tài năng Công ty FPT Software giải đáp

Đại diện FPT Software đưa ra lời khuyên mang tính chiến lược nhằm thay đổi hoàn toàn tư duy làm hồ sơ: “CV của các bạn không đơn thuần là CV nữa, nó phải là một Portfolio dự án thực tế. Kinh nghiệm không còn đo bằng số năm ngồi tại văn phòng, mà được minh chứng bằng khối lượng sản phẩm thực chiến. Lộ trình hành động tối ưu cho sinh viên từ năm thứ 2 và năm thứ 3 là phải chủ động đi thực tập sớm thay vì đợi đến khi tốt nghiệp. Việc tích cực tham gia các cuộc thi công nghệ kéo dài – điển hình như mô hình phối hợp giữa FPT và Denso trong các cuộc thi giải quyết bài toán nhà máy kéo dài 6 tháng – chính là cơ hội vàng. Tại đây, sinh viên được đồng hành cùng chuyên gia để hiện thực hóa các giải pháp vào dự án thực tế. Những giải pháp xuất sắc không chỉ được đưa vào vận hành trong vòng 2 năm mà còn mở ra tấm vé tuyển dụng trực tiếp cho các bạn trẻ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường".

Những chia sẻ thực tế từ các nhà điều hành cấp cao đã giúp nhiều sinh viên, đặc biệt là các tân sinh viên năm thứ nhất, tìm thấy định hướng cốt lõi cho lộ trình học tập tương lai, chia sẻ với phóng viên Tạp chí Điện tử và Ứng dụng, sinh viên Bùi Phương Ngân (sinh năm 2008, chuyên ngành Hệ thống thông tin, Khoa Công nghệ số ứng dụng) bày tỏ: Những chia sẻ từ các nhà điều hành đã giúp em nhận ra kỹ năng phân tích dữ liệu và quản lý hệ thống đang theo học chính là nền tảng cốt lõi trong vận hành doanh nghiệp số. Nếu phân tích dữ liệu là công cụ giúp doanh nghiệp ra quyết định chính xác, thì quản lý hệ thống đóng vai trò tối ưu hóa mọi quy trình. Sự bổ trợ giữa hai yếu tố này giúp tư duy tiếp cận và giải quyết vấn đề của sinh viên trở nên sắc bén hơn. Được tham gia một diễn đàn quy mô ngay từ năm nhất là cơ hội lớn để em bao quát nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Việc thấu hiểu kỳ vọng của nhà tuyển dụng giúp em chủ động lên kế hoạch trau dồi, rèn giũa năng lực nhằm đáp ứng tiêu chuẩn công việc tương lai. Xác định đúng hướng đi ngay từ vạch xuất phát chính là bài học lớn nhất mà em rút ra được từ chương trình ngày hôm nay”.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo

Không chỉ mang đến những góc nhìn chiến lược, diễn đàn còn truyền ngọn lửa tự tin và động lực học tập cho các bạn sinh viên thông qua các hoạt động thiết thực. Ngay tại sự kiện, hàng chục suất học bổng giá trị về cả công nghệ lẫn kỹ năng mềm từ các đối tác như DevPro, VTI Education hay FAS đã được trao tận tay các bạn sinh viên có thành tích xuất sắc. Đối với các bạn tân sinh viên năm nhất, đây không chỉ là phần thưởng, mà còn là sự tiếp sức kịp thời để các bạn bắt đầu xây dựng portfolio thực chiến ngay từ những bước đi đầu tiên trên giảng đường.

Sinh viên Công nghệ số TMU: Làm chủ AI, đón đầu cơ hội bứt phá 2026
Đại diện doanh nghiệp trao tặng những suất học bổng công nghệ và kỹ năng thiết thực, tiếp sức cho lộ trình phát triển nghề nghiệp sớm của sinh viên

Diễn đàn Kết nối doanh nghiệp và sinh viên 2026 khép lại với những cam kết về sự đồng hành dài hạn giữa Nhà trường và Doanh nghiệp. Sự kiện khẳng định hiệu quả của mô hình xóa bỏ ranh giới giữa học tập lý thuyết và làm việc thực tế, giúp sinh viên tối ưu hóa lợi ích trong quá trình đào tạo. Thông qua cơ chế phối hợp này, người học không chỉ hoàn thành chương trình đại học chuẩn mực mà còn hình thành tư duy đổi mới sáng tạo, năng lực làm chủ công nghệ để sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động toàn cầu.

Tổng giá trị quỹ học bổng: 113 triệu đồng (Bao gồm tiền mặt và các khóa học thực chiến)

• Cơ cấu phân bổ theo đơn vị tài trợ:

  1. • Tập đoàn VTI (VTI Education): 35 triệu đồng.
  2. • Công ty Onschool: 30 triệu đồng.
  3. • Hệ sinh thái Giáo dục FAS: 25 triệu đồng.
  4. • Công ty DevPro Việt Nam: 23 triệu đồng.

• Số lượng và hạng mục suất trao tặng:

  1. • Phát triển đào tạo tại Khoa: 01 gói tài trợ tiền mặt (30 triệu đồng).
  2. • Học bổng toàn phần: 06 suất khóa học chuyên sâu.
  3. • Học bổng bán phần (50% - 70%): 10 suất khóa học thực chiến.
Lazada ECommerce Education: Thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực ngành TMĐT Sinh viên năm ba PTIT đưa nền tảng AI từ phòng lab ra thị trường ĐHQGHN và Pegatron bắt tay đào tạo nhân lực tự động hóa
Diễn đàn Kết nối doanh nghiệp và sinh viên 2026 Khoa Công nghệ số ứng dụng Khoa Công nghệ số ứng dụng Đại học Thương mại Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Đại học Thương mại 2026 TMU

Bài liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chương trình AI cho sinh viên dân tộc thiểu số ghi nhận 144 sản phẩm

Chương trình AI cho sinh viên dân tộc thiểu số ghi nhận 144 sản phẩm

Giáo dục số
Chương trình đào tạo AI cho sinh viên dân tộc thiểu số thu hút hơn 5.400 người đăng ký, ghi nhận 144 sản phẩm ứng dụng công nghệ vào học tập và đời sống.
Bộ Công Thương đặt mục tiêu giảm 3.000 MW công suất đỉnh miền Bắc năm 2027

Bộ Công Thương đặt mục tiêu giảm 3.000 MW công suất đỉnh miền Bắc năm 2027

Năng lượng
Bộ Công Thương đặt mục tiêu giảm khoảng 3.000 MW công suất đỉnh miền Bắc năm 2027, đồng thời thúc đẩy điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ năng lượng.
Vi phạm trong công nghiệp công nghệ số có thể bị phạt 200 triệu đồng

Vi phạm trong công nghiệp công nghệ số có thể bị phạt 200 triệu đồng

Công nghiệp 4.0
Từ ngày 22/12/2026, tổ chức vi phạm trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số có thể bị phạt tới 200 triệu đồng, cá nhân tối đa 100 triệu đồng.
Lãi Khí miền Nam tăng 69%, máy móc đã hao mòn gần 93% giá trị

Lãi Khí miền Nam tăng 69%, máy móc đã hao mòn gần 93% giá trị

Kinh doanh
Quý III/2026, Khí miền Nam (HNX: PGS) lãi sau thuế 61,6 tỷ đồng, tăng 69%, trong khi phần mềm máy tính chỉ tăng thêm 2,9 tỷ đồng sau chín tháng.
Gia Lai khởi công Nhà máy điện gió Vân Canh 2 vốn 7.700 tỷ đồng

Gia Lai khởi công Nhà máy điện gió Vân Canh 2 vốn 7.700 tỷ đồng

Năng lượng
Dự án điện gió Vân Canh 2 công suất 180 MW tại Gia Lai vừa khởi công, dự kiến cung cấp 503 triệu kWh điện mỗi năm khi vận hành vào năm 2028.
Xem thêm

Đọc nhiều

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Vì sao Mbappé bị tẩy chay tại Trung Quốc?

Vì sao Mbappé bị tẩy chay tại Trung Quốc?

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

19°C

Cảm giác: 19°C
mây đen u ám
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
17°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
20°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
22°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
23°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
19°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
18°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
17°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
17°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
23°C
TP Hồ Chí Minh

33°C

Cảm giác: 38°C
mây rải rác
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
30°C
Đà Nẵng

30°C

Cảm giác: 35°C
mây đen u ám
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
27°C
Hải Phòng

21°C

Cảm giác: 21°C
mây đen u ám
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
19°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
21°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
22°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
18°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
18°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
17°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
17°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
21°C
Khánh Hòa

30°C

Cảm giác: 35°C
mây đen u ám
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
31°C
Nghệ An

20°C

Cảm giác: 21°C
mây đen u ám
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
14°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
16°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
17°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
14°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
13°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
20°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
19°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
19°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
15°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
21°C
Phan Thiết

31°C

Cảm giác: 35°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
27°C
Quảng Bình

24°C

Cảm giác: 24°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
13°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
13°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
13°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
13°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
13°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
13°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
13°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
13°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
13°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
15°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
21°C
Thừa Thiên Huế

29°C

Cảm giác: 36°C
mây cụm
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
24°C
Hà Giang

16°C

Cảm giác: 16°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
14°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
16°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
18°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
19°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
16°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
14°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
20°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
18°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
17°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
17°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
16°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
17°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
24°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,200 ▲900K 141,200 ▲900K
Hà Nội - PNJ 137,200 ▲900K 141,200 ▲900K
Đà Nẵng - PNJ 137,200 ▲900K 141,200 ▲900K
Miền Tây - PNJ 137,200 ▲900K 141,200 ▲900K
Tây Nguyên - PNJ 137,200 ▲900K 141,200 ▲900K
Đông Nam Bộ - PNJ 137,200 ▲900K 141,200 ▲900K
Cập nhật: 09/11/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,900 ▲100K 14,200 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 13,900 ▲100K 14,200 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 13,900 ▲100K 14,200 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,750 ▲100K 14,150 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,750 ▲100K 14,150 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,750 ▲100K 14,150 ▲100K
Trang sức 99.9 13,430 ▲100K 14,030 ▲100K
Trang sức 99.99 13,440 ▲100K 14,040 ▲100K
Vàng 99.9 12,850 ▲100K
Vàng 99.99 13,000 ▲100K
Cập nhật: 09/11/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▲1K 142 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 ▲1K 14,202 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 ▲1K 14,203 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,375 ▲10K 1,415 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,375 ▲10K 1,416 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,355 ▲10K 1,405 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,109 ▲990K 139,109 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,736 ▲751K 105,536 ▲751K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 859 ▼84360K 957 ▼94062K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,064 ▲610K 85,864 ▲610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,227 ▼64460K 8,207 ▼73280K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,944 ▲417K 58,744 ▲417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▲1K 142 ▲1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▲1K 142 ▲1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▲1K 142 ▲1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▲1K 142 ▲1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▲1K 142 ▲1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▲1K 142 ▲1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▲1K 142 ▲1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▲1K 142 ▲1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▲1K 142 ▲1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▲1K 142 ▲1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▲1K 142 ▲1K
Cập nhật: 09/11/2026 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17074 17344 17919
CAD 17569 17842 18457
CHF 30457 30832 31472
CNY 0 3783 3879
EUR 27861 28076 29150
GBP 33348 33735 34665
HKD 0 3126 3328
JPY 154 158 165
KRW 0 18 20
NZD 0 13944 14531
SGD 19388 19668 20238
THB 677 740 792
USD (1,2) 25281 0 0
USD (5,10,20) 25317 0 0
USD (50,100) 25344 25357 25722
Cập nhật: 09/11/2026 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,370 25,370 25,750
USD(1-2-5) 24,356 - -
USD(10-20) 24,356 - -
EUR 27,940 27,962 29,339
JPY 156.98 157.26 166.81
GBP 33,554 33,645 34,818
AUD 17,296 17,358 18,021
CAD 17,771 17,828 18,491
CHF 30,732 30,828 31,748
SGD 19,527 19,588 20,362
CNY - 3,755 3,900
HKD 3,193 3,203 3,338
KRW 17.38 18.12 19.72
THB 726.68 735.66 787.42
NZD 13,951 14,081 14,505
SEK - 2,542 2,633
DKK - 3,747 3,881
NOK - 2,658 2,753
LAK - 0.87 1.2
MYR 5,882.17 - 6,644.29
TWD 704.27 - 853.45
SAR - 6,691.75 7,051.01
KWD - 80,676 85,868
AED - 6,706 7,228
Cập nhật: 09/11/2026 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,370 25,400 25,780
EUR 27,942 28,082 29,303
GBP 33,551 33,720 34,750
HKD 3,191 3,210 3,328
CHF 30,621 30,775 31,722
JPY 156.84 158.42 166.40
AUD 17,249 17,371 17,966
SGD 19,511 19,688 20,282
THB 732 747 784
CAD 17,742 17,867 18,461
NZD 14,020 14,572
KRW 18.16 20.15
Cập nhật: 09/11/2026 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25370 25370 25730
AUD 17267 17367 18292
CAD 17755 17855 18869
CHF 30717 30747 32328
CNY 3767.7 3792.7 3928.1
CZK 0 1130 0
DKK 0 3845 0
EUR 28048 28078 29804
GBP 33663 33713 35471
HKD 0 3300 0
JPY 157.88 158.38 168.9
KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6450 0
NOK 0 2778 0
NZD 0 14057 0
PHP 0 373 0
SEK 0 2605 0
SGD 19558 19688 20409
THB 0 706.5 0
TWD 0 785 0
SJC 9999 13900000 13900000 14250000
SBJ 12500000 12500000 14250000
Cập nhật: 09/11/2026 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,290 25,410 25,740
USD20 25,260 25,410 25,740
USD1 25,240 25,410 25,740
AUD 17,210 17,360 18,538
EUR 27,879 27,979 29,657
CAD 17,720 17,820 19,138
SGD 19,649 19,799 20,375
JPY 158.68 160.18 165.85
GBP 33,600 33,750 35,090
XAU 13,798,000 0 14,102,000
CNY 0 0 0
THB 0 743 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 09/11/2026 11:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
CEO Nvidia Jensen Huang bị điều tra vì nghi vấn gián điệp

CEO Nvidia Jensen Huang bị điều tra vì nghi vấn gián điệp

Miền Bắc rét đột ngột, miền Trung mưa lớn trong 3 ngày tới

Miền Bắc rét đột ngột, miền Trung mưa lớn trong 3 ngày tới

Angry Birds 3 trở lại với cuộc phiêu lưu mới, Jisoo góp giọng nhạc phim

Angry Birds 3 trở lại với cuộc phiêu lưu mới, Jisoo góp giọng nhạc phim

Cách tính tiền điện sinh hoạt mới từ tháng 11/2026

Cách tính tiền điện sinh hoạt mới từ tháng 11/2026

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Quyết tâm theo đuổi dòng smartphone concert, vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series

Quyết tâm theo đuổi dòng smartphone concert, vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series

Từ tháng 1/2027 người dân có còn được mua bán điện thoại, máy tính cũ?

Từ tháng 1/2027 người dân có còn được mua bán điện thoại, máy tính cũ?

Thẻ nhớ Amber CB500 PRO CFexpress 4.0 Type B cho phép quay video 12K

Thẻ nhớ Amber CB500 PRO CFexpress 4.0 Type B cho phép quay video 12K

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
EU xếp AI tuyển dụng, đánh giá nhân sự vào nhóm rủi ro cao

EU xếp AI tuyển dụng, đánh giá nhân sự vào nhóm rủi ro cao

EVNCPC ứng dụng AI giám sát lưới điện, xây dựng kho hơn 119.000 hình ảnh

EVNCPC ứng dụng AI giám sát lưới điện, xây dựng kho hơn 119.000 hình ảnh

Perplexity ra mắt Teammates, đưa tác tử AI thường trực vào công việc văn phòng

Perplexity ra mắt Teammates, đưa tác tử AI thường trực vào công việc văn phòng

Chainalysis khôi phục ba dịch vụ sau sự cố lộ dữ liệu tài khoản

Chainalysis khôi phục ba dịch vụ sau sự cố lộ dữ liệu tài khoản

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Hạ ngưỡng xác thực sinh trắc học doanh nghiệp xuống 300 triệu đồng mỗi giao dịch

Hạ ngưỡng xác thực sinh trắc học doanh nghiệp xuống 300 triệu đồng mỗi giao dịch

Thao túng cổ phiếu BCE, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng

Thao túng cổ phiếu BCE, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng

Chứng khoán 06/11: VN-Index giảm 15 điểm, nhóm công nghệ lao dốc

Chứng khoán 06/11: VN-Index giảm 15 điểm, nhóm công nghệ lao dốc

Grab dự kiến giảm phí từ ngày 10/11, bồi hoàn 3,9 tỷ đồng cho tài xế

Grab dự kiến giảm phí từ ngày 10/11, bồi hoàn 3,9 tỷ đồng cho tài xế

Doanh nghiệp số

Kinh doanh Kết nối Khởi nghiệp Nhân lực số
PC1 thu lợi lớn từ Cụm điện gió ở Quảng Trị

PC1 thu lợi lớn từ Cụm điện gió ở Quảng Trị

Đạo đức kinh doanh là trụ cột vững chắc của sức mạnh mềm quốc gia và uy tín quốc tế

Đạo đức kinh doanh là trụ cột vững chắc của sức mạnh mềm quốc gia và uy tín quốc tế

Ít ai biết hai lãnh đạo Hòa Phát từng là bạn học cùng lớp đại học

Ít ai biết hai lãnh đạo Hòa Phát từng là bạn học cùng lớp đại học

Sinh viên TMU làm chủ AI, đón đầu cơ hội nghề nghiệp năm 2026

Sinh viên TMU làm chủ AI, đón đầu cơ hội nghề nghiệp năm 2026

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Harbinger huy động 240 triệu USD mở rộng sản xuất xe điện

Harbinger huy động 240 triệu USD mở rộng sản xuất xe điện

VinFast vươn lên vị trí thứ 4 tại thị trường xe điện Ấn Độ

VinFast vươn lên vị trí thứ 4 tại thị trường xe điện Ấn Độ

Piaggio ra mắt loạt xe mới tại EICMA 2026

Piaggio ra mắt loạt xe mới tại EICMA 2026

Toyota tiếp tục dẫn đầu giá trị thương hiệu ô tô toàn cầu năm 2026

Toyota tiếp tục dẫn đầu giá trị thương hiệu ô tô toàn cầu năm 2026

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Gen.G hủy diệt IG 3-0, hiên ngang tiến vào chung kết CKTG 2026

Gen.G hủy diệt IG 3-0, hiên ngang tiến vào chung kết CKTG 2026

T1 đánh bại Karmine Corp, hẹn gặp BLG tại bán kết CKTG 2026

T1 đánh bại Karmine Corp, hẹn gặp BLG tại bán kết CKTG 2026

73% game thủ có xu hướng chờ giảm giá trước khi mua game

73% game thủ có xu hướng chờ giảm giá trước khi mua game

BLG quét sạch Dplus KIA, giành vé bán kết CKTG 2026

BLG quét sạch Dplus KIA, giành vé bán kết CKTG 2026